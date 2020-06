DZBB interview ni Senator Win Gatchalian kasama si Nimfa Ravelo ukol sa pagbubuwis sa online sellers

Q: Yung pong online selling Sir, ano yung inyong tugon dito makatwiran ho ba na patawan ng buwis yung mga online sellers?

SEN WIN: Unang-una tingin ko dito ay insensitive sa mga nangyayari sa ating mga kababayan. Marami sa ating mga kababayan alam ko, ikaw meron ka rin mga kaibigan natin na dahil nga sa pandemya natigil yung kanilang trabaho at gumawa ng pamamaraan para kumita para makalikom ng onting pondo para sa pang araw-araw nilang gastusin. Marami akong kaibigan na natuto mag-bake, mag-luto, ano pang ibang gawain at ibinebenta nila online para makakita ng onti. Nakakagulat lang ngayon ito yung pinagtiyatiyagaan ng ating kababayan tapos bubuwisan pa ng BIR at dahil sa pagbubuwis na ito maraming tayong mga kababayan mababawasan ng kita sa ganitong panahon at hindi lang yung pati yung mga nagdi-deliver dahil kung mababawasan pagbebenta mababawasan din yung mga nagdi-deliver tulad ng mga Grab, Food Panda at iba pang nag di-deliver na dito rin kumikita.

Q: Pwede rin tumaas ang presyo dahil ipapasa rin lang yun tax?

SEN WIN: Pass on yan so tataas din yung presyo so insensitive at hindi tama yung timing. Sa lahat ng taxation timing is important napakahalaga ng timing ng taxation pero sa ganitong pandemya na lahat po nahihirapan hindi tama na patawan po ng buwis itong mga bagong negosyante o yung mga small entrepreneurs na tinatawag natin.

Q: Pero Senator Gatchalian ang sabi naman ng BIR number one is, pinapa-register po para mamonitor dahil after all business pa rin po ito at pangalawa exempted naman po yung 250,000 ang below ang puhunan.

SEN WIN: Importante na online din ang registration dahil ang gusto nilang registration pupunta sa BIR at doon magpapa-register at pipila doon lahat ng maliliit na online sellers papuntahin sa opisina para magbenta. Ang sabi ko nga eh baka mas magastos yung administrative costs netong pagre-register dahil sa administration gagastos yung gobyerno, yung pagpa-register, yung pagau-audit, yung pagche-check kung tama ba yung binebenta nila, mas magastos pa para sa ating gobyerno kaysa sa doon sa buwis na masisingil sa kanila.

Q: So ibig-sabihin okay lang po mag-register sila?

SEN WIN: Depende, kung online registration okay kasi nasa bahay ka lang magpapa-register ka pero kung papapuntahin niyo doon yung taxpayer natin na ka rami-rami, ito yung mga maliliit ah, isipin mo 99 percent ng ating negosyante sa buong Pilipinas ay tinatawag natin na micro and small, kung papapuntahin natin sila sa BIR para magrehistro at alam ko ganun yung gagawin eh talagang hindi lang magkakaroon ng hawaan kungdi magiging problema ito sa administration.

Q: Sir ang hindi naman ho bubuwisan naman ay yung 250,000 and below so ibig-sabihin kapag 251,000 ka na, isang libong deperensya may tax ka na. ano ho ba yung makatwiran na dapat talagang buwisan kasi after all kailangan ng gobyerno atsaka may income talaga at batas ho natin ang income talaga dapat buwisan?

SEN WIN: To be fair naman importante ay timing, ang sinasabi ko dito habang umuusbong ang mga bagong negosyante tignan muna natin yung kanilang kalagayan at hayaan muna natin sila lumago at kung maging stable na itong kondisyon natin wala na tayo sa pandemya, tsaka natin pagisipan kung paano sila buwisan pero sa ngayon hindi ho maganda yung timing dahil marami nga lumipat dito sa online, sa pagbebenta para makalikom sila ng onting pondo. Maraming katanungan dahil biglang lumabas ho to, unang-una nga yung pagrerehistro hindi ho pwedeng physical registration pero alam ko physical yung mangyayari at pangalawa yung timing hindi tama dahil marami satin dito na lang umaasa.

Q: Tama ho kayo maraming natuto guamawa ngayon, mag-bake, gumawa ng leche flan, gumawa ube cake mga pandesal kung ano-ano yung mga nauuso--

SEN WIN: Marami nagulat, ako may mga kaibigan tayo na wala naman pong alam sa pagbe-baking o pagluluto biglang naging magagaling na chef dahil nga wala silang kinikita dahil nga nasa bahay lang sila at sana bigyan nating ng pagkakataon sila na umusbong, lumago yung kanilang negosyo para sa susunod kung kakailanganin na ho talagang buwisan ay pwede na nating tignan yun.

Q: Speaking of timing, gusto ko lang i-point out. Timing Sir, bagong adhikain, ito nanaman ang politicians, mali ang timing, huwag magpataw ng tax pero pagdating naman ng mga ayu-ayuda gusto niyo bigay ng bigay ng ayuda, tulong dito sa ganitong sektor, eh matutuyuan ang gobyerno kapag ganun. Ayaw natin mag-tax pero gusto natin mamigay ang gobyerno ng pera?

SEN WIN: Nakita mo naman netong huling taon ilang tax measures din ang ating napasa, yung TRAIN law na nagdagdag ng excise tax, yung SINTAX na nagdagdag po ng tax sa alak at yung iba pa na mga taxation. At hindi lang yun, sinuportahan rin natin yung ating pamahalaan sa administration sa paglaban po ng korupsyon, computerization para ho lahat magagawa na sa online at yung tinatawag natin na leakage mawala at mabawasan. Again, ang taxation timing yan lahat dapat antayin natin yung timing para maglagay ng taxation.

Q: So kailan po yung tamang timing para dito? Kasi after po may batas po siya nasa TRAIN law Sir hindi ba?

SEN WIN: Maraming nasa TRAIN law ah pero nasa kamay ho ng executive kung kailan i-implement yun. Pwedeng i-implement ahead, pwedeng i-delay pero tama ka marami tayong na nasa tax laws ho natin pero hindi naman nai-implement. Pero ang ibig-sabihin ko naman hayaan mo muna natin makaraan ang pandemya na ito dahil marami ang nahihirapan hindi lang ho nahirapan sa kanilang kita kungdi kinakabahan, ayaw lumabas ng iba at ayaw pumunta ng mall kaya ito lang ang pamamaraan para makabili sila ng pangangailangan. Kaya ang ibig kong sabihin is ang pinakamagandang timing is tapusin muna natin tong pandemya para ang focus natin ay ang paglaban sa Covid-19. Pagtapos kapag marami na tayong nakitang umusbong dito sa online selling at marami na rin kumikita dito doon natin pagisipan kung pano patawan ng buwis para kumita naman ang ating pamahalaan.

Q: Tulungan muna natin sila ano ho.

SEN WIN: Nakita ko na hindi naman ganun kalakihan to yung mga nagbebenta online. Nakita ko maliliit na negosyante to kaya dapat pagbigyan natin sila kumita. Hindi rin naman natin sinasabi na panghabangbuhay na hindi sila magbabayad ang sinasabi lang natin yung timing hindi maganda sa ngayon.

Q: Sir isa na lang pong tanong ano po yung dapat habulin para sa panahon na ito instead tong mga online sellers?

SEN WIN: Well yung paborito natin is yung POGO alam naman natin yan ilan beses na nating pinaguuspan yan at ang recent count ho natin hindi bababa ng 70 billion sa utang sa ating pamahalaan. So biro mo habulin mo lang, iilan lang to nabilang namin mga 20 plus na POGO makakalikom ka na kaagad ng 70 billion kesa patawan mo 900 plus thousand na mga online. Ang ating mga micro-entrepreneurs mga 900 plus thousand to at hahanapin mo pa sila at papatawan mo ng buwis, ito 24 lang makakalikom ka kaagad ng 70 billion. Parang makikita mo hindi tama yung prioritization, habulin na lang nila kaagad tong mga POGO para makakuha tayo ng 70 billion kaagad.

Q: Sir sino yung iyong tatawagan para pagsabihan ho yung BIR na huwag na muna ngayon paginitan yung mga online sellers?

SEN WIN: Actually alam rin naman yan ng BIR itong problema sa POGO ilang hearings na ang napuntahan nila at sabi ang POGO ay may utang sa atin.

Q: I mean sir yung BIR sino po ang tatawagan ninyo o sino ba yung dapat nating kalampagin na wag muna itong ipatupad. Kailangan ba itong umabot kay Presidente?

SEN WIN: Tingin ko sa BIR management magagawa na nila yan paraan. Marami naman silang magagaling na experts doon, magagaling sa taxation pero ang importante dito ang puso dahil ngayon marami tayong kababayan na nawalan ng trabaho at ito lang yung kanilang pinagkakakitaan so dapat maging sensitive tayo sa nararamdaman ng ating kababayan.