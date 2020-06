OPENING STATEMENT SENATOR RISA HONTIVEROS

Ipaglaban ang Pinas!

122nd Independence Day Online Rally

June 12, 2020

Isang mapagpalayang umaga sa ating lahat! Ngayong araw na ito ay nagtitipon-tipon tayo, offline at online, para ipaglaban ang ating pagka-Pilipino, para ipaglaban ang Pinas.

Kasi kahit na Araw ng Kalayaan ngayon, ramdam natin na pilit parin tayong kinukulong. Una, ng China na sinasamantala tayo sa kabila ng pandemiya - na patuloy ang incursions sa West Philippine Sea at pagpapatayo ng mga research stations sa ating mga isla.

Hayaan ninyo akong simulan ang pagtitipon natin -- China: lumisan! Layas mula sa mga isla't territory namin! Layas mula sa pambubully ng aming mga mangingisda! Layas mula sa pagwasak ng aming mga yamang-dagat sa West Philippine Sea.

"China is our friend" daw. "We should not hurt China's feelings" daw. Well, real friends do not occupy each other's islands. Real friends do not violate each other's sovereignty. Filipinos will not cower to China. Filipinos will not back down.

Kahit na Araw ng Kalayaan ngayon, ramdam natin na pilit parin tayong kinukulong. Pangalawa naman, ng mga panganib at problemang dulot ng COVID-19. Matibay ang mga Pilipino. Pero ang masaklap, inuna pa ng pamahalaan ang mga POGO kesa sa kapakanan ng sarili niyang mamamayan.

Sa POGO may mass testing, ang mga Pilipinong manggagawa wala. Ang POGO ok lang may unpaid taxes na 50 billion pesos, pero ang mga online sellers sinisingil nating magbayad ng buwis mula sa kakarampot nilang kita. Kahit na hindi essential service, pinayagang mabuksan ang kanilang operasyon, pero ang sarili nating mga jeepney at bus drivers, gutom at hirap ang inaabot na pero pinagbabawalang bumiyahe. Ang mga Overseas Filipino Workers hinahayaang matulog sa bangketa at damuhan ng NAIA. Hindi tama ito. Bakit parang naging second class citizens tayo sa sarili nating bayan?

Kahit na Araw ng Kalayaan ngayon, ramdam natin na pilit parin tayong kinukulong. Pangatlo, ng pilit na pagsikil sa ating mga karapatan at kalayaan.

Lantaran ang "double standards" sa pagpapatupad ng batas. Kung mahirap ka, kulong ka. Pero kung kaalyado at nasa kapangyarihan ka, abswelto ka kahit ano ang paglabag mo. Imbes na dagdag trabaho o ayuda, inuna pa itong Anti-Terrorism Bill. Imbes na mass testing, naging mass arrests ang programa ng gobyerno.

Mga kababayan, mas lalala ang pang-aabuso at pambubusabos kung hindi tayo kikilos. Kung hindi tayo magsasalita ngayon, habambuhay nila tayong pahihirapan at patatahimikin.

KAYA NGAYONG ARAW, TAYO AY NANININGIL

Ang mga Pilipino naman ngayon ang naniningil sa China. - CHINA, LAYAS! CHINA, PAY UP! Us Filipinos will continue to uphold our victory against China in the Permanent Court of Arbitration at The Hague and protect our nation's independence and sovereignty. We are demanding an audit of your damages in the West Philippine Sea for the last seven years and ask you to pay at least 200 billion pesos in reparations.

Ang mga Pilipino naman ngayon ay naniningil sa kanilang gobyerno. - UNAHIN ANG PILIPINO. Filipinos deserve better programs in the time of COVID-19. Hindi puwedeng sa panahon ng pandemiya ay naiiwan ang mga kababayan nating manggagawa, mga OFW, mga mahihirap at mga frontliners.

Ang mga Pilipino naman ngayon ay naniningil sa mga makapangyarihan.- COVID-19 ang kalaban, hindi ang taumbayan. Let's oppose the Anti-Terrorism Bill and the government's mass arrest of citizens and dissenters. Mass testing ang gusto namin, hindi mass arrests. Pinasara ang ABS-CBN, pero binuksan naman ang POGO. Anong priority meron tayo?

Mga kapwa ko Pilipino, ngayong Araw ng Kalayaan, isandaan at dalawampu't dalawang taon pagkatapos natin iwagayway ang watawat ng Pilipinas sa Kawit, Cavite, patuloy ang ating laban para sa ating pagka-malaya.

Sa manlulupig hinding hindi tayo pasisiil. Ipaglaban natin si Inang Bayan. Ipaglaban natin ang kapwa natin Pilipino. Ipaglaban natin ang Pilipinas!