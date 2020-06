Statement of Senator Risa Hontiveros during the online

press conference for the Independence Day activities

Isang maganda at ligtas na umaga sa ating lahat.

Sa kabila ng pagpanig sa Pilipinas ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague, hindi pa rin natigil ang mga iligal na gawain ng Tsina sa ating Exclusive Economic Zone sa West Philippine Sea. Habang nagkukumahog tayo sa pagsugpo sa COVID-19 at , hindi pwedeng abala rin ang China sa pananakop ng ating mga isla't teritoryo. Ang panawagan natin sa Araw ng Kalayaan: China lumisan na!

Oras na para palayasin sila. Oras na para pagbayarin sila mga yamang-dagat na walang-habas nilang sinira at nilapastangan.

Sa loob mismo ng ating bansa, may mga panganib na pwedeng gamitin para ipagkait sa atin ang matagal na nating ipinaglalabang karapatan at kalayaan. Imbes na COVID-19 ang kalaban, itong Anti-Terrorism Bill ang isinalang. Imbes na mass testing, ang ginawa ng gobyerno ay mass arrests.

The Anti-Terror Bill gives undue discretion to the government to interpret its provisions as it sees fit. Definitions in the Terror Bill are open to too much interpretation. Dahil diyan, maaari at pwedeng gamitin ito hindi lang para tugisin ang mga terorista, kundi pati na ang mga kritiko ng gobyerno. From the time I became actively involved in social issues back in high school, the protection of civil liberties has always been foremost in my advocacies. Naniniwala akong mahalaga na maprotektahan natin ang ating mga karapatan bilang mga mamamayan. Kailangan tayong magbantay dahil ang labis na kapangyarihan ay pwedeng mauwi sa pang-aabuso. Kailangang paaalahanan ang gobyerno: COVID-19 ang kalaban, hindi ang taumbayan.

Ngayong paggunita natin ng Araw ng Kalayaan, tanungin natin ang ating mga sarili, mahal ko ba ang Pilipinas? Kung mahal mo, ipaglalaban mo.

Mag-sama-sama tayong nagmamahal kay Inang Bayan. Ipaglaban ang Pinas... mula sa kahirapang dulot ng COVID-19, mula sa panghihimasok ng Tsina sa ating mga isla't teritoryo, at mula sa banta ng paniniil ng ating karapatan at kalayaan. Alas-diyes po ng umaga live sa aking official Facebook account: facebook dot com slash hontiveros risa. I will be joined by different advocacy groups and stakeholders, including of course, human rights lawyer Chel Diokno, and outspoken artists Chai Fonacier, Enchong Dee and Ms. Agot Isidro. There will also be performances from Ebe Dancel, Noel Cabangon, Bayang Barrios and Cookie Chua.

I challenge everyone to use their voice and take a stand. Hawak natin ang pinakamalakas na sandata kung tayo ay nagkakaisa... nagkakaisa laban sa pananakop ng Tsina, nakakaisa laban sa pagpasa sa Anti-Terrorism Bill na banta sa ating civil liberties and fundamental freedoms.

Ngayon ang panahong mas dapat ipaglaban ang Pilipinas. Ngayon ang panahong mas dapat magpaka-Pilipino. Maraming Salamat po.