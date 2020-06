Press Release

June 11, 2020 Senator Risa Hontiveros: Collect taxes from POGO first Imbes na online sellers, baka pwedeng singilin muna ang mga POGO na may 50 billion pesos in unpaid taxes? Hindi yung dagdag-perwisyo pa sa sarili nating mga kababayan na kaunti na nga lang ang kita para pandagdag-gastos sa pamilya nila. Bakit ba ang luwag natin sa POGO pero ang lupit sa mga Pilipino? Kahit na may 50B pesos unpaid taxes sila, at kahit na di essential, pinayagan pa ring mag-operate sa ilalim ng ECQ. Mayroon din silang mass testing, at tayo wala. Pwede bang kapakanan ng mga Pinoy muna?