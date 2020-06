Press Release

June 10, 2020 Sa Totoo Lang interview ni Senator Win Gatchalian

kasama si Cheryl Cosim, Jove Francisco at Chiqui Vergal ukol sa

Internet Transactions Act, Anti-Terrorism Act at kawalan ng trabaho Internet Transactions Act Q: Mukhang kailangan na kailangan natin to because everyone's relying on ordering things online Senator ano yung mga provision na pwedeng talagang, masasabi ng mga tao na suportado ako kasi mapoprotektahan ako nito? SEN WIN: Unang-una ang online transaction o pagbibili sa internet hindi na bago ito marami tayong mga kababayan na bumibili ng kagamitan sa internet, even simple things kagaya ng office supplies, mga school supplies pero lumobo to nung nangyari yung pandemic at makikita natin na marami tayong mga kababayan na binibili ang kanilang pangunahing pangangailangan at pinapa-deliver na lang sa kanilang tahanan dahil nga hindi sila makalabas at dahil dito nagsulputan din yung mga hindi legitimate na sellers at yung mga gusto umabuso dito sa pagkakataon na ito. Kaya nabanggit nga ni President Duterte in one of his speeches na dapat magingat sa mga online sellers kaya dito papasok yung batas na ito, yung Internet Transactions Act ang magbibigay proteksyon sa ating mga bumibili at magbibigay proteksyon din sa ating maliliit na negosyante na gusto magbenta. Sa ngayon siguro nakikita natin, itong mga online platforms, parang silang online malls, hindi sila ang may-ari ng produkto, parang mall lang sila pero pag may nagbenta ng for example pangit ang quality, hindi dumating ng tama, sira-sira, wala ring responsibility itong online platform or itong online mall. Ipinapasa nila doon sa nagbebenta pero itong mga nagbebenta minsan nasa China, nasa Vietnam, nasa Indonesia hindi nating mahanap, paano natin hahabulin yan? Kaya kinakagat na lang natin itong pagkakamali. In very simple terms itong batas na ito ay magbibigay proteksyon sating mga buyers at sellers. Q: Senator magkano ang ipapataw na buwis sa mga online sellers at paano natin ito ipapatupad? SEN WIN: Walang ipapataw na buwis, in fact ang gusto ko nga tuloy-tuloy na lumago ang pagbebenta online dahil ang gusto lang naman natin ay legitimate ang mga nagbebenta dahil maraming MSMEs eh, maraming maliliit na negosyo na pwede silang kumita dito sa pagbebenta online, hindi mo na kailangan pumunta sa isang mall at mag-lease sa lugar dito ka na papasok at gusto natin lumago yan, gusto natin dumami pa yan dahil the more, the better choices for us. Ang importante lang dito gusto ko lang bigyan kayo ng onting snapshot nitong batas na ito. Kung gusto mo magbenta dapat mag-register ka sa DTI, ang DTI ay magtatayo ng isang bagong bureau, ito yung e-commerce bureau at magre-register ka dito para malaman kung ikaw ay legitimate o hindi, para malaman kung ikaw ba ay fly-by-night na biglang nawawala na lang at dahil nga registered ka malalaman rin natin kung ano yung mga produkto mo, kung ano yung history mo, kung ako yung buyer kampante ako dahil ikaw ay legitimate at rehistrado sa gobyerno. Q: So parang lumalabas Senator na ito yung mga nagbebenta mismo na mga tao they should register sa DTI pero katulad ng Lazada at Shopee sila yung parang main mall, stall owners lang yung mga nagbebenta talaga so sino ang magre-register doon yung mga stall owners? SEN WIN: Pareho silang magre-register dahil importante na may presence dito ang kagaya ng Lazada, Shoppe, Alibaba dapat may presence sila dito para kung may mangyari kasama rin sila sa doon sa may responsibilidad. Importante may accountability, kung walang accountability at hindi mahabol ng gobyerno talagang maraming mangaabuso at ngayon nakikita na natin yan napakadaling mangabuso sa internet dahil wala tayong habol. Anti- Terrorism Bill Q: Senator alam ko tapos na yung mga sesyon sa Senado pero before kayo nagtapos meron kayong ipinadala sa Pangulo na na panukalang batas na pareho na pong inaprubahan ng Kamara at ng Senado, are we just waiting for his signature or may possibility na ito'y, parang malabo i-veto ang isang namarkahan na as priority measure at tinutukoy ko po dito yung Anti-Terrorism Bill, ila-lapse ba ito or sa tingin niyo pipirmahan na kaagad ito ng Pangulo? SEN WIN: Para sakin una explain ko muna, itong batas na ito ay mahalaga sa atin dahil isa tayo sa masasabing high-risk pagdating sa terrorism. Nine tayo sa mundo at makikita natin yung nangyari ang Marawi, itong nangyari sa Marawi parang hindi natin aakalain na mangyayari dito sa atin, in fact nakikita lang natin ito sa Syria, sa Iraq, sa Middle East countries at nangyari dito sa atin at itong mga Maute group hindi hihinto sa Marawi, gusto nila mag establish ng caliphate sa buong Pilipinas at kaya tayo nalagay sa listahan sa isa sa pinaka high-risk pagdating ho sa terorismo at kaya pinagaralan ito ng mabuti ng ating mambabatas at nakita natin na kailangan patibayin, palakasin ang ating batas para mahabol natin itong mga terorista na gusto mag-operate sa Pilipinas dahil alam nila na maluwag dito sa atin. Alam nila kaya nila mag-operate at pinaka ebidensya dito ang Maute group at tuloy-tuloy ang paghahasik ng karahasan sa Mindanao, in particular sa mga island provinces natin doon. So importante na meron tayong kagamitan, may tools ang ating gobyerno para mahabol ito. Now going by your question, ang proseso natin ay pagtapos ng Kongreso, naaprubahan na ng both chambers, pupunta na ito sa ating pangulo para pirmahan. May option siya, pwedeng pa-lapse into law o pwede niyang pirmahan. Q: So parang iniintay na lang po natin, yung reaction nila, alam niyong napakakontrobersyal neto, ilang araw na nating napagusapan kahit over the weekend na talagang may mga agam-agam, pangamba ang mga kababayan natin. we understand the need for us to comply para po talagang mawala ang terorismo sa ating bansa, yung basis lang para sa kanila kung bakit pakiramdam nila, maski sila hindi naman terorismo ay pwedeng madamay dito? SEN WIN: Pag binasa natin ang batas dapat basahin natin ng buo, tignan natin yung buong konteksto, ang konteksto nito ay para labanan ang terorismo at yung mga probisyon doon ay nakatutok yan sa paglaban sa terorismo. Wala akong nakitang probisyon doon na sinasabi na bawal magpahiwatig ng saloobin, bawal magpahiwatig ng di maganda o sama ng loob sa gobyerno, in fact very clear sa mga provisions doon na ang dissent hindi kasama dito sa batas na ito, very clear in the provisions. Para sa akin ang importante dito ay meron na tayong kagamitan na pwedeng gamitin at merong safeguards, may mga safeguards dito. Ang Korte hindi pa rin aalisin, malaki po ang gagampanan ng korte para po siguraduhin na may safeguards tayo at hindi maabuso ang batas. Kawalang ng trabaho Q: Senator dito naman sa ibang topic, dito sa casinos at possible na pagbubukas ng mga casinos. May casinos kasi na magle-layoff ng mga 7,600 na employees dahil hindi na kaya ang gastusin. So ang sinasabi nila kung magi-invest pa daw sila para sa health and safety pagdating ng panahon na pwede na silang magbukas ulit, ay hindi kakayanin ng kanilang finances. Sir I would just like to get your reaction on this one, do you have any comments, your thoughts po? SEN WIN: Nakakalungkot po dahil ang casino is part of the tourism industry at makikita natin isa sa pinakamalaking industriya na talagang tinamaan nitong Covid ay ang tourism industry. Hotels, casinos, airlines even yung maliliit like tour guides, mga nagrerenta ng sasakyan, bangkero, tinamaan sila ng Covid. Kaya isa sa aking proposals ay tulungan ang mga industriya, in particular yung mga tinamaan talaga tulad ng turismo at saklolohin yung kanilang mga empleyado. Yung mga negosyo pwede silang umutang para mabayaran yung kuryente, yung operations nila pero ang pinakamahalaga sakin yung mga empleyado, yung mga nagtatrabaho doon dahil alam natin na habang may Covid, talagang mababa yung kanilang kikitain at mapupuwersa silang alisin yung kanilang mga empleyado. Kaya isa sa mga proposals natin dito sa stimulus program ay magbigay ng subsidiya para lang sa sweldo at para hindi matanggal ang kanilang mga empleyado. Importante ma-maintain natin in the meantime, hopefully maiksi lang pero kagaya nga nasabi mo na 7,600 employees, isang corporation lang to, talagang nakakalungkot kaya sa akin, in order of priorities, pagdating sa stimulus program ay yung mga may kinalaman sa ating manggagawa at empleyado at unahin nating masiguro yung kanilang tinatawag na job reservation, wag natin silang alisin dahil ngayon kung inalis sila mahihirapan talaga sila maghanap ng trabaho dahil walang nagha-hire ngayon kaya kung wala silang trabaho pupunta sila sa gobyerno para humingi ng tulong eh ganun rin babalik rin sila sa gobyerno. So ang pinakamaganda, tulungan na natin, kagaya ng hotel, tulungan na natin sila para magarantiya na hindi sila magtatanggal ng mga empleyado.