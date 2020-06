Press Release

June 8, 2020 Transcript of Interview of Senate President Vicente C. Sotto III with Mike Enriquez of DZBB On the Anti-Terrorism Act Q: Alam ninyo na paigting ng paigting ang oposisyon dito sa anti-terror bill na ito. Ano ang masasabi ninyo sa mga yan? SP Sotto: Basahin nila muna, isa, dalawang beses kung maaari para yung sinasabi nilang pang kontra nila, makita nila wala doon. Yun ang pinakamahalaga muna, kasi nauunahan ng press release eh. Nauunahan ng ika nga ay takot sa title pero pag tiningnan mo kung tutuusin very conservative pa nga itong anti-terrorism bill natin compared doon sa ibang mga kapitbahay natin, Katulad noon, may mga narinig ako na Fil-Australian na kumokontra sa anti-terrorism bill natin, eh mas mahigpit doon sa Australia nila, bakit hindi sila doon magprotesta? Mas matindi at saka doon talagang medyo sumasagi doon sa issue ng human rights. Pero dito sa atin, pag binasa mo ng mabuti, tingnan mong mabuti, makikita mo unang-una sa lahat iningatan namin yung may maaaring masagasaan sa constitutionality. Pangalawa, tiningnan namin yung statistics ng iba't-ibang bansa at saka sa atin kung bakit tayo nagiging haven ng mga naguumpisang gumawa ng pabomba, ng mga ganyan, at nakita mo naman pati mga simbahan binobomba, di ba? Una, sagutin natin agad yung unang sabi, bakit inapura? Yun ang una, natatawa ako pag sinasabi nila yun. Q: At saka ang kabit po niyan, bakit kung kalian may COVID-19 at saka ninyo isasabay yan? Sinertipikang urgent ni Pangulong Duterte. SP Sotto: Correct. Napangiti nga ako nung marinig ko yun kasi ibig sabihin hindi sila sanay sa legislation. Una, 2018 namin finile yan, 2019 nirefile namin yan. Naghearing na yun. 2019 nirefile yan, hanggang 2020, mga tatlong hearing pa yan. Tatlong taon ang pinagdaanan niyan, hindi pwedeng sabihin na inapura yan. Ngayon, February, pinasa namin, wala pang lockdown. Ngayon, ang House hindi pa naipapasa yung version nila eh mag aadjourn kami ng June 4, what do you expect the President to do, adjourn sine die yun ha, hindi break. Ang ginawa ng Presidente, cinertify as urgent para maipasa kaagad ng House, dahil yung Senate version, tapos na. Kaya ang ginawa nga ng Presidente cinertify niyang urgent yung tapos na, kaya hindi mo pwedeng sabihing inapura. Yun din ang dahilan kung bakit may mga ilang congressman na umaatras or nagwiwithdraw, kasi... Q: Nabanggit ninyo yun, nadadagdagan yung mga bilang ng kongresistang dating sumusuporta at ngayon ay umaatras. SP Sotto: Linawin natin yun, Tingnan ninyong mabuti kasi yung mga umatras at bakit sila umatras, inatrasan nila yung authorship nila. Inatrasan nila yung authorship nila, bakit? Hindi yung bill nila ang pumasa eh. Hindi ako nagtataka doon, hindi nakakapagtaka yun. Hindi naman yung bill nila ang pumasa eh, kaya winithdraw nila yung authorship, (unclear) nila eh siyempre yung iba magtatampo bakit yung majority ng Kongreso inadopt yung Senate version? Yun yun, huwag nilang isipin na kaya umaatras eh kumokontra na, hindi ganoon yun. Yung kumokontra lang doon yung medyo alam mo na, medyo left leaning, Q: Maka-kaliwa? Teka muna, yung mga negosyante, hindi naman maka-kaliwa yun, yung mga estudyante, hindi naman... SP Sotto: Isa-isahin natin yung reklamo nila. Hindi sila kaliwa, ano? Hindi naman nila alam yung bill. Ano ang isa sa pinaka-unang kinokontra nila sa bill? Kasi daw baka hindi pwede yung sa Facebook, mga ganyan, magreklamo, nilagay kaagad namin yun. Very specific, page 9, line 5, nakalagay "terrorism does not include advocacy, protest, dissent, stoppage of work, industrial or mass action and other exercise of civil and political rights, napaka lawak noon, napakaluwag ng elbow room. Q: Isa yung pwede kang dakpin ng walang (unclear) de arresto, warrant of arrest at pwede kang ikulongng ilang araw nga ba yun na walang reklamong isinasampa laban sa iyo? SP Sotto: Magandang binanggit mo rin yan kasi makikita mo kaagad na iba yung datin noon, Una, wala ba tayong warrantless arrest ngayon? Meron, in pursuit of crime. In pursuit of a crime, pwede kang arestuhin. Habang ginagawa yung krimen, nahuli ka, (unclear) maaaresto. Ngayon, dito sa issue na ito, meron kang nakita naka suicide vest, kukuha ka ng warrant? Kasi dinadala nila kaagad doon sa issue� Q: Yung mga nagsusuot ng suicide vest hindi naman pinapakita, nakatago yun. SP Sotto: Hindi, nakikita yun. Binibigay ko lang na example yun. Ngayon, pagpalagay na natin na ito ngayon, kasalukuyang batas natin, hindi para sa anti-terror, merong warrantless arrest na pwede, tapos meron ding with warrant, di ba? Ito, mas masahol pa sa may warrant yung ginawa namin. Bakit? Pag may dinampot ka, kailangan ireport mo kaagad sa pinakamalapit na korte, atireport mo kaagad sa CHR. Sasabihin ninyo hawak namin si tarpulano dahil ito member ng Abu Sayaff ito or member ito ng ganito. Q: Tapos ano ngayon kung irereport yan sa Commission on Human Rights at saka sa korte, pagkatapos noon, ano? SP Sotto: Eh di alam nila kung tama nga yan, terrorist or hindi, (unclear) nila. Q: Patuloy pa rin ang pagkulong sa dinakip ng awtoridad? SP Sotto: Siyempre, sapagkat makikita mo dito sa area natin, pagdating sa issue ng anti-terrorism, marami kasing hindi nakakaisip diyan na yung ibang bansa mas malala pa sila sa atin kasi mas nag iingat sila dito sa issue ng terrorism. Yung Australia ang pinaka conservative, (unclear) 14 days. Q: Ano ang masasabi ninyo doon sa mga nagsasabi na ang talagang solusyon sa terrorismo ay hindi kamay na bakal na mga aresto, mga kung anu-ano, kungdi yung paglabag sa mga karapatang pang tao, kung hindi yung mapigil po yung kahirapan? Kahit diumano yung mga terrorista ngayon, kahit ubusin ninyo yan, bukas may bagong henerasyon ng mga terroristang papalit sa kanila hangga't hindi natin natutugunan yung gutom, kawalan ng katarungan, etc. etc.? SP Sotto: Mali, they do not want to live in a perfect world sapagkat hindi naman yun ang problema ng terrorista, ideology. Ang problema ng terrorista at tinatarget ng anti-terror bill, yung ideolohiya na guluhin ang gobyerno, guluhin ang ano, hindi naman yung kahirapan ang, mahirap ba yung ano? Kahirapan ba yung Al Qaeda? Yung Abu Sayyaf, o yung mga ibang terrorist organizations defined by the United Nations Security Council? Buong mundo yun, bakit kailangan ang Pilipinas, hindi sumunod hindi ba, eh ang buong mundo ay pinoproblema ang terrorism. Kaya nga paulit-ulit kong sinasabi, ginagawang haven ang Pilipinas. Dito sa atin, yung Human Security Act natin, labing dalawang taong enforced, isa pa lang ang prosecution. Tapos yung ibang hinuli, sabi warrantless arrest or with warrant, 735 ang nakakulong sa Muntinlupa na supposed to be terrorista pero hindi sa anti-terror bill nakakulong kungdi murder, arson, kung anu-ano. Kasi nga iniiwasan yung Human Security Act dahil pag doon pumunta siguradong acquitted. Siguradong napakahina sapagkat napakahina nung ating Human Security Act, pinaka mahina sa this part of the world and many parts of the world. Kaya nga tayo nakalista, ang Pilipinas nakalista sa number 9 out of 100 plus countries, number 9 tayo sa pinakamahina sa paglaban sa terrorism. Kasi ang problema ng iniisip nila sa terrorism, yung mga nagnanakaw, yung mga mahihirap, yung mga ganyan, kaya kailangan daw, hindi yun ang kalaban, ang kalaban, nakadefine dito kaagad. Member ka dapat ng terrorist organization. Member k aba? Hindi pala, eh bakit ka umaangal? Q: Meron pa kayong sinabi na pag yang anti-terror bill nagging ganap na batas, hindi na kailangan ang martial law? SP Sotto: Oo, sa Mindanao. Oo, sinabi, ko, sa Mindanao. Hindi ba may martial law sa Mindanao? Paulit-ulit na hinihiling sa amin na iextend, hindi ba? Ang sabi sa amin sa mga hearings, ang sabi ng Department of National Defense, pagka meron ng anti-terror law na pwede nilang habulin yung mga terrorista, at magkaroon sila ng ngipin at hindi na takot yung mga enforcer natin na labanan itong mga terrorista na ito, hindi na nila hihilingin ang martial law. Hindi na kailangan ang martial law. Yun ang sinabi ko, bakit, akala ba nila buong Pilipinas (unclear). Q: Baka magkamail ang intindi nung ilan, pag sinabi ninyong hindi na kailangan ng martial law, ibig sabihin, martial law na. SP Sotto: Hindi. Kasi yung nag iinterview niyan, yung pinaguusapan namin yung Mindanao. Kaya nga may martial law sa Mindanao eh. Dahil nga ito, hinihiling ito ng iba't-ibang departamento na involved diyan, ang national intelligence, ang ISAFP, lahat yan sinasabi nila. Si Lorenzana tanungin mo mismo, siya mismo ang magsasabi sa iyo. (Unclear) sa iyo you do not need martial law anymore if we have this in Mindanao. (Unclear) yan ang hirap sa ano, napaka iresponsable ng mga nakikinig at nagbabalita. Q: (Unclear) SP Sotto: Kausap ko sa twitter si Oscar Franklin Tan, kilala mo naman si Oscar Tan, di ba? Columnist ng Inquirer, nasa Singapore ngayon yun, nagtext siya sa akin sa Twitter, sabi niya binasa niya yung bill, sabi niya wala siyang nakikitang katulad nung sinasabi ng iba, pero ang sama daw ng report sa news. It's so irresponsible, yun ang sabi niya. Tama yun, kaya dapat basahin munang mabuti, kunin yung bawat side bago tirahin kaagad, nakabanat agand ng hindi naman naiintindihan kung ano ang sinasabi. Q: (Unclear) SP Sotto: Eh kasi nga tatlong taon naming pinagusapan, wala naman silang pakialam. Q: Cinertify ba (unclear) na urgent? SP Sotto: Bakit cinertify? Hindi natin nakumpleto yung sagot�mag aadjourn ang Kongreso, so pag wala sila nung three-day rule, ang ibig sabihin lang naman nung certify as urgent, you do away with the three-day rule. Hindi yung ibig sabihin noon, magkandarapa ka na para maipasa ito, mali na naman ang intindi ng iba. Yun ang sinabi ko, pag hindi nakakaintindi ng legislation, ganoon ang dating, at yung nakakontra sa gobyerno, kontra kay Duterte, gagamitin yan para sabihin naku inapura na, hindi. Ang three-day rule, certification is to do away with the three-day rule on third reading. Pasado na on second reading yun, hindi ka pwedeng magpasa ng third reading on the same day as the second reading. There has to be three days thereafter. Paano mag three days ang House June 4 tapos na? June 1, June 2, nagdedebate pa sila diyan at ipapasa pa lang nila so kailangan ng certification para maipasa nila by June 4 or June 5. (Unclear) hindi para apurahin dahil may COVID, bakit daw ito ang inasikaso, tatlong taon na ang nakakaraan, inaasikaso namin yan wala pang COVID. Ang mangyayari diyan pareho ng nangyari sa national ID, pilit kami ng pilit ng national ID, ipinasa namin. Yung mga kumokontra dito sa anti-terror, yun din ang mga kumokontra sa national ID, o ano ngayon panahon ng pandemic, kailangang- kailangan pala yung pinipilit naming national ID? Hindi ba? Ganyan din yan. Sila-sila rin yung kumokontra diyan. Tingan muna nila kung ano yung kinokontra nila, sinasabi ko na sa inyo, nasaan, wala doon yung mga kinokontra ninyo. Wala doon, hindi kayo terrorist? Hindi kayo member ng terrorist organization? Gusto ninyong magwala, gusto ninyong magmura sa Presidente araw-araw, gusto ninyo kaming laitin, okay, go ahead, hindi kayo kasama sa anti-terror. Baka sa libel, or sa defamation or whatever, doon kayo babagsak, hindi sa anti-terrorism. Ito para sa terrorista lang talaga kaya natatawa ako doon sa isang nakita ko, akala ko pa naman napaka dunong nung estudyante na yun, sabi activism is not terrorism, sabi ko sinongnagsabi na activism is terrorism? Kailan nangyari yun? Nakakatawa. Q: Mahabang usapan pa ito. SP Sotto: Sa amin tapos na. Q: Oo nga nasabi ninyo sa wikang Ingles, as good as passed. SP Sotto: Pasado na, ano pa ang hinihintay natin, pasado na. Kaya it is as good as passed the other day nung tinatanong nila kung ipapasa ng House. Sigurado ipapasa ng House yan, kailangang-kailangan ng gobyerno yan, kailangang-kailangan natin sa anti-terrorism yan. Q: (Unclear) SP Sotto: Kung gusto nila ng intricacies nung bill, katulad nung kailangan Court of Appeals, isipin mo mga terrorista, kailangan pa nating kumuha ng warrant sa Court of Appeals para buksan ang bangko nila? Q: May batas na tungkol doon kasi. SP Sotto: Hindi, pero lahat ng ibang bansa walang ganoon, yung atin lang ang meron. Mahina pa nga itong anti-terror bill natin. Siguradong sobra ang safeguards. Q: Sinasabi ninyo malabnaw ito kumpara sa ibang bansa? SP Sotto: Correct, napakalabnaw. Pati kung ilang days, 14 days inaangalan nila? Extension possible ten, 24, ang Singapore 730 days, Malaysia 59 days, Pakistan 30 days, 21 days ang Indonesia, ang Bangladesh 15 days, ang Australia, 14 days, inaangal ng mga Australiano bakit hindi sila umangal? Q: Ang Pilipinas? SP Sotto: Fourteen days. Eto ang pinaka magandang nangyari, Yung isang nahuli nilang terrorista, eh three days na, binitawan. After a week, a few days lang, kasama doon sa bombing ng simbahan. Alam mo kung sino yung mga kalinya natin sa kahinaan ng anti-terror? Afghanistan, number one, number two, Iraq. Number three, Nigeria. Number four, Syria, number five, Pakistan. Diyan tayo nakahilera. Number six, Somalia, seven, India, eight, Yemen, nine, Philippines. Pag hindi kayo kinabahan, ang problema kasi ang akala nila, nadamay sila sa terrorism, yung mga ganoong thinking. Hindi, maliwanag kung sino ang terrorist, naka define, basahin ninyo muna.