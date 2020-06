Press Release

June 7, 2020 Transcript of Interview with Senate Minority Leader Franklin Drilon DZBB's Balita sa Senado hosted by Ms. Nimfa Ravelo Q: Yung sa Bayanihan law, anon a ang mangyayari kung ito ay expired na? Kasi ang sabi ng DSWD ay hihintayin muna yung Bayanihan 2 para ibigay yung second tranche ng SAP? Tama po ba ito? SFMD: Hindi po. Dahilan kung may pera ang pamahalaan kaya nilang magbigay ng pangalawang tranche ng SAP, dahilan iyan ay pasok sa kapangyarihan ng Pangulo na mag-realign ng pondo. Hindi yung Bayanihan law ang nagbigay sa Pangulo ng kapangyarihan na mag-realign ng pondo. Yung Saligang Batas po ang nagsabi na ang Pangulo, ang Pangulo ng Senado, ang Speaker, ang Chief Justice, mga heads ng constitutional agencies, ay pwedeng mag-realign ng pondo mula sa mga programang sa tingin nila ay hindi kailagan at ilipat doon sa COVID-19 response. Halimbawa, nailipat ang ilang bilyon sa DND para ilipat sa programa ng DOH at DSWD. Ang kapangyarihan ay dahil sa kapangyarihan ng Saligang Batas. Basta may pera ang pamahalaan ay kayang ibigay at hindi labag sa batas na ipagpatuloy ang SAP ng DOLE at DSWD. Q: Basta may available na pondo. SFMD: Tama po iyan pwede nilang i-realign ang pondo na nakalaan sa ibang departamento. Q: Sa Bayanihan law, maliwanag na nakalagay na 18 million poor families ang bibigyan ng ayuda for two months. Yung isang buwan naibigay na, yung 2ndtrache hindi pa naibigay pero yung pondo nasa DSWD. SFMD: Hindi kailangan ng Bayanihan 2. Uulitin ko, ang kapangyarihan na magbigay ng tulong sa tao tulad ng SAP ay dahilan sa budget. Q: Kung hindi man naibigay dahilan nag expired na yung Bayanihan law dapat ibigay pa rin. SFMD: Tama po iyan. Yung programang pagtulong sa mahihirap ay kayang gawin sa ating national budget. Kung kulang na ang budget sa DSWD, pwedeng ilipat yung mga pondo, halimbawa sa intelligence fund o DND, pwedeng ilipat sa DSWD, DOLE o DOH. Kahit wala kaming ipinasa ay kung ibig ng pamahalaan, may 4PS, may TUPAD program, iyan ay kayang dagdadagan ng pondo na manggagaling sa national budget. Q: Maraming kababayan natin na may pangalawang bigay ng ayuda. Kung nagbago na yung kondisyon ng lugar natin from ECQ naging GCQ na, pwede na bang hindi na ibigay o dapat ibigay sa the same 18 million? SFMD: Ang dahilan kung bakit nagbigay ng tulong (SAP) ay dahilan hirap ang taumbayan dahil sa COVID-19. Maraming nagutom at nawalan ng trabaho. Ngayon hindi dahilan na natapos na ang Bayanihan, o na hindi na tayo nasa ECQ, hindi dahilan doon kung hindi kitang-kita naman natin na marami pa rin ang naghirap at nawalan ng trabaho dahil dito kahit wala ng ECQ. Hindi dahilan na sa wala ng ECQ, wala ng dahilan para hindi magbigay ng tulong. Iyan ay program na kanilang inilunsad at dalawang buwan ang ipinangako at iyan po ay may sapat na authority. May sapat na authority sa Saligang Batas. Hindi pwedeng sabihin na wala ng ECQ, hindi na kailangang bigyan - marami pa ring naghihirap at marami pa ring nawalan ng trabaho, hindi pa rin nakakabalik ng trabaho kaya dapat ay ipagpatuloy ang ganoong klaseng serbisyo. Q: Hindi po ba sa Bayanihan may utos na bigyan ng P1 million yung mga frontliners na namatay at sagutin ng Philhealth yung hospitalization ng frontliners. What happens, Sir? SFMD: Kung during that time na naospital, mayroong pangangailangan ng pambayad, sagot ng Philhealth iyan. Q: From yesterday na expired na ang Bayanihan, wala na po itong compensation? SFMD: Yung compensation wala na po iyan dahilan iyan ay nakalagay sa batas. Wala iyan sa GAA. Ngunit walang makakapigil o walang labag sa batas kung ang Pangulo - basta may pera lang - pwede niyang bigyan mula sa contigent fund niya. May sapat na authority ang Pangulo mapondohan. Kaya sa contingency fund iyan para bayaran. May sapat na pondo ang Pangulo. O kaya mag-realign siya mula sa kanyang intelligence fund at ilagay sa DSWD. Ang basehan niyan ay manggagaling sa contingent fund o mag-realign siya mula sa kanyang intelligence fund. Q: Yung Philhealth po ba pwede pa rin ipagpatuloy yung hospitalization ng frontliners na magkaka-COVID? SFMD: Hospitalization iyan, mayroon silang programa diyan. Yung testing tuluy-tuloy iyan. Dapat bayaran ng Philhealth yung hospitalization. Q: Kailangan pa po bang ihabol ang Bayanihan 2? SFMD: Mukhang hindi naman interesado ang Malacanang dahil hindi nila na-certify. Nasa kanila iyan. Sa ngayon, expired na ang batas. Iyan ay nakalagay sa Saligang Batas at maliwanag na yung Bayanihan ay emergency powers. Hindi na po pwedeng manghuli dahil sa fake news, hindi na pwedeng manghuli dahil sa lumabag sa curfew. Hindi na pwedeng manghuli ang police dahilan sa prohibition against mass gathering. Iyan ay hindi na pwedeng gamitin dahil nag expired na ang batas. Q: Paano po yung ibang provision ng Bayanihan law katulad yung sa pagbabayad ng mga loan, rent, etc. Paano sila matutulungan ngayon kasi hindi pa naman nakakabalik? SFMD: Wala na kaya dapat ipagpatuloy yung SAP. Ang BSP dapat bantayan ang mga banks na huwag naman abusuhin. Ako nakakaseguro na yung mga bangko ay tinitingnan din ang kakayahan ng mga may utang. I am sure that they will be liberal in the treatment of those who are not able to pay. Q: Dapat pro-active na rin yng mga departments para hindi makatulong sila. SFMD: Tama iyan. Responsibilidad ng ating mga cabinet members na tingnan kung ano ang pwedeng maitulong. Responsibilidad ng pamahalaan na tingna ang kalagayan ng pamahalaan may COVID man o wala. Q: Si Sec. Duqueu nananatili pa rin sa pwesto. Naibigay na raw po sa 13 from 32 frontliners yung, masaya na po ba tayo roon? SFMD: Alam mo, sa aking tingin nakakabigat na si Duque. Hindi na niya magampanan ang kaniyang tungkulin. Sinabi pa niya na na kasalanan ng kanyang subordinates. That is not a sign of leadership. Dapat akuin mo na ikaw ang may kasalanan. He has lost his effectiveness. Mag-isip na siya kung kaya pa niyang gampanan ang kaniyang tungkulin dahilan ang tingin naming ay hindi na niya kayang gampanan.