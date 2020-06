Press Release

June 6, 2020 Statement of Senator Joel Villanueva on the latest unemployment data released by the Philippine Statistics Authority Nababahala po tayo sa datos na inilabas ng PSA na may 7.3 milyong Pilipinong nawalan ng trabaho ngayong panahon ng pandemya. Matapos magsikap ang Senado na ipasa agad ang Bayanihan 2 bill, nakakalungkot na hindi ito sinertipikahan bilang isang urgent measure. Dahil dito, ang kakapiranggot na P32 bilyong na inilaan ng Department of Finance na tulong sa mga manggagawa ay hindi rin kaagad magagamit. Nananawagan po tayo sa pamahalaan na unahin ang kapakanan ng mga manggagawa, lalo na't gutom at lalong hirap ang kanilang mararanasan habang walang tulong na maipapaabot ang gobyerno sa kanila. Tandaan po natin na ang hirap at pagod ng ating manggagawa ang mitsa sa muling pagsigla ng ating ekonomiya.