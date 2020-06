Protesting is not a crime, release arrested UP Cebu students, charge arresting cops: Pangilinan

Every citizen of the Republic has the duty to criticize those who are running the government. Tungkulin ito, hindi lang karapatan. Ang mga mamamayan ang pinakamabisang check sa kapalpakan, pangungurakot, pang-aabuso, at panggigipit ng mga taong-gobyerno.

Yan ang ginagawa ng mga UP Cebu students nang sila ay marahas na dinesperse kanina sa kanilang mapayapang protesta laban sa anti-terror bill.

Hindi pa man batas ang nasabing panukala, ganito na ang asal ng ilang mga pulis. Dapat kasuhan ang mga ito dahil sa wrongful arrest, violation of the 1989 UP-DND Accord prohibiting police from entering UP campuses without express permission from the UP administration, among others.

Palayain ang mga inarestong UP Cebu students! Kasuhan ang mga abusadong pulis!