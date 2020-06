Dispatch from Crame No. 814:

Sen. Leila M. de Lima's statement on the repeal of Sec. 6 of the Bayanihan Act

6/3/20

I fully support Senate Minority Leader Franklin Drilon in pushing for the repeal of Sections 6 of the Bayanihan Act because of the many abuses in its implementation. Clearly, there has been misuse or misapplication of such provision--another proof of the Duterte regime's weaponization of the law in suppressing freedom of expression and in stifling dissent.

Anong klaseng gobyerno ba naman 'yung sa halip na pakinggan ang hinaing ng mamamayan, ay tinatakot pa sila't pinatatahimik sa panahon ng krisis?

Tingnan n'yo naman: May mga hinanap na kritikong netizens sa pagkalayo-layong lugar para arestuhin, habang pagkarami-rami ang hindi nagawang abutan ng ayuda. May pinatay, hindi ng nakahahawang virus, kundi ng laganap at kinukunsinteng karahasan ni Duterte. May pinarusahan, binugbog at ikinulong na mga ordinaryong Pilipino, habang inabswelto at kinaawaan lang ang mga kaalyado at opisyal ng gobyerno.

Maliban sa problematikong probisyon na ito, lantad na lantad ang mga kapalpakan sa pagpapatupad ng Bayanihan Law. Pero imbes na tugunan ang kakulangan at tuparin ang mga ipinangako nito, itinutulak na ngayon ang Part 2? Para ano, sumablay na naman? Para limasin na naman ang kaban ng bayan at pagkatapos ay iaasa din ang solusyon sa pribadong sektor?

This is rank failure of leadership. We are facing unprecedented times with a top leader with unpresidential acts. Bukod sa virus, kapabayaan at kakapalan ng mukha ng Pangulo at ng kanyang gobyerno ang pumapatay at naglalagay sa Pilipino sa higit na peligro. ###

(Access the handwritten version of Dispatch from Crame No. 814, here: https://issuu.com/senatorleilam.delima/docs/dispatch_814)