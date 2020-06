Press Release

June 3, 2020 Transcript of Interview of Interview of Senate President Vicente C. Sotto III with Ted Failon of Teleradyo On the Anti-Terrorism Act Q: Meron na po itong amyenda? SP Sotto: Actually hindi amyenda, pinapalitan namin kasi lumalabas na talagang pag titingnan mo yung Human Security Act dati which was enacted in 2007, pabor sa terorista. Tayo lang ang bansa, hindi lang sa Asia kungdi sa malaking parte pa ng mundo na napaka hina ng Human Security Act kaya kita mo naman ang nangyayari sa atin. Bombing-bombing dito kung san-saan, may Marawi, may mga pananakot, may ganoon. Napakahina ng Human Security Act natin at yung from 2007 to the present, alam mo yung nangyari diyan sa Human Security Act, iisa lang ang conviction. Labing-dalawang taon, isa lang ang conviction kasi doon sa dati na yan at saka una, pasalamat ako at tinatanong mo ako tungkol dito kasi Napakaraming naririnig at nababasa sa social media na mukhang hindi naiintindihan. Katakot-takot na pintas, hindi nila alam itong Anti-Terrorism bill na bago. Ang daming epal ika nga, tapos ang dami namang pumipintas, yung pinipintas nila, wala doon sa batas, wala doon sa bill. So kasi yun, para maliwanag, yung dating Human Security Act, apat lang ang instances na ang isang terorista ay pwede mong iprosecute. Una, kapag yung commit actually yung krimen, pangalawa, pag merong conspiracy to commit terrorism na kahit minsan hindi napatunayan. Pangatlo, kung accomplished nung terrorist at kung accessory sa terrorism, yun lang. Pero, (unclear) mismo sa Human Security Act, dalawampung beses, twenty instances wherein a law enforcer can be charged and penalized for violations of the Act. Kaya, nakita mo ang nangyari, labing-dalawang taon, isang beses lang nagkaroon eh katakot-takot ang mga terrorism na nangyayari hindi lang sa Pilipinas kungdi sa buong mundo. So talagang napapanahon na ayusin ito. So ang ginawa namin, bago ito. Ito yung Anti Terrorism Act talaga, hindi ito amendment to the Human Security Act. At yung magagandang parte ng Human Security Act, nilagay dito at itong kasalukuyang pasado na sa Senado on third reading, hopefully iadopt ng House sapagkat ito ay cinertify ng Presidente, napakadaming magandang safeguards pero mahigpit sa terorista. Ang dapat matakot lang dito, ang terorista at yung sumusuporta sa terorista. Pero kung taong-bayan, karaniwan nating mga Pilipino, walang dapat ikatakot dito. Lahat ng safeguards nandidiyan. As a matter of fact, dalawa sa mga senador na bumoto ng against, lahat ng amendment nila, katakot-takot, tinanggap, nandoon lahat yung amendment nila, nagtataka nga ako kung bakit. In other words, ang ayaw nila doon, yung title. Q: So para mas klaro, repeal nga itong 2007 na Human Security Act. Para lang mas malinaw muna, definition po ng terrorism? SP Sotto: Ang definition ng terrorism na nilagay namin, (unclear) definition ng terrorist ang nilinaw namin doon. It includes yung identified ng United Nations Security Council at saka ng other jurisdictions, yun ang tunay na nakalagay doon so hindi basta nanggugulo sa kanto, terorista, hindi. Kung ikaw ay falling under the category identified by the United Nations Security Council, at saka yung terrorism dito as defined does not include advocacy, protest, dissent, stoppage of work, yung mga strike-strike, industrial or mass action, or other exercise of civil and political rights. Hindi kasama yun, maliwanag does not include. Eh yung mga sinasabi nila, paano daw pag ganyan, magkokontra sa gobyerno, eh di kumontra ka, hindi naman terrorist eh. Q: Sa aking pagbasa ng inyong panukala naapprove nga ng third reading, pero kapag po nangyari sa Panahon, example, ng mga protesta, meron nang inihahagis na Molotov bomb yung mga protesters, meron na silang sinusunog, meron na silang sinisira na ilang identified dito na infrastructure, yan ay act of terrorism na. SP Sotto: Act of terrorism yun but does that mean that you are a terrorist? You are a terrorist if you are a member of a terrorist organization. Maliwanag doon, di ba? Act of terrorism yun pero can you be charged with the Anti Terrorism Act or can you be charged with the Revised Penal Code? Hindi automatic kaagad, kaya sabi ko nga, maraming safeguards. Kasi, kailangan muna, terorista ka. You are a member of a terrorist organization, recruitment to a terrorist organization, membership in a terrorist organization, or you are a foreign terrorist, yun ang mga laman. Q: Dito sa probisyon ng inyong panukala, yung Anti Terrorism Council may designate an individual groups of persons, organizations or associations, whether domestic or foreign, upon finding a probable cause that the individual, group of persons, organization or association commit or attempt to commit or conspire in the commission of the acts defined. Meaning, yung ATC po, maliban doon sa binabanggit ninyong deklarado under the Anti Terrorism Council sa international, maliban doon, ATC can identify you as an individual or a group na terorista? SP Sotto: Oo, tama kasi yung Anti Terrorism Council will be guided ng umbrella kung ano ang terrorist as far as the United Nations definition is concerned so hindi naman basta't naisipan ng ATC or Anti Terrorism Council na ideklara kayo, pero merong mga obvious, hindi ba? Katulad ng NPA, katulad ng Abu Sayaff, yan lang naman ang mga obvious. Kung hindi ka naman member doon, wala ka namang dapat ikakaba dito, hindi ba? Guided sila nung umbrella definition. Q: Yun pong pagdetain without judicial warrant, ito yung medyo contentious dito. Ang binibigyan ng kapangyarihan yung military or pulisya na idetain without formal charges ng 14 na araw yung pinaghihinalaan nila na individual na sangkot sa terorismo. Sa 14 days, ano ang wisdom doon? Ano ang katalinuhan sa likod noon? SP Sotto: Kasi ang mga nangyayari diyan sa mga dati, at sa mga ibang bansa dati, ang bilis maawala. Oras na napagbintangan mo tapos dinala mo, tapos babagsak sa dating mga batas natin na yung sa Revised Penal Code na dapat 24 hours or 48 hours, ganyan, or 36 hours, pag nabitawan mo dahil hindi mo nafilan ng kaso, nagiimbistiga ka, hindi mo nafilan ng kaso, wala na. Pag lumabas yun, hindi mo na mahahagilap ulit yun. Ngayon, yung nakalaman dati sa Human Security Act na walang nangyayari, pag tiningnan mo lahat ng ibang bansa ang anti terrorism laws nila, sa Singapore nga, forever. Walang time, walang 14 days. Tayo ang pinaka kaunti, pero maigsi ito kumpara sa America, sa Singapore, Malaysia, Indonesia, yung mga kapitbahay natin, mas mahigpit pa rito yung kanila. But then again, it falls under the category na member ka ba ng terrorist organization kaya ka pinagbibintangan? Kung hindi naman, meron ding safeguard dito para ikaw ay, kinuha ka, suspected terrorist ka, 14 days ka dapat, nandidiyan naman yung human rights component, merong karapatan ang CHR na mag imbestiga ng prosecution of violations of civil and political rights of a person, implement under this Act hindi rin kadali-daling basta ikaw ay arestuhin. Lahat ng maaaring isipin na safeguards, nandiyan, napagusapan namin kasi nga nung una maraming kumokontra, pero even yung Minority Leader namin ay sang-ayon siya dito sapagkat napakalinis nung lumabas sa amin pagkatapos nung napakahabang debate. Taon ang inabot nito. Q: Yung binabanggit ninyong safeguard, halos pareho kayo ng version na nasa Kamara, na kapag hinawakan na ng militar o ng pulisya ang isang suspected terrorist, or meron siyang ginagawa para tulungan ang mga terorista, ay agad daw irereport yan sa pinaka malapit na husgado, whether MTC, RTC, sabihin na ang taong ito hawak namin. SP Sotto: Correct. Hindi po parang yung naisip nila nung araw na (unclear) martial law na pag kinuha ka, wala ka na, nakakulong ka na, kamag-anak mo hindi alam, hindi. Q: Pero siguro po if I may ask, 14 days ang binibigay pero sabi sa inyong panukala maaari pong iextend ng karagdagang 10 days. Ang tanong dito is during the deliberation niyong inyong panukala, meron ba kayong nakunsulta rin na mga batikang libertarians or constitutionalist para lang mapagusapan natin talaga, alam ninyo kasi sabi nga nila, hindi na baling magpalaya ka ng may sala kesa naman sa magkulong ka ng inosente. SP Sotto: Hindi kasi, ibang krimen itong terrorism, ibang pangyayaring ito. Meron doing pinagpaplanuhan pa lang kaya yung araw na hinahawak mo siya, we believe that detention is necessary to preserve not only the evidence but also to prevent the commission of another act of terrorism. Pag hawak mo sila, hindi makakakilos habang may imbesigayon at saka habang yung proper technicalities ay ginagawa, ay hawak ka. Hindi ka makakacommit ng krimen, hindi makaka (unclear) yung grupo mo, yung cell mo or mapipigil mo. Let's say isang grupo ng Abu Sayaff, isa nakuha mo, may planong gawin, hindi maitutuloy kaagad, napigil mo na yun habang hawak mo itong ano nila. Gaya nga ng sinasabi ko, ito napaka babaw pa nito kung tutuusin, kasi nga binawasan pa namin. Sa ibang bansa, 30 days. Meron nga, ang Singapore nga, walang time limit na hawak ka kung ikaw ay suspected terrorist kasi ibang klaseng krimen itong terrorism. Q: I understand, kasi ang pinaguusapan natin dito ay terorismo, ito identified nga dito yung mga kaso nga ng maaring gawin ng isang individual o grupo para po hindi lang manira kungdi pumatay ng napakaraming tao. Baka sinasabi ng iba, binabanggit ninyo Singapore, ibang mga bansa, eh doon naman kasi hindi naman inaabuso ng ilang taong gobyerno ang poder na binibigay sa kanila. Dito po, ano ang panangga lang? Ano ang deterrent na hindi abusuhin ng council o ng mga sundalo o pulisya itong kapangyarihan na binibigay sa kanila habang hawak ang isa na pinaghihinalaan pa lamang? SP Sotto: Yun nga, dito matingkad yung nilagay namin sa CHR, di ba? Inuutusan ang Commission on Human Rights na magbigay ng highest priority sa imbestigasyon at prosecution ng maaaring mga violation sa civil and political rights of a person in relation in the implementation of this Act. So doon pa lang, meron na kaagad bantay, and then yung mga coordinating agencies ay nakakaalam, ipinapaalam. Pati AMLAC ipapaalam at saka yung NICA, ipapaalam, hindi basta-basta yung incommunicado ka, aalisin ka, di ba? At ipapaalam nga sa korte. Palagay ko hindi dapat sila kabahan sa parte na yun. At saka kung may mga abuso, makikita naman natin kung may abuso, aksyunan. Ibang klase siguro ang nasaisip natin dito kasi parang ang may (unclear) yung ibang mga kababayan natin, parang martial law, hindi. Parang ganoon ang dating kaagad. Hindi, pati yung Anti Terrorism Council, yung composition (unclear) makikita mo (unclear) hindi ko lang (unclear) kung sino sino yung laman pero maayos yung composition ng Anti Terrorism Council. Q: Kapag hawak na ng police or military yung pinaghihinalaan, maliban doon sa required sila magsabi sa as soon as possible abisuhan yung judge pinakamalapit kung saan siya dinetain na hawak namin itong si Juan Dela Cruz na ito, pati po yung ATC at saka yung Human Rights Commission? Obligado yung may hawak na abisuhan kaagad na hawak namin yung taong ito. Pero yun nga, at the end of the day, baka sinasabi ng iba, sa karanasan natin sa ating bansa, kadalasan daw inaabuso. Bakit daw inalis yung provision na kapag nagkulang ka ng mali, na hindi mo napatunayan, babayaran mo siya ng P500,000 kada araw. SP Sotto: Tingnan mo naman, labing-dalawang taon, sinong police ang manghuhuli ng magbabayad ka ng P500,000 a day kung mali ka? Kaya walang mahuli. Yun yung sumobra, yun yung sumobrang safeguards nung una kaya nga namin inalis. Sino ang manghuhuli? Huwag na nating ipasa ito, balewala yung Human Security Act, pinagtatawanan nga tayo sa ibang bansa dahil doon, Isipin mo, babayaran mo yung inaresto mo ng P500,000 a day kung police ka? Sinong police ang manghuhuli, di ba? At saka pagdating doon sa parte na sinasabi na baka nakakatakot, maaabuso, habang buhay na lang bang ganoon ang iisipin natin na ang Pilipino ay mang aabuso? Baguhin natin. Baguhin natin ang mentalidad ng mga enforcers natin, di ba? Q: Ano ang habol ng mga pamilya o ng individual who will be wrongfully detained? SP Sotto: There are provisions already available, may mga ibang batas na nakakasakop niyan, hindi na kailangang gamitin o ilagay pa dito kasi may mga ibang batas na nakakasakop niyan, yung karaniwang kaso nga, di ba meron tayong (unclear) magbayad ang gobyerno sapagkat ikaw ay wrongfully prosecuted, meron naman. Napa OA lang yung Human Security Act nung gawin. Q: During the deliberation of this measure, meron kayong mga panauhin din o mga kinunsulta, gaano po kaextensive ang hearing nito doon sa usaping karapatang pang tao. SP Sotto: Marami po, inimbita po lahat, pati yung mga leftist na organization may inimbita, hindi naman umattend. Ang umattend yung CHR. At saka ilang hearing ito, matagal ito. Mga, kung hindi ako nagkakamali, nung pagfile namin, almost one year or mahigit pa, mahigit isang taon. Ang Committee on Defense and humandle nito, under Senator Lacson. Maingat na maingat si Ping Lacson diyan pagdating sa parteng yan kaya tiwalang-tiwala kami. Katulad nga ng sinabi ko sa iyo, dalawa sa mga Senador na hindi pabor diyan, lahat ng amendment nila tinanggap kaya ang kontra lang nila, yung title. Yung laman, payag naman sila. Bakit hindi sila bumoto against doon sa mga laman? Doon sa mga amendment? Sang-ayon lahat. Q: Pati si Senate Minority Leader Frank Drilon bumoto pabor? SP Sotto: Pabor. Scrutinized niyang mabuti yun, ang haba ng interpellation niya diyan. Dati siyang secretary of justice, dating executive secretary, dating secretary of labor. Hindi lulusot kung masama. Masama ito para sa terrorist. Ito matinding warning ng gobyerno, tumigil na kayo dahil kung hindi, mabigat itong mangyayari sa inyo. Q: Yung panununog ng mga equipment sa construction for example, nangyayari sa kanayunan, terrorism yun? SP Sotto: (Unclear) bagsak doon sa category na sinasabi ko, member ka ba ng terrorist organization? Hindi eh, so you will be charged with a common crime of arson, hindi ba? Yun ang nakakalimutan ng iba, terrorist ka ba? Eh di hindi ka papatak dito sa Anti Terrorism Act. Member ka ba ng organization, mapapatunayan bang member ka? Hindi. Ang charge mo murder kung meron kang pinatay. Ang charge mo ay arson, ang charge mo ay damage to property (unclear). Hindi ibig sabihin nito, parang umbrella ito, dito lahat ng krimen, dito ichacharge, huwag ganoon ang mentality ng mga kababayan natin, hindi ganoon yun. Q: Kung miyembro ka ng NPA, at kayo ay nanununog ng equipment for example sa mga minahan? SP Sotto: Yari ka, pasok ka dito kung ikaw ay miyembro ng NPA. Q: Kung kayo ay grupo ng Abu Sayaff, automatic na ito kasi identified sila sa listan na international terrorist group. SP Sotto: Correct, at saka yung listahan na yun, meron ang ISAFP, meron ang National Intelligence Coordinating Authority. Ang tingin ko pagkapirma ng Presidente nito, pagka batas na ito, magtataguan na yung mga nasa Mindanao na Abu Sayaff. Magsisitago yan dahil pwede silang pagdadamputin bigla dahil member sila. Kaya yung mga hindi ka naman member ng terrorist organization, wala ka dapat kaba dito. Kung may krimen kang gagawin, papatak ka sa Revised Penal Code. Q: Yung wire tapping, dito sa pagbasa sa inyong panukala kailangan muna ng permiso galing sa Court of Appeals. SP Sotto: Ganoon pa rin. Q: Meron ding sinasabing exemption. Kapag abugado nuong under surveillance, o kaya ay doktor or journalist, when you implement this, paano kaya yun pag ikaw ay winawire tap na? SP Sotto: Well, whatever, hindi naman nila magagamit yun (unclear) with or without the anti terrorism bill meron naman talagang nagwawire tap eh. Alam nating nangyayari yan pero (unclear) ipinagbabawal actually. Q: Pero nga po maaring gamitin yan, maari ka nilang isurveillance because of all of this equipment with or without your knowledge actually. SP Sotto: Oo, eh baka under sila ng (unclear) pero that's another story sapagkat meron kaming nakafile na anti-wire tapping Act na bago, pinaguusapan yun. Sa ngayon, pinaguusapan pa. Q: Kailan ang inyong adjournment sine die? SP Sotto: Supposed to be on Friday, June 5. Q: Most likely iaadopt, ang sa inyo po February aprobado na, di po b? SP Sotto: Oo, tama, nung February pa approved na sa amin. Q: So most likely iaadopt ito ng House ng walang babaguhin, para ito mas mabilis? SP Sotto: Siguro, hopefully yun ang inaasahan namin kasi ang alam ko naghearing sila, nagdebate sila kasalukuyang pinagusapan na nila yan. Ang sinasabi ng chairman nila at ni Speaker Alan Cayetano kung meron mang silang gustong baguhin na kaunti lang baka pwedeng hindi na at kung meron man ay pwede namang paper bicam ay para by tomorrow or mapilitan kaming mag extend until Thursday, pero today would be the last day kung tutuusin pero kung aabutin ng bukas dahil merong paper bicam, mapipilitan kaming magbukas. Hanggang bukas pwede kasi June 5, Friday, adjourned na. Adjourned sine die. Q: Yung extension ng Bayanihan to Heal as One Act? SP Sotto: Isa pa yun mabuti nabanggit mo. Hindi namin ineextend, gumagawa kami ng bagong batas, Bayanihan II kasi yung pag inextend namin, at napupunta daw ng iba, pinaguusapan daw ng mga legal luminaries yan, para namang hindi alam ng Senado yun, alam namin pag nag adjourn kami, wala na yun. Kaya gumagawa kami ng panibagong batas, hindi ito extension. Sapagkat pag ginawa naming extension ito, pag adjourn namin ng June 5, wala na rin yung batas, it dies with it. So ang ginawa namin, yung Bayanihan II, itong pinapasa namin. The adjournment which is mandated in Section 23(?) na mawawala lahat yung powers na yan, would take effect doon sa October na adjournment, or, yung iba namang senador na napaguusapan, yung aming (unclear) secretariat ang sinasabi, June 2021 susunod na the next adjournment of the session, yun ang interpretasyon nila, pero to be conservative, (unclear) pag pinasa namin ito, baka will not take effect after October adjournment namin. Bayanihan II ang pinapasa namin, hindi kami nageextend ng Bayanihan I. Q: We don't see any urgency to call for a special session? SP Sotto: (Unclear) kung maipapasa namin by today or at the latest tomorrow. Alanganin. Pag hindi namin naipasa at gusto ng gobyerno na kailangang kailangan talaga ito, ay tatawag siya ng special session siguro by next week kaya lang ang problema, meron tayong (unclear) sa constitution natin at kabisado ko ito, ilang taon ako sa Kongreso, yung 30 days before the next regular session ay dapat adjourned ang session at saka excluding weekend and holidays. So papatak yan, pag cinompute mo, sa computation namin ang pinaka maximum namin ata, merong nagsasabing June 8, merong nagsasabing June 11 maximum kasi nga, (unclear) violation of the constitution pag ginawa namin yun. Meron din namang nagsasabi na hindi, hindi counted pag special session. Ewan ko sa kanila. Q: Nag iingat lang kayo na hindi kayo makuwestiyon. SP Sotto: Oo, tama yun. Q: Sa Bayanihan issue, meron po kasing sinasabi yung mga kasama ninyo sa Senado na wala pang nabibigyan ng isang milyong piso ng mga benepisyo yung oversight function po na yung dapat magbenepisyo doon sa mga namatay na mga health workers. SP Sotto: Correct, nagalit nga kami kahapon nung malamang namin, tinanong ni Senator Lacson sa DOH, si Sonny Angara. Ang pagkakasagot pa yata ay kasi daw ano, hindi naman si Sonny Angara ang sumagot, may nagsabi lang sa kanya, (unclear) sabi ko, ano, yung batas ipatupad ninyo, (unclear) ubos na yung taong-bayan? Tsaka hindi sinasabi sa batas na kung walang IRR, hindi pwedeng ipatupad. Q: Malinaw yung provision. SP Sotto: Correct, kaya today, as we speak I am already formulating, I am already drafting a letter to the DOH and to the IATF, a strongly worded letter, for them to give the health workers what is due them P32 million lang yun, dahil 32 lang yung namatay. Q: Bagamat hindi na natin maibabalik ang buhay ng mga bayaning ito but at least meron namang maiiwan doon sa anak ng frontliner. SP Sotto: Oo, pakunswelo na kahit paano, (unclear) balewala rin sa iba yun dahil yung sama ng loob, pero Diyos ko naman, dapat gawin naman yung dapat gawin. Q: Lastly, no persons shall be deprived of life, liberty, or property, without due process of law. Kayo ba ay handa na harapin ang anumang legal question once na maapprove ang inyong pinapanukalang Anti Terrorism Law? SP Sotto: Oo, handing-handa po kami. Dalhin nila sa Supreme Court, para yun ang pinaka maganda. Dito, nung pinaguusapan ito, meron pa kaming mga kinunsulta na mga former justices ng Supreme Court tungkol dito. Pinag-ingatan mabuti ito kaya handang-handa kami. Gusto nilang dalhin sa Korte Suprema, (unclear) yun at saka kahit paano makikita naman nila.