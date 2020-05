Press Release

May 29, 2020 Dispatch from Crame No. 807:

Sen. Leila M. de Lima's Initial Comment on the Looming Extension of the Bayanihan to Heal As One Act 5/29/2020 Wala pang mass testing, Part 2 na ng Bayanihan Act? Di pa nga nasisingil ang mass testing sa Part 1 eh. Ano ba talaga ang na-accomplish ng mga extra powers sa Bayanihan Act 1 na hindi kayang gawin ng ordinary powers? Meron ba? Hindi dapat sinasanay ang isang Pangulo sa mga tinatawag na special o emergency powers. Ang kailangan lang ay ang masigasig at tapat na paggamit ng mga andyan nang mga kapangyarihan, mga batas at kakayahan. It appears that the problem is not whatever additional special powers under any law we give to the president, the problem is the president.