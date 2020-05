Press Release

May 28, 2020 STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS: HINDI TAYO 2ND-CLASS CITIZENS SA SARILI NATING BANSA 4 days lang nakuha agad ng mga Chinese workers sa Fontana ang COVID-19 results nila; habang marami sa mga OFWs natin ay mahigit isang buwan naka-quarantine dahil wala pa ang sa kanila. Hindi tama ito. Hindi tayo 2nd-class citizens sa sarili nating bansa. I call on OWWA, PCG, & DOH: ayusin natin ang bottlenecks nang mapabilis ang pagpapauwi ng mga OFWs. Siguraduhin nating walang nakakalusot na VIP treatment. This is not how we welcome OFWs back home. Let's address these backlogs so that we can send them back to their loved ones. Facebook link: https://www.facebook.com/128801740656/posts/10164112310640657/?sfnsn=mo