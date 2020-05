Press Release

May 27, 2020 Transcript of Zoom interview of Senate President Vicente C. Sotto III Q: Mag-aadjourn na ang session ng Senate next week, sa mga ihahabol ninyo na maipasa, kabilang po ba doon yung possibility na iextend yung Bayanihan Act? SP Sotto: Una, naihabol na namin, naipasa na namin yung bill on third reading, yung anti-perjury, yung upgrading ng penalties or amending Revised Penal Code Article 183 at saka 184, isa sa mga pinakamahalagang nagawa namin. And then yung expanded solo parents welfare act, medyo pipiliting ihabol. Meron kaming mga question pa, our sponsor mismo ay nirequest na ipagpaliban muna namin. Yung medical scholarship act, pipilitin pa rin namin na maihabol and then yung pending ngayon, matatapos ngayon on second reading hopefully yung amending RA 10068, the Organic Agriculture Act, kailangang kailangan din natin dahil sa mga pangyayari ngayon. Yung Coco Levy, for sponsorship pa lang, baka hindi na umabot. Yung CREATE or even yung CITIRA, corporate income tax incentives, magmemeeting sila Pia mamaya, after the session and therefore makakabalita tayo kung kakayanin ito ng sponsorship on Monday, June 1, birthday ni Ping Lacson, or first reading yun, pwedeng isecond reading at saka interpellations na ng Monday and Tuesday, and then may pagasang ma third reading on Wednesday or even on June 2nd itself because I understand that it has a certification of urgency from the president, so may pagasa yun. Yun siguro, yung mga yun ang pwede nating ihabol. Yung iba naming fnile na mahalaga rin, for example yung Bayanihan to Heal as One Act, walang kaduda-duda na maeextend namin yun. In what form, at kung ano ang amendments, depende sa usapan mamaya, doon pa lang namin matatantiya yun. Q: Lalagyan ninyo ulit ng sunset clause yun kung may extension? SP Sotto: Automatic yun, kailangan yun merong hangganan. Even if we do not put a sunset clause itself, you know the span of time that is given on the extension speaks for itself. Q: Sa House may nagpropose ng three months extension. Sa Senate ba meron na ring nagfile? SP Sotto: Anong extension natin? Sorry ha, tichecheck ko (unclear) nakafile na extension. Pero para ito ipapasa namin, pagdedebatihan lang namin pero either or, the House or the Senate will adopt each other's version. Kailangan ganoon ang mangyari diyan para yun ay maipasa kaagad on third reading. Q: So sure na yun na bago mag adjourn, may maipapasa kayo na bill para sa extension ng Bayanihan Act? SP Sotto: Yes, kailangang kailangan. As a matter of fact, kailangang kailangan din pala dapat mabanggit ko, yung bill ko na nagfile din si Joel and si Senator Tolentino na extending the...no...Deped's recommendation to the President on extending the effect of RA 7977 which is imbes na June to August, na latest August ang start ng klase, ay pwedeng iextend. Kasi pag hindi namin pinasa yan, at hindi tayo nagopen ng August 24 or the last week of August, ang Presidente mismo at ang Deped will be violating the law. So kailangan talagang amyendahan namin yun. Yung mga nakafile sa amin, to answer your question earlier, walang date ng extension (unclear) ineextend lang and giving the Deped, Deped to give the recommendation to the President, ganoon. Q: So walang specific? SP Sotto: Walang specific sa Senate version, but then again, as I was saying, depende ngayon yan sa kung sinong version ang mas katanggap-tanggap, kukunsultahin na rin namin siguro ang Executive para madali and then thereafter, we adopt. Either kami ang mag adopt or sila ang mag adopt, depende kung aling version ang mas mabilis. Q: So may arrangement na kayo sa House leadership iaadopt na lang? SP Sotto: Wala naman pero we talk later and by Monday I would have already been able to talk to Speaker Cayetano at malaman natin. By then medyo may maganda na tayong balita. Q: Yung bill ninyo na finile, yung SBN 1542 about economic stimulus strategy, bakit kailangan po na magkaroon ng economic stimulus strategy? SP Sotto: Kasi ito mismo ang nararamndaman ko, naririnig ko na pangangailangan ng Executive Department. Kailangan nila itong mga additional powers na ito.Ang House of Representatives mismo meron na rin silang finile noon. As a matter of fact, NPC initiated ito by Quezon Province Congressman Enverga at kinunsulta kaming NPC members, and when I looked at it, nakita ko nga na mahigpit ang pangangailangan. Ano ano ito? Mga highlight (unclear), una magkakaroon ng immediate mass testing, mandatory dapat, immediate mass testing. Sino yung mass testing? Baka mamisinterprent ng iba, sabihin mass eh di lahat, hindi. Everyone who needs to get tested will be tested in the area identified to be higher possibility of transmission. Hindi lahat ng health workers, natetest nila. Kailangan yung health workers, matest din kaagad, yun, kasama sila doon, and then yung mga contacts ng naging positive or suspected positive na mga PUI/PUMs, kailangan, massive. When you say mass testing, massive, hindi naman ibig sabihin lahat ng buong Pilipinas sapagkat hindi naman pwedeng gawin yun. Now, testing kits will be made available in this proposal, in this economic stimulus package. Testing kits will be made available to the LGUs and government agencies for distribution to public and private institutions and mga enterprises pag ganoon. Yun ang isa sa mga highlight noon, and then also the bill tends to expand the social amelioration programs for DOLE lalo na yung tulong panghanapbuhay sa ating mga displaced or disadvantaged workers, para magkaroon ng magprovide ng at least temporary employment for displaced workers due to the community quarantine, that is also one of the highlights. And then the bill also expands the tertiary education subsidy to cover all students whose families are now facing financial difficulties due to the community quarantine. More or less yun ang mga pinaka highlight, laman ng bill na finile. Q: Yung tungkol sa mga trabaho, sabi ni Sec. Bello sa IATF hearing last week, sabi niya aabot ng 10 million yung dami ng mawawalan ng trabaho. Will you take that into consideration as in lahat yun mabibigyan ng ayuda? SP Sotto: Pipilitin. Well, bibigyan ng ayuda, yes. Pero yung mabigyan ng teporary employment, hanggang makakaya, kung hanggang saan ang makakaya, yun ang proposal. Hindi natin pwedeng, I don't think it is possible na sabihin na hindi, yung 10 million bibigyan natin lahat ng trabaho, hindi kakayanin yun pero yung temporary employment for most of them if possible,we will try to accommodate in the bill. Q: How much are we talking about when we say (unclear)? SP Sotto: Okay, ang estimate doon sa bill at sa mga paguusap namin, doon sa mass testing, wage subsidies, mga enhanced, yung TUPAD, tapos maaaring mga loans for MSMEs, mga loan guarantees, mga assistance to tourism, to the transportation industry, assistance to the manufacturers , importers, exporters, and even the service sectors, and then the agri-fisheries sector, dapat meron din, enhanced BBB sa DPWH, (unclear), DOH, for 2020, ang expected natin dito kakailanganin ng P548 billion for the entire year and then for 2021, para maipagpatuloy ito until next year, probably the estimate is around P80 billion that is the estimate. Q: How will you incorporate this to the 2020 budget? Hiwalay pa po io or ipapasok ninyo na for 2021 GAA? SP Sotto: Yung para sa 2021, P80 billion? As we speak, pinapagusapan na ng Department of Budget and Management yan kung paano maaaccomodate, pero depende nga dito sa ipapasa natin kung maipapasa natin kaagad ito but I am sure they will try to accommodate it. Q: Saan kukunin yung needed funds? Bubunutin ba ito sa CITIRA or sa foreign loans natin kukunin? SP Sotto: Ito sa ngayon ang tingin ko and this is only my personal opinion, the Department of Finance and the Department of Budget and Management (unclear) to answer that question hut in my deduction, yung loans, possible yun. Una, maganda ang credit standing natin internationally in the last three or four years, maganda ang credit standing natin, therefore madali yun. Basta ang technique lang diyan ay ang pagbabayad niyan ay dapat pagka yung mga ika nga ay kumikita ang gobyerno at hindi manggagaling basta sa taongbayan, mga taxes lang ang ipambabayad dito, so may sistema sila na magagawa yan. Then, lahat ng available funds na hindi magagamit nitong mga nakaraang taon at itong taon na ito, kasama yun doon sa mga pagsasamasamahin para may fund itong mga proposals na ito. Q: Last priority yung mag introduce ng bagong tax measure? SP Sotto: Hindi ganoon yung CITIRA. Yung CITIRA, ang highlight noon, ibababa ang income tax, ang corporate income tax, ibababa, kaya yun mismo ang nasa titulo noon. From 30 percent na tayo ang isa sa pinaka mataas dito sa region natin kung hindi sa mundo, bababa all the way to 25 percent. I think, kung pwede ngang 20 percent, 20 ang target jkaya lang hindi (unclear) pwedeng gawin. Target is down to 25 percent kaagad. Yun ang talagang main na laman ng CITIRA, and thereafter yung rationalization na tinatawag ng incentives, doon sa incentives program ng gobyerno. Yung rationalization naman, it does not necessarily mean kaya hindi dapat matakot yung ating mga investors, hindi naman ibig sabihin noon na kaagad aalisin ang incentives nila, hindi. Merong mga programa kasi na nagsasabi na malaki ang naititulong nitong grupo or kumpaniya na ito, malaki ang naitutulong ng incentive program sa kanila sapagkat sila ay nakapag gegenerate ng mga trabaho, kaya nirarationalize na dapat tuloy yung incentives nila. Pero yung malalaki na ilang taon na ang incentive program ay ang incentives nila ay meron, tapos hindi naman nagkakaroon ng masyadong pakinabang ang gobyerno, aba'y yung incentive program nilang yun ay aalisin or babawasan at dapat yung makokolekta ng gobyerno sa kanila ay makolekta. Therefore, ang kalalabasan ng CITIRA kung tutuusin, it will be a balance, magiging balanse talaga ito kasi ibibigay natin sa tao or sa mga small and medium enterprises na makikinabang doon sa pagbaba ng corporate income tax at kukunin natin dito sa mga nakikinabang na matagal na sa gobyerno na hindi nakakabayad ng na hindi natin sinisingil ng taxes. Yun ang prorama noon. Ngayon, yun naman kalalabasan nung CREATE na tinatawag, ito ay mag eentice ng mga investors kasi sa programa ngayon sa mundo, ang maraming umaalis doon sa mga lugar na may problema katula ng China, saan pupunta? Mas maganda kung itong mga investors na ito, mga investments na ito, dito sa Pilipinas mainvite natin, so the program of CREATE is to entice investors, international investors. Q: Double check ko lang, (unclear) is P548 billion? SP Sotto: P548 billion ang estimate for 2020 ang kakailanganin para dito sa mga programang ito. Which binanggit ko nga na mass testing, wage subsidies, anhanced TUPAD, loans for MSMEs, interest free loans, that will (unclear) P50 billion. Loan guarantee, assistance to MSMEs, assistance to tourism, assistance to transportation industry, assistance to manufacturers, importers, exporters, service sectors, and then assistance to agri-fisheries sector, and the National Development Corporation, additional mandate, tapos enhanced build-build-build programs for DPWH, DOTR, DOH, so malawak, malaki, pero may mga balik ito. May pakikinabangan tayo lalo na sa build-build-build, sa agri-fisheries, sa assistance to tourism, assistance to transportation, malaki din ang balik sa atin niyan. Malaki laki ang puhunan pero malaki rin ang balik nito. Q: Sabi ng DOF, meron silang pinopropose last week, nabanggit yata sa inyo, P1.7 trillion stimulus package and sa House is P1.3 trillion. Now, in your proposal of a little over half a trillion for this year, next year, P80n billion lang or yung (unclear) ng DOF ay kasama na sa budget? SP Sotto: Hindi ko kasi alam yung total package na sinasabi nila, pero dito sa proposal ko or sa namin doon sa nakafile na bill sa akin, ito ang assessment, ito ang tantiya sa appropriations na kakailanganin. Hindi ko alam yung total package nila, kung bakit ganyan kalaki. Q: Pero pwede nating isurmise na maybe the others are proposing a similar package or looking at the entire budget na siguro, like budget ng ahensiyang ito... SP Sotto: Siguro. Malamang that is where the difference comes from. Q: Doon sa CITIRA, tama ba yung pagkaintindi ko na iintegrate na doon yung CREATE, kasi parang hallmark nung CREATE ay malaking (unclear) sa corporate income tax, so parang magkasama na yung dalawang yun, yung CREATE at CITIRA? SP Sotto: Correct, tama ka. As a matter of fact, I should stop using CITIRA, sapagkat ang proposal ngayon is of course, yun pa rin ang nakafile, pero ang proposal is to incorporate it already into CREATE. Magiging Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises. Yun ang magiging title niya, CREATE, hindi na CITIRA. Q: Pwede nating sabihin na covered siya ng certification ng Palasyo. SP Sotto: Oo, kung kakailanganin naman ng another certification for that, I am sure aapurahin ng Palasyo yan, sila ang nangangailangan nitong (unclear). Q: May pinupush yung Committee on Constitutional Amendments, a bill, apparently it has the support of the entire (unclear) which pushes for the continuation of any legislative franchise once it expires, but there is no action from Congress or (unclear) pag nag-apply na yung company that requires a franchise. Is that something you would want to support? Continuation ng franchise pag hindi naaksyunan ng Congress, with a pending renewal application? SP Sotto: Kailangan pagusapan mabuti yun sapagkat papano kung hindi inaksyunan ng Kongreso, for example, nag expire ang franchise mo, pagkatapos ay hindi nag action ang Kongreso, hindi ka nabigyan ng extension, ang gusto ng bill na ito ay iextend ka, ang tanong, hanggang kailan? Hanggang kailan? Eh kung hindi maaksyunan hanggang next Congress? Ibig sabihin, pwede ka ng tuloy-tuloy ka? Wala ka ng kailangan na franchise dahil ikaw ay dating nagkaroon? Parang ganoon lalabas yan, kaya pinaguusapan muna yan, medyo tingnan muna natin, review muna natin kung ano ang nasaisip diyan at hindi madaling sabihin yun because you will practically remove the power of Congress thereafter. Q: Partly, the way it is turning out, (unclear) ng franchise if that particular Congress, for example 18th or 19th, eh nag adjourn sine die na, finally adjourns or nagsara na yung Congress noon, so doon talaga, mamamatay na yung franchise if unacted upon. SP Sotto: 25 years ang franchise mo, hindi mo inaksyunan before 25 years, before it expires? Hindi ba, palagay ko kailangang pagusapan mabuti. Tingnan natin, (unclear) enact a bill, kailangan yan, (unclear) the bill itself, kailangan yan, in general ang approach, hindi isa or dalawang kumpaniya lang ang makikinabang, hindi ba? Baka abusuhin ng iba yan, huwag na muna tayong mag-ano, tutal extend naman tayo, mga ganoong attitude, hindi ba. Hindi ganoon kadali yan, pagusapan muna natin, hindi ko sinasabing ako ay kontra, pero hindi ko rin sinasabing supportive ako agad, sapagkat pagusapan muna natin. Ano ang laman niyan? Bakit (unclear) extend, gaano mo katagal ieextend, di ba? So ilalagay namin sa mga bills ngayon ng franchise, lahat ng franchise bills ngayon, kailangan ilagay mo yun. Di ba? Na pagtapos ng franchise nila, hindi sila nkapag renew ay pwede silang magpatuloy pa rin ng trabaho, ng kanilang ano, eh ito ay binibigay lang ng gobyerno na pribilehiyo. It is not a right, di ba? So hindi madaling usapin siguro, baka as I said, there should be a general approach on the matter and not just for the benefit of one or two groups. Q: Clarify o lang po, yung stimulus pakage ninyo na P548 billion yun na rin ba ang iaadopt ninyo para maging Bayanihan 2? SP Sotto: Not exactly, baka naka separate yun Bayanihan 2 na proposal. Nung caucus namin kahapon, merong mga nagsusggest na pwedeng ganoon. Pwedeng isama na doon sa Bayanihan 2 proposal itong mga sinasabi sa economic stimulus, pero we can say yes or no, after the meeting later this afternoon nila Senator Pia at nung mga economic managers and I told them, I told her to invite those of us who are very much interested on the matter like Senator Lacson, Senator Drilon, Senator Recto, yung may mga concern doon sa issue ng economic stimulus. Q: Pagdating sa SAP, anong plano po, how many months more ang ieextend and magkano ang ibibigay natin? Sino yung magiging part ng coverage? SP Sotto: Wala pang plano pero basta as it stands now, still 18.5 million families of the informal sector and then an additional 5 million families from the middle income families ang kasama. Ngayon, GCQ pa rin, or MGCQ pa rin yung ibang areas so kailangan ibigay pa rin, ituloy pa rin yung SAP as mandated by the Bayanihan to Heal as One Act. Q: So 18 million, kasama na doon yung 5 million middle income or on top of that? SP Sotto: On top of that yung middle income, on top of the 18.5 million. Q: Pero paano yun kasi yung nasa bill po 18 million lang? Paano nagkaroon ng .5 million? SP Sotto: It's part of the discretion already of the Executive Department. They can do that, they can (unclear) need a law to include the middle income families. Baka sa Bayanihan 2, ilagay natin. Q: Kayo po, what do you think should be done in so far as SAP is concerned, most likely GCQ pa rin naman po next month sa June, ano ang suggestion ninyo? SP Sotto: Sa amin, ibigay. Ang personal opinion ko, dapat tuloy, tuloy yun. Hirap eh, hindi naman madaling makabangon lahat, hindi ganoon kadali yan. Ibigay pa rin. Q: So 23 million families pa rin? SP Sotto: Oo, dapat. Q: Yung Bayanihan stimulus package, yung Bayanihan, tatagal na yun hanggang next year? SP Sotto: Hindi naman. Depende, baka yun nga, baka three months ang gusto ng House, baka yun ang (unclear), hindi namin masabi pa. Q: Kasi yung sa stimulus package ninyo, yung more than half a trillion, for 2020, and then may for 2021, so hanggang next year na? SP Sotto: Hindi, yung gastos ng ano yun, nung proposal sa economic stimulus package, not necessarily Bayanihan 2. Sa ngayon magkahiwalay yun, (unclear) proposal na pagsamahin. Pag pinagsama, tingnan natin, depende. Mahirap sagutin ngayon yan. Q: Sino ang kameeting ninyo mamaya at anong oras po yun? SP Sotto: Yung economic managers will be led by Sen. Pia Cayetano. Q: What time po, after session po ba ito? SP Sotto: Oo. Mga 4 o' clock ang plano. Baka maigsi lang ang session, or pwede naming iexcuse si Senator Pia and those who are interested, they can go to another meeting. Q: Maaga matatapos ang session? SP Sotto: Baka today maagang matapos. Q: Yung meeting mamaya, CITIRA lang ba yun or kasama na doon yung economic stimulus package? SP Sotto: CREATE na yun. Oo, baka kasama na yun, CREATE na. Ang tawag nga CREATE na hindi CITIRA ang mangyayari. Q: So yung topic is CREATE pero ididiscuss ninyo na rin yung mga stimulus package? SP Sotto: Yes, iididscuss na nila yung stimulus ackage, yung CITIRA at yung Bayanihan 2. Q: Ano yung magiging complexion sa session pag halimbawang nirefer na ng Committee on Constitutional Amendments yung bill next week? Kasi sabi ni Senator Kiko, yung (unclear) ni Paolo, irerefer na formally next week. Ito yung, naalala ninyo yung previous interviews namin sa inyo na pag pending yung franchise bill application at merong inaction, it will run until the end of the 18th(?) Congress? SP Sotto: Wala ng time next week. Kahit ireport out, palagay mo ng Monday, ireport out, Tuesday pagusapan, Wednesday ipasa, ano ang mangyayari doon? Walang House version. Pangalawa, hindi na mathird reading, end of session namin ng June 3 or June 4 bale, Monday that week is the last week that we can hold sessions based on the Constitution. It is a Constitutional mandate that there are a certain number of days that we should adjourn before the resumprion of the new Congress or the new regular session kaya may adjournment sine die. Mandate ng Constitution yun na 90 days, I am not sure, na kinocompute namin yan bago namin iapprove yung calendar. Ang naka compute kailangan we end the first week of June para to conform with the Constitutional mandate of an adjournment sine die so wala ring mangyayari kahit na pagusapan namin next week yun. Okay lang kung irereport out, nasa kamay naman ng mga committee chair yan. Q: So kung maaksyunan man yun, after na ng sine die? SP Sotto: Oo, palagay ko in July na or August na mapapagusapan yun. Q: As we have seen po sa implementation ng Bayanihan, there have been several challenges, limitations soon sa distribution ng cash subsidies, doon sa inyong proposed measure, did you identify any particular state agency na mangunguna? Lalo po tingin ko po pinaka mahirap diyan yung subsidy sa mga self employed at saka nandoon sa non essential sector? SP Sotto: As it stands, we still have to rely on LGUs and the DSWD. The DILG, DSWD, as it stands. Pero we are getting the commitment na from the Executive Department na ifafastbreak nila yung national ID system, kasi kung yung national ID system in place na noong January pa, February pa tinatawag ko na yan nung may problema na, di ba I originally proposed that bigyan nantin ng SAP ang ating mga kababayan and I was trying to convince the Executuve Department then through Sec. Sonny Dominguez, na napagusapan naman namin, (unclear) namin ang gagawin, hindi ba, noon pa lang tinawag ko na kailangan yung national ID system, nasaan na ba ang estado?Yun ang solution, kung lahat tayo may national ID, walang problema. Lahat yan napakadali ng distribution, napakadaling identify. Tingnan mo yung sa SSS at saka sa DOLE, hindi masyado nagkakaproblema kasi may listahan, maliwanag. Pero yung sa DSWD, sa 4Ps, walang problema, unang naibigay kaagad, hindi ba? Kasi may listahan, alam na nila kung sino yung mga beneficiaries. Eh yung beyond that? Iba yung listahan ng LGU, iba yung listahan ng DSWD, ang sinasabi ng LGU, kulang ang listahan ng DSWD, which is totoo naman, di ba? Iba yung listahan ng LGU eh. So as it stands, ganoon pa rin but we'll try our best na tingnan namin kung paano pa makakatulong siguro. Makakatulong lang, ganoon lang ang magagawa namin because it;s in the hands of the Executive Department. Kami hanggang suggestion lang, bigay ng ayuda sa kanila through legislation, kung ano ang kakailangan nila para matupad nilang mabuti. Q: Wala pa pong specific day na binigay sa inyo kung kailan mairoroll out yung national ID? SP Sotto: I'm sorry, hindi ko matandaan. May sinabi, may natatandaan ba kayo? Sabi October daw baka nairoll out na halos... Maguumpisa sila ngayon pilit eh. And then wala ng time na mag hearing pero remember yung finile ko na dapat alamin, imbistigahan natin kung ano ang nangyari sa national ID system ? July na yun magagawa, ang hearing na yun, sapagkat because of the sine die. That would answer some of our problems, ano ba ang nagiging problema ng NEDA? Ano ba ang nagiging problema ng PSA? Bakit natatagalan, di ba merong mas magagaling na kumpanya na kaya ito agad, di ba? Sino ba yung kausap ninyo? Sino ba yung kumpaniyang ginagamit ninyo, matatanong natin, malalaman natin lahat yan pero it's too late now. I don't think we can call for a hearing next week. Q: In your proposed measure, meron po ba kayong mas stringent na action doon sa mga mangungurakot pa, kasi kahit sinabi na ni Presidente, marami pa ring mga barangay officials and other LGU officials na nagungurakot pa doon sa subsidy? SP Sotto: OO nga. Kailangan lang talaga na makita nila na mapaparusahan. Oras na makitang paparusahan, talagang mababawasan kung hindi man mapigil totally, mababawasan, (unclear) maparusahan itong mga nangungurakot na ito. Q: Wala bang criminal liability yung mga concerned agency na dapat ipinatutupad yun and yet hindi naman nila pinatutupad? SP Sotto: Wala eh, at the most administrative sanctions against them, bakit hindi nila ginawa yung trabaho nila, or hindi nila inapura yung trabaho nila, at the most na yun. Walang criminal liabilities. Q: (Unclear) SP Sotto: Oo, kasi two years ago pa yan, inisponsoran ni Senator Lacson yan remember? Two years ago, napasa na. Ang haba ng debate diyan, yung mga kumokontra diyan kaya nga bintang ko nung una, baka yung mga kumokontra, nakikialam pa doon sa PSA or sa NEDA. Well, as I said, (unclear) pa tayo ng hearing, pagusapan namin. Q: Yung meeting mamayang 4PM, kasama po kayo? SP Sotto: Pwedeng hindi na, pwedeng kasama ako pero baka nagsession pa kami. Kung nagsesession pa kami, si Pia...Pia naman will be calling the meeting. Q: Most likely Senator Pia lang? SP Sotto: Pakiusap ko na sa kanya, oo.