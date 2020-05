Statement of Senator Risa Hontiveros on

the postponement of the opening of classes

Safety first para sa mga bata. Bilang Mama, I can't imagine risking the life and health of our children. We have to postpone the opening of classes as we think of alternative infrastructures for home-based learning. Sa ngayon, sa tingin ko ay hindi pa handa ang DepEd dito.

We should use this time to prepare and innovate on alternative modes of learning. Para sa mga anak natin, kailangan ang tripleng pag-ingat.