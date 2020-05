Press Release

May 24, 2020 Transcript of DzBB Interview with Senate Minority Leader Franklin Drilon

Bantay Balita sa Senado hosted by Ms. Nimfa Ravelo Iniutos na raw ni president na ito ay imbestigahan at bababaan na ang rates, what happens next po? SFMD: Ibabana nga nila ang rate nila sa mahigt P4,000 na lang. Unang-una, iyan po ay pwede pa nilang ibaba sa P3,500 na siyang rate na napagkasunduan ng Red Cross at PHilHealth. Kung pwede sa Red Cross ang P3,500, dapat ganon ang standard na sundin ng PhilHealth. Kung bababaan pa nila iyan, ang magiging savings ng pamahalaan ay mahigit P1-B sa 20 million tests na gagawin. Siguro panahon na para i-reorganize itong PhilHealth. Hindi ito first time - may ghost dialysis. Bawat may widespread problem sa health at kailangan ang PhilHealth, nakakapagtaka naririnig mo yung package nila ay mahigit sa pangangailangan. Ito ay nagpapakita na kailangan natin ng vigilance para hindi magpatuloy ang corruption at graft practices sa ating pamahalaan. Q: May binanggit kayo na i-reorganize? Anong ibig sabihin? SFMD: Alam mo, hindi naman ako galing sa DOH. Pero ang maliwanag ay mayroong grupo diyan na nagse-set ng packages. Siguro iyan ang tingnan at i-reorganize. Hindi mo maiwasang isipin na siguro may network sa iba't ibang hospitals at service providers na binabayaran ng PhilHealth. I don't want to say na may kalokohan dahil ako ay isang abugado at galing sa DOJ. Sa aking tingin, doon pa lang sa nakikita natin ay may prima facie case na may kalokohan. Kaya mabuting i-reorganize na muna at kung may makitang kaso, i-file na. Kailangan bantayan natin ang investigation dahil kapag hindi binantayan ng media ito, makakalimutan na. Q: Ang paliwanag ni Gen. Morales iba ang rates noong February SFMD: Assuming na totoo na nong February ganoon ang presyo, eh ng pumasok sila sa kontrata sa PRC, eh di alamna nila na mataas iyong rates nila. Bakit hindi nila ibinaba? Hindi ko alam kung alin ang nauna. Tingnan po natin at may advances na silang ginawa. Hindi ko alam kung may charging na ginawa. Q: May nakita akong article na sinasabi ng PhilHealth na may advanced payment sila ng P30 billion. SFMD: Iyan na nga nasa P30 billion at doon mag-charge ang hospitals for COVID tests. Ang pinakasimpleng comparison ay yung sa Red Cross, kung tinanggap ng PRC na kaya nilang magbigay ng tests at P3,500, bakit hindi nila ginawa? Assuming na nauna yung PRC, masama yung ginawa nila. Assuming na sila ang nauna, bakit hindi nila ibinaba kaagad yung kanilang package. Ang overhead masyadong malaki. Ang attribution para sa laboratory ay masyadong malaki. Kaya ako ay nagtataka kung bakit ito nangyayari. Maliban sa information na aking natatanggap, wala akong access sa records ng PhilHealht. Pero sa mga figures na nakikita natin, alam natin na kung hindi man sadyang kalokohan para kumita ay mayroong negligence. Q: Ano po ang pananagutan ni Sec. Duque at Gen. Morales? SFMD: Sa akin sila ay may pananagutan. Hindi ko alam to what extent. At the very least, mayroong negligence. Paano naman nangyari ito kung tinitingnan nila nang husto. They failed to exercise due diligence of the good father of a family. Iyan ang prinsipyo sa batas. Ibig sabihin, kulang sila sa pag-alaga ng mga bagay na kailangan nila nang husto. Alam mo, particularly si Duque, sa nakikita ko nakakabigat si Duque sa kampanya laban sa COVID-19.Importante ang kumpiyansa ng taumbayan para sumunod sa mga alituntunin ng IATF. Kung wala kang kumpiyansa, paano ka susunod. Ang Pangulo ang halal na political leader, ang mga cabinet members ay kaniyang kinatawan. Nasa Pangulo iyan at dapat tingnan ang problemang itong. Q: May mga plano raw po na i-extend ang Bayanihan Act. Kapag na-extend poi to, kasama ba yung mga SAP? SFMD: Kung talagang may request sila, bago natin desisyunan, tingnan muna natin ang kanilang implementation. May hiningi akong dokumento sa DBM kung magkano ang unobligated funds na naging savings na sa 2019 at 2020 budget. Tingnan natin kung magkano na ang na-disbursed. Ilang mga bagay tulad ng enforcement ng quarantine. Ito naman ay hanggang June 30 pa -ako po ang naglagay ng palugit na iyan until the close of our session. SFMD: Sinasabi mo, yung sa NCR. Alam mo habang walang accurate data, i-extend nang i-extend iyan. Bakit wala? Dahil walang sufficient testing. Hindi mo malaman kung ilang ang kaso sa atin. Nabasa ko mayroong 19,000 positive cases pero ang na-validate ay 13,000 lamang. Ibig sabihin, yung 6,000 pakalatkalat at hindi alam na carrier sila. Syempre matatakot ang publiko. Iyan ang sinasabi ko na kapag hindi nabigyan ng emphasis yung three Ts (test, trace at treat). Mahigit 2 buwan na tayo rito, hanggang ngayon si Duque, sinasabi 10,000 pa lang ang na-te-test per day, eh ang sabi ang kailangan ay 50,000. Yung tracking, kapag alam natin na positive, hindi natin alam kung sino ang na-contact nito. Q: Sir, maraming salamat po.