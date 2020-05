Press Release

May 23, 2020 Transcript of DWIZ Interview with Senate Minority Leader Franklin Drilon

Usapang Senado hosted by Ms. Cely Ortega-Bueno Q: Mukhang dahil sa ginawa ninyong expose at pag-call ng attention ng mga concerned officials, mukhang naisalba ninyo ang malaking halaga ng salapi ng PhilHealth na mula sa mga miyembro ng PhilHealth. Kayo ba ay kuntento na ibababa na raw ang testing package? SFMD: Tama po iyan. Tayo ay nagpapasalamat sa PhilHealth dahil ibinaba nila ng 50% ang package for COVID-19 testing. Kung hindi natin inilabas ito, doble ang bayad ng PhilHealth doon sa mga hospital. Nakakalungkot, hindi maliit na pera yung ating pinag-uusapan, dahil sa 2 million ang ite-test at ang magiging overpricing ay P8.3 billion. Ganunpaman, aabot ng mahigit apat na libo ang package nila ngayon. Sa Red Cross, ang singil lang nila ay P3,500 bawat isa. Bakit ang package ng PhilHealth ay mahigit pa sa P4,000. Kaunti na lang pero mataas pa rin. Again, kung 2 million ang ating pinag-uusapan, may P1.2 billion pa rin na sosobra. Nagpapasalamat tayo sa PhilHealth, ngunit pwede pa nilang ibaba sa P3,500 para makatipid pa ng mahigit sa P1.2 billion. Nagtataka ako bakit mas mataas pa sa private hospitals. Sana ibaba pa. Ang hirap ng pera ng pamalahaan dahil walang buwis at negosyo dahil sa lockdown. Itong PhilHealth hindi iniingatan ang pondo at ang lalaki ng ibinabayad sa serbisyo na pwede namang babaan pa. Hindi iyan theoretical dahil iyan ang kasunduan ng PRC. Q: Kung hindi ninyo in-expose itong overpriced testing package, malaki sana ang nawala. Ano sa tingin n'yo may kuntiyabahan po kayo sa pagitan ng PhilHealth at hospitals? SFMD: Hindi ko alam kung may kuntiyabahan. Ang maliwanag ay may overpricing na at least P8.3 billion for 2 million tests. Diyan pa lang ay malaki na ang nabawas sa ating public funds. Q: Hindi po ba tungkulin ng PhilHealth na i-evaluate muna kung reasonable o overpriced. SFMD: Siguro nga. I am not familiar sa proseso nila. Kung may nabayaran na, parang may advances na ginawa ang PhilHealth. Hindi ko lang alam kung na-liquidate na. Q: Dapat bantayan pa rin ito kung i-implement talaga SFMD: Tama. Kailangang bantayan. Itong mga hospitals, may mga pending bills diyan na ang singil ay P8,150. Mag-ingat sila dahilan kapag binayaran nila iyan, may pananagutan sila. Malaking problema ito, mahigit 19,321 ang na-test na positive, ang na-confirmed ng DOH ay mahigit 13,000 lamang. Ang ibig sabihin, sa bawat 100 na positibo, 70 pa lang ang na-validate ng DOH at may 30 sa bawat 100 na nag-iikot, not-confirmed, pero posibleng carriers.Sa data, mahigit 6,000 ang na-test na positive pero wala pa ring confirmation sa DOH kaya hindi pa kasama sa data. Ang problema rito, kulang daw ang tao na encoders at disease surveillance officers. Dapat mag-hire sila. Nakakatakot ito. Hindi dapat manatili ito. Dapat ayusin. Ang testing ay importante para hindi tayo nanghuhula kung ilang ang apektado sa ating kababayan. Q: Nagiging questionable po ba si Sec. Duque at IATF? SFMD: Talagang may pagkukulang si Sec. Duque. Mukhang hindi naagapan ang mga problema kaya lalong nahihirapan ang pamahalaan sa laban na ito dahilan sa nawawalan ng krediblidad dahilan sa hindi nagkakasundo ang mga kinatawan ng gobyerno.Ang dapat may accurate at timely data. Kung wala ito, tuluy-tuloy itong ating lockdown dahil wala tayong pagbabasehan kung hindi ang takot. Natatakot tayo dahil hindi natin alam ang bilang ng ating kababayan kung ilan ang positibo dahilan sa inadequacy of our testing facilities. Nakakalungkot at lalong nahihirapan ang kampanya ng pamahalaan hangga't nandiyan si Sec. Duque. Q: Ano po ang dapat gawin? SFMD: Nasa kay Pangulong Duterte iyan dahilan siyan ay miyembro ng gabinete. At a certain point, kailangang harapin ng Pangulo ang problemang ito kung ganito ang magiging takbo. Ang credibility ng pamahalaan ay adversely affected by this lack of testing, lack of coordinated information, etc. Q: Unfortunately, ang sabi ng Malakanyang, he still has the trust and confidence of the President SFMD: Kahit anong sabihin natin, ganoon talaga ang situation. At the end of the day, ang Pangulo ang magdedesisyon. Kung ganiyan palagi, mali-mali ang data, mahirap ito. Noon pa lang ay nahalata ko na dahilan sa kapag may itinanong kami nagtatanong kaagad siya, to me that is a sign that he does not have a grasp of the situation. Q: Ang tindi na po ng epekto nito sa ating ekonomiya. SFMD: Malaki po. Maraming nawawalan ng trabaho. Ang sabi ng DOLE, 5 million. Hindi lang ito sa atin kung hindi worldwide. If we are to get out of this problem ahead of the others, dapat maayos ang pagpapatakbo natin. SFMD: Mabigat ang problema na ito. Kaya ang taumbayan ay tumitingin sa pamahalaan kung ano ang gagawa. Pero kung ganiyan ang nakikita, nawawalan ng tiwala ang taumbayan na makakabalik tayo sa normal lives. Q: Bubuhayin n'yo po ba ang resolution na humihiling na mag-resign si Sec. Duque. SFMD: May standing resolution iyan. Ako hindi ako sumama noong umpisa. Pero ngayon kumbinsido na ako na dapat sumama ako sa resolution na iyon. Q: Sa tingin n'yo ba naibibigay ang kaukulang ayuda sa OFWs? SFMD: Panahon na para ang OWWA ay tumulong nang todo sa mga OFWS. Ang daming pera ng OWWA. Mahigit P20 billion ang pondo sa OWWA maliban pa sa subsidy na ibinibigay ng national government. Ako ay nakikiusap na gawin ninyo ang lahat para naman mabawasan ang problema ng ating mga kababayan sa ibayong dagat. Nakakalungkot na sinasabi nila na maapektuhan ang return of investment ng kanilang pondo, eh ang pondo na iyan galing sa mga manggagawa. Gamitin natin iyan, lahat ng kailangan nila ay ibigay natin. Ang pera sa OWWA ay mahigit sa P20 billion. Ang sinasabi nila ang nagastos na ay P500 million. Ano ba ang P500 million eh kailangan ng OFWs ang tulong. Buksan ang kaban ng kayaman ng OWWA. Gagawa ako ng resolution para imbestigahan in aid of legislation kung ano ang tulong na ginagawa ng OWWA at kung ano pa ang pwede maitulong sa OFWs. Q: Isa po ba sa dapat na ibigay na tulong ay dapat libre ang COVID test at bigyan ng kabuhayan? SFMD: Magandang programa iyan. Magbigay ng livelihood sa mga returning OFWs. Panahon na para lahat gawin nila para sa OFWs - kaunting pondo para sa ikabubuhay ng ating mga OFWs. Napilitan silang umuwi dahil walang trabaho sa kung saan silang nanggaling. Gamitin nila ang pera nila at huwag silang umasa sa gobyerno dahilan sa maraming pangangailangan ang national government. Q: Hindi acceptable na maapektuhan ang kanilang investment? SFMD: Ang OWWA ay itinayo hindi dahilan sa investment kung hindi tumulong sa ating mga kababayan. Hindi investment ang purpose niyan. Ang purpose ay makatulong sa ating OFWs sa ganitong panahon. Hindi pwedeng gamiting ng rason na maapektuhan yang investment. Bakit hindi natin isipin yung kapakanan ng ating OFWs. Sa kanilang pera iyan eh. Kung matulungan natin ang ating OFWs, investment din iyon. Kung makabalik sila sa ibayong dagat, makakapagpadala ulit sila ng remittances. Out of place yung sinasabi nila na baka humina ang kanilang investment. Q: Back-to-work na po ulit ang maraming manggawa pero wala naman daw pong available na transportation. SFMD: Talagang problema iyan kaya dapat hanapan ng solution. Q: Pabor po ba kayo na lagyan ng tax ang Netlfix, Google, etc. SFMD: Tingnan natin ang proposal na iyan hindi ko pa nakikita. Ngunit ang maliwanag ay may P50 billion na tax liability ang POGO. Bayaran nila muna iyan. Kolektahin yung mga buwis na nandiyan na para makatulong sa ating bayan. Sa CITIRA, ang question diyan ay timing. Sa ngayon ay gumagawa tayo ng paraan para mahikayat ang mga companies na aalis sa China na pumunta sa Pilipinas. Natatalo tayo ng Vietnam, Indonesia at Thailand. Sa akin payag ako na babaan ang corporate income tax para makatulong sa mga kumpanya na makabalik agad sa operation at makapagbigay ng trabaho sa ating mga manggagawa. Q: May nakikita na raw ba kayong legal liability ng PhilHealth o naagapan iyon dahil sa inyong expose? O sapat na yung PhilHealth circular para maging basehan para may managot? SFMD: At the very least, there is negligence. Hindi pinag-aralan ang rate at hindi ko alam kung ito ay sadya, kaya mahirap sabihin kung mayroong criminal aspect. Ngunit ang maliwanag ay dapat magkaroon ng reorganization sa PhilHealth. Ialng beses ng nangyari ito. It's time to take a good look at the organization and weed out the incompetence and corrupt. Dapat bantayan natin at kung may pagkukulang ay dapat punahin natin. Katulad nitong overpricing, kung hindi ko napuna eh ang laki ng nawalang pondo sa atin. Q: Kasama raw po ba kayong nagulat sa inyong electric bill? SFMD: Siguro nagulat ang taumbayan dahil sa pagtaas ng Meralco bill. Ito siguro ay kulang sa communication. Ang pinakamabuti rito, siguro yung sinasabi ng Meralco na maging smart meter na para maging accurate, hindi na kailangan yung babasahin physically. Kung mayroong smart meter, makikita na kung magkano ang actual consumption. Nanawagan tayo sa ERC para aksyunan na ang smart meter na ito. Q: Ano po ang ilang sa mga magiging recommendation ninyo matapos ang hearing? SFMD: Halimbawa kailangan talaga natin ang paghahanda sa ating mga hospital. Kapag naulit ito, hindi na natin maririnig na inaayawan yung mga pasyente. Q: Maraming salamat po sa oras ninyo.