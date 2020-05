Press Release

May 23, 2020 MESSAGE ON MARKING THE 3RD YEAR OF MARAWI SIEGE Today, we mark the third year of the Marawi siege, the five-month armed confrontation between the government forces and pro-ISIS militants which left more than a thousand dead and took a heavy toll on displaced families. Remembering this bloody encounter still brings pain to our affected countrymen, but what is more saddening and disappointing is the people of Marawi's continued suffering with worsening poverty and dispossession, human rights violations and a still ongoing humanitarian crisis in the war-torn city. Tatlong taon na po ang nakaraan matapos ang karahasang ito sa Marawi pero patuloy pa rin ang dulot nitong pagdurusa sa marami nating kababayan dahil sa napakabagal at halos wala pa ngang rehabilitasyon ng gobyerno. Isipin na lang po natin ang mga batang matagal nang natigil sa pag-aaral, ang pagtaas ng bilang ng mga menor-de-edad na babaeng napipilitang mag-asawa nang maaga, at ang mga nakatatandang patuloy na nagkakasakit at nanghihina. Dumagdag pa rito ang krisis na dulot ng COVID-19 na nagdala ng panibagong banta sa kanilang buhay at kalusugan. Sa kabila nga po ng panawagan ng iba para sa programang Balik-Probinsya, marami naman sa mga kapatid natin sa Marawi ang hindi payagang makabalik sa kanilang mga komunidad at tahanan. Nasaang yugto na nga ba ang rehabilitasyon sa Marawi? Hanggang ngayon, napakarami pa ng dapat gawin para makabangon ang lungsod pero tila nalimot na't naisantabi. While Duterte focuses on killing the poor and making them suffer, others have stepped in to give our brothers and sisters in Marawi a lifeline. We thank the INCITEGov and civil society organizations for their efforts to raise public awareness on the dire state of our countrymen in Marawi. As the celebration of Eid'l Fitr nears, we urge everyone to continue praying and lending a helping hand for the speedy rehabilitation of conflict-ridden communities. Sama-sama, tulong-tulong, isulong natin ang pagbangon ng Marawi at ang pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. (Sgd.) LEILA M. DE LIMA PNP Custodial Center, Camp Crame 23 May 2020