May 22, 2020 Senator Koko Pimentel's Statement re 30-Day Grace Period for Lessees "Ngayong panahon ng covid, bawal ang eviction o pagpapaalis ng boarders, bedspacers, renters o lessees kahit hindi agad makabayad ng renta kasi meron silang minimum na 30-day grace period para magbayad (na walang interest at penalty) pagkatapos ng ECQ o MECQ. Ang mga apektado ay maaaring mag report sa DTI, sa kanilang Fair Trade Enforcement Bureau. Mag unawaan at magtulungan po tayo ngayong panahon ng covid."