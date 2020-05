Press Release

May 22, 2020 Transcript of Senator Win Gatchalian's Cabinet Report COVID-19 Special interview with Secretary Martin Andanar on Education Q: Simulan natin sa pinakamainit na usapin ngayon, ang pagbabalik eswela ng ating 27 million students. Unahin natin ang basic education. Senator last week you led a hearing with education officials, experts and stakeholders on the impact of COVID-19 pandemic to the Philippine education as well as the measures that could be taken to ensure learning continuity. Your assessment was, DepEd is not yet ready for August opening of classes, and why do you think so? And what do you think are the necessary steps that the agency needs to do? SEN WIN: First of all itong tumama satin ay talagang malawak at malalim at nakikita ko in the short-term and medium-term hindi na magiging normal yung magiging aktibidad natin sa mga eskwelahan. Ang pinakamahalaga ngayon ay masigurado natin yung kaligtasan, ligtas yung ating mga estudyante, ligtas ang ating mga magulang, higit sa lahat ligtas din ang ating mga guro dahil itong mga guro natin sila yung araw-araw na pumapasok. So itong mga bagay na dapat nating gawin para mag-transition tayo sa new normal, malawak to at kakailanganin ng maraming pondo. Napagusapan namin doon sa hearing na ang DepEd meron silang plano, meron silang mga aktibidad na gustong gawin pero hindi pa nila nako-compute kung magkano ang budget na kakailanganin nila at hindi pa ho sila nagkakaroon ng roll-out plan kung paano gagawin to. So ang aking nakikita dito dahil ang nakatakdang araw ay August 24, hindi simple ang mag-deliver ng kagamitan sa 27 million students, 5 million doon ay nasa private school at pinaguuspan natin dito ay close to 70,000 schools na bubuksan natin. Importante ngayon pa lang ay pinaplano na natin, alam na natin magkano at meron na tayong paraan kung para abutin ang bawat eskwelahan dahil hindi pwedeng magkulang ang kahit isang eskwelahan dahil ito ay responsibilidad natin sa ating mga magulang. Q: Sinabi niyo rin Senator Gatchalian na base sa Asia Foundation survey, 15% lang ng mga guro ang na-train sa alternative modes of learning gamit ang television, radio at internet. Sa tingin niyo ba hindi sapat ang tatlong buwan para ma-train din ang natitirang 85% ng mga guro? SEN WIN: Meron tayong close to 800,000 na mga guro nationwide dahil nga ito ay bagong pangyayari sa atin, talagang marami sa ating mga guro ay hindi pa nakagamit ng tinatawag nating online learning, hybrid learning, blended learning at learning from home. Ito ay mga konsepto na alam nila pero hindi pa nagagamit. At nagkaroon nga ng survey yung Asia Foundation, isang independent survey at lumalabas about 15% lang ng ating mga guro ang nakapag-praktis ng ganito. So in the next three months malaking challenge ito para sa Department of Education dahil kasama sa kanilang learning continuity plan na gumamit ng hybrid learning so ito yung gagamit ng telebisyon, gagamit ng radio at kung kaya gagamit ng internet. Dito kailangan pa rin ng partisipasyon ng ating mga guro dahil sila rin po ang gagawa ng lesson plan pero kung paano ito ituturo sa tinatawag nating hybrid learning ay malaking challenge ito at ito nga yung hinihingi natin sa DepEd kung pano rin magkaroon ng stratehiya na ma-train ang ating mga guro. Q: Merong mga eskwelahan na nagaalok ng home-based learning method, sa tingin niyo ba uubra kaya ito sa public schools, both in basic and higher education, knowing na hindi lahat may access sa internet o telebisyon lalo na sa mga region, sa mga probinsya? SEN WIN: Pagdating sa telebisyon, halos 90% may access sa telebisyon, ang radio mas maliit almost mga 40% ang internet halos kapantay na ngayon ng radyo pero ang dapat mapag-aralan mabuti ng DepEd dahil hindi lahat ng lugar ay pare pareho, kung ano ang pinakaangkop na teknolohiya ang gagamitin nila doon. Ang nakikita ko radio and television pa rin ang pinakamalawak. In fact yan talaga ang nakasanayan ng ating mga magulang, pero kung paano ito isasama sa curriculum ay isang hamon rin dahil in the next three months dapat ma-imbed na ito sa ating curriculum. In learning from home at yung home-based learning, ginagawa na rin yan ng ibang bansa. In fact may mga konsepto na yan pero ngayon nasa execution, at sa training ng ating guro at partisipasyon ng ating mga parents dahil malaki papel din ang gagampanan ng ating mga magulang. Q: Ngayon meron tayong mga lugar na nasa ilalim ng GCQ or yung Modified GCQ at Modified ECQ inyong tinutulak na maiurong nga ang pagbubukas ng klase dahil na rin hindi natin masabi na baka lang magkaroon pa ng second wave or third wave. Sa tingin ninyo when is the best time to open classes? SEN WIN: Magandang tanong yan dahil kahapon sa aming hearing sa Committee of the Whole ang sabi ni Secretary Duque na nasa second wave na tayo at posibleng pa magkaroon pa ng third wave. Ibig-sabihin ang sitwasyon talagang napakahirap dahil itong virus ay bago, hindi pa natin napapagaaralan mabuti, ang sitwasyon mabilis magbago. Isang batas na tinutulak ng ating Senate President, Senate President Tito Sotto ay bigyan na lang ng kapangyarihan ang ating Pangulo na magdikta kung kelan bubuksan ang eskwelahan kung meron pa tayong ganitong pandemya. Ito ay pinaguusapan namin ang ifa-file namin para mas flexible sa ating Pangulo kung kelan niya nakikitang nararapat buksan ang ating mga eskwelahan. Q: At pumunta naman doon sa mga lugar na quarantine free or zero cases sila ng COVID. Sa tingin niyo ba ok lang na maging normal or face-to-face learning method pa rin, yung nakagawian natin or dapat ba pare pareho tayong lahat na humaharap sa new normal? SEN WIN: I think lahat tayo ay dapat pumasok na sa tinatawag na "new normal," ano ba ito? Ito yung pagsuot ng mask, paghuhugas ng kamay madalas, paggamit ng alcohol at tinatawag nating social distancing para hindi tayo nagsisiksikan. In fact, nakausap ko yung mga local government officials ng Region I at ang Region I isa sa mga pinakamaagang tinanggal sa community quarantine pero kinakabahan sila dahil ang sabi nila pag nagbukas ang Metro Manila yung mga negosyante dito yung mga ibang nagnenegosyo ay pumupunta sa region I para mag negosyo rin at kahit wala silang tala ng COVID doon dahil bukas na ang Metro Manila baka magkaroon din sila ng COVID doon. Dapat patuloy pa rin yung ng pag-implementa ng new normal kahit wala tayong COVID doon sa lugar na yun. Q: Maganda rin siguro Senator Sherwin na maipaliwanag natin sa publiko yung kahalagaan ng 20 years old pababa na hindi natin sila pinapalabas dahil we want to preserve this generation and it is this generation from 21 to perhaps to 52, to our age Senator, diba tayo yung pinaka-productive sa ngayon? SEN WIN: Inaamin mo na matanda na tayo Martin ah. Q: Kumbaga tayo yung nasa gyera ngayon diba, hindi lahat ay ipapasalin mo, isusubo mo sa gyera you need to preserve certain segments or generations. SEN WIN: Working age tayo at talagang nakita natin na proven na pagdating sa mga senior citizens, lalo na yung mga may karamdaman, yung immunocompromised, very vulnerable sila. Malaki ang posibilidad na magkasakit sila, mahawaan at mamatay. Kaya ito yung edad na dapat alagaan mabuti kaya dapat talaga natin iwasan muna ang mga matataong lugar. Q: Actually ang paliwanag ko rin sa mga nagtatanong sakin, we need to preserve the generation 21 years old at pababa kasi sila yung papalit sa atin and we also need to preserve the generation 60 years old pataas because they have already done their sacrifice in serving our country. My last question Senator is that papano natin babalansehin, of course kung mag distance learning tayo, TV man o internet eh iba pa rin yung face-to-face diba? Ano yung nakikita ninyong solusyon sa inyong pag-aaral? SEN WIN: Isa sa mga pinaguusapan natin dahil importante yung social distance at alam natin na dito sa urban areas siksikan talaga. Isa sa mga pinagaaralan ngayon ng kumite natin kasama ang DepEd kung pwedeng hindi araw-araw ang klase. For example, may isang batch three times a week or two times a week para hindi sabay-sabay sila pumapasok. Dito sa urban areas admittedly kulang sa silid-arala at mayroon pang mga lugar na may 50 o 60 na estudyante kaya mahirap talagang hatiin. Kaya importante dito na magkaroon tayo ng tinatawag natin na hybrid learning dahil nga kung three times a week lang papasok yung ibang araw na nasa bahay sila, nag-aaral pa rin sila at tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral. Q: Maraming salamat po sa inyong panahon Senator Sherwin Gatchalian. Mabuhay po kayo at good luck po sa inyong sinusulong na hybrid or itong blended education para sa ating kabataan. SEN WIN: Thank you Martin, thank you sa nakapagandang interview natin. Thank you.