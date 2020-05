Transcript of Interview with Senate Minority Leader Franklin Drilon

DZRH hosted by Deo Macalma

Q: Paano po ninyo nakita yung mawawalang pera sa testing package ng Philhealth?

SFMD: Yung circular ng Philhealth doon nakalagay kung ano yung package na ibabayad as reimbursement sa mga hospitals kung may COVID-19 test. Doon ko nakita na magkakaroon ng P8,150 sa bawat test. Nagtataka ako kasi bakit sa agreement ng Philhealth at Red Cross, pumapayag ang Red Cross na P3,500 lang ang bawat test. Alam pala ng Philhealth ang presyo. Bakit naman ang kanilang standard ay P8,150. Yung sinasabi nilang kung donated ang machine ay mas mababa, kung 2 million ang ite-test natin, ang ibig bang sabihin tatanungin ng Philhealth ang bawat hospital kung ito bang ginamit na machine sa pasyente ay donated? My goodness gracious! Sa isang laboratory, pwede dalawa ang testing machines - isang donated at binili. Sasabihin ba ng hospital na donated machine yung ginamit. Talagang may kalokohan. Mayroong balak kumita. In fairness kay Gen. Morales ng Philhealth, sinabi niya na wala pang nababayaran. Mabuti naman at kung wala pang nababayaran ay wala pang nawawala sa Philhealth. Ngunit talagang malinaw na may balak yung mga malilikot diyan sa Philhealth - hindi ko sinasabi na yung presidente nila - talagang pinapalusutan at kung makalusot eh di okay. Kung inyong maalaala marami na ring lumalabas na issues sa Philhealth. Malaking kalokohan ito at sa aking estimate ay aabot sa P8 billion ang overpricing kung ite-test natin yung 2 million. Kung ang Red Cross ay payag sila na P3,500 ang singil sa bawat test, bakit naman ang kanilang testing package sa buong bansa ay P8,150.

Ang pinangako nila ay rerebyuhin nila ang P8,150. Sana wala pa ngang nababayaran. Sana tingnan nila kung sino yung luku-luko sa Philhealth. Sigurado akong marami ng claims diyan sa mga hospitals. Dapat rebyuhin nila.

Q: Marami ang nagulat nang sinabi ni Sec. Duque na nasa 2nd wave na pala tayo

SFMD: Nakakagulat at hindi ko alam ang punto roon. It serves no purpose except to heighten the tension. Hindi naman totoo. Nakakalungkot. Maraming pagkukulang. Halimbawa nang tinanong ko si Duque kung ilan ba ang nate-test ngayon. Ang sagot ay less than 10,000. Tinanong niya ang staff niya at lumabas ay 11,500. These are basic na dapat at his fingertips alam niya. Pagkatapos tinanong ko kung ilan ba ang kailangang i-test ang sabi niya 30,000 pero ang sabi ni Dizon 50,000.

Q: Magkakaiba ang kanilang datos.

SFMD: Ang prevention ng spread ng COVID-19 ay malaki ang tulong o factor na kumpiyansa ang taumbayan sa mga reglamento na inilalabas ng IATF. Kung hindi magkakasundo sa basic data, it affects their credibility. Talagang maraming problema at nakakalungkot. Kailangan ang kooperasyon ng taumbayan sa social distancing pero kung ang nakikita mo ay mali-mali ang data, hindi nagkakasundo kung ano ang standard, talagang nawawalan ng tiwala ang taumbayan sa kakayahan ng pamahalaan na ma-contain yung virus na ito.

Q: Marami na pong debate kung, yung mga negosyante gusto nang mag-reopen, yung health sector ayaw muna.

SFMD: Iyang debate, ang solution diyan ay accurate na bilang kung ilan ang apektado at kung saan. Uulitin ko lang, para magkaroon ng tamang batayan, ang pagbukas at continued lockdown, ang kailangan natin ay mass testing kaya sinisikap natin na magkaroon ng 50,000 tests dahilan po kung hindi natin alam kung ilan sa atin ang kontaminado, magla-lockdown na lang tayo ng magla-lockdown. Kung alam natin kung ilan talaga, we can have a more rationale decision. Ang problema kahit yung DOH hindi nila alam kung ilan dahilan sa yung testing nila ay inadequate.

Q: Mananawagan po ba kayo na mag-resign si Sec. Duque?

SFMD: Kung hindi man siyan mag-resign, magdasal na lang siya.