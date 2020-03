Press Release

March 18, 2020 Statement of Sen Francis Pangilinan on declaration of state of calamity "Declaring a state of calamity is necessary in order to be able to release the P16 billion calamity fund of the national government as well as the use of calamity funds of LGUs. Another P13 billion of the contingency fund can also be tapped. Dapat lang maging maliwanag at transparent ang gobyerno sa paggamit ng nasabing pondo at unahin ang mga sumusunod: 1. Pondohan ang suporta sa frontline health workers na mabigyan ng sapat na testing kits, mga protective gear; 2. Suporta sa government hospitals na makakuha ng sapat na equipment tulad ng ventilators; 3. Maitatag ang mga isolation wards para sa mga pasyente. Unahin din ang katiyakan ng food supply sa ating mga tindahan at relief goods at cash assistance lalo na sa mga pinakamahihirap nating mga daily wage earners na walang trabaho at gutom ang hinaharap ngayon. Willing naman sumunod ang ating mga kababayan kung hindi sila nalilito at alam nila ano ang susundin na patakaran at alam din nila na may maliwanag na ayuda at alalay galing sa gobyerno sa harap ng kalamidad. At huwag na sana madagdagan ang kalamidad ng kalituhan at agam-agam mula sa paiba-ibang mga utos at salungat na mga pahayag ng gobyerno."