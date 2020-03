Press Release

March 17, 2020 Maglaan ng sasakyan para sa mga nars na di makapunta sa ospital: Pangilinan Ang daming nagsusumbong sa atin: Wala raw mga nurses sa ilang ospital. Nagsasarado na raw ang ibang ospital dahil walang health workers na nakapasok dahil walang sariling kotse. Ang dami pa ring stranded sa kalye na mga trabahante sa palengke, grocery, botika, gas stations, tanggapan ng gobyerno at iba pang vital establishments. Lalo na sa ating mga health workers na walang mga sariling kotse, buwis-buhay na sila sa ospital, buwis-buhay pa papunta at pauwi mula sa trabaho. Kung walang health workers, sino pa ang mag-aalaga sa mga maysakit? Lalala ang krisis. Dahil sa lockdown sa public transport, government must provide transport services to health, food, sanitation (garbage collectors and laundromats), and other frontline workers! Bigyan ng mas konti pang pagpaplano ang pagtugon sa krisis na dala ng COVID virus. We do not want to create crises on top of an existing crisis.