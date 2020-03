Press Release

March 17, 2020 Interview ni Senator Win Gatchalian sa Unang Hirit kasama si Arnold Clavio ukol sa COVID-19 short-term relief measures at packages Q: Magandang umaga po Senador! SEN WIN: Good morning Igan, good morning sa ating mga listeners at viewers. SENADO Q: Kamusta na po at ano reaksyon niyo nung nabalitaa niyo yung nangyari kay Senator Migz Zubiri? SEN WIN: Unang-una ako'y ok naman at sinusundan lang natin yung protocol na mag-quarantine ng 14 days o antayin ang test results pag negative at nakakabahala nga dahil si Senator Migz ang isa sa pinaka maingat namin na Senador. Siya ang may dahilan kung bakit kami nagkaroon ng mahigpit na patakaran sa loob ng Senado noong lumabas itong covid virus kaya kami ay nagulat dahil siya yung pinaka maingatat. Alam na alam niya kung ano yung gagawin pero ganunpaman Igan, makikita natin na walang pinaplamapas itong virus na ito kahit magingat. Kahit na na meron tayong mga measures sa isang building eh nakakalampas pa rin kaya mahalaga na nagpatupad na tayo ng isang lockdown or enhanced community quarantine ngayong araw na ito. Q: Bilang kabahagi ng Senado ano ang latest sa balita sa mga empleyado, lockdown kayo, hanggang kelan yan Senador? SEN WIN: Susundin namin yung patakaran na inilahad ng ating Pangulo hanggang April 12. So ngayon po naka lockdown yung building until April 12 at hindi po papayagan magkaroon ng hearing o iba pang mga aktibidad sa loob ng Senado. At ganun din po Igan, ako'y nananawagan sa ating mga negosyante na sumunod ho sa lockdown na ito dahil marami pa rin mga negosyo pinapapasok yung kanilang mga empleyado. Yun po ang pinaka delikado dahil sa pagsasalamuha sa iba't-ibang kasakay nila o transportasyon, malaking tsansa na mahawaan sila. VALENZUELA FOOD RELIEF Q: Sa ngayon ano ba yung balita niyo sa kapatid niyo sa Valenzuela? Nagkakaroon ho ba kayo ng palitan ng mga hakbang na isasagawa? SEN WIN: Correct, siya ay negative sa kanyang test results kaya kaagad nag inspection na siya sa mga border doon po sa mga outpost at ngayon araw na ito andun po samin ay naguusap kami, mag papakain po kami ng mahigit 12,000 families at mag ha-house to house po tayo ng pagkain once a week for then next four weeks. Kaya po doon sa kababayan namin sa Valenzuela sa hindi makakapasok, wag sila magalala dahil ang pamahalaan ay pupunta po sa kanila para maghatid po ng pagkain. Q: May mga mungkahi bukod sa ibigay na kaagad yung 13th month pay, san apo may economic package na isusulong ang gobyerno dahil di biro ang isang buwan na walang trabaho Senator? TRABAHO AT MGA NEGOSYANTE SEN WIN: Tama, pero meron akong dalawang mungkahi no, una, yung mga nawalan ng trabaho dapat po mabigyan ng subsidiya, ito yung mga unemployment subsidy para po sila ay meron naman pong mauwi para sa kanilang pamilya. Pangalawa, wag natin kalimutan dito ang mga negosyante dahil itong mga negosyante kahit walang silang kita eh nagpapa sweldo kaya mungkahi natin isang loan package fund sa mga negosyante natin, lalo na yung mga maliliit para yung loan na yun magagamit sa pang sweldo sa kanilang mga empleyado. Q: Ulitin ko lang po yung gagawin niyong pagpapakain ni Mayor, saan po pupunta kayo ba ay mag babahay-bahay, saang lugar ang pupuntahan sa Valenzuela? SEN WIN: Na-identify ho namin yung pinaka mahirap namin yung 12,000 families ho yun. Wag silang lumabas ng bahay, wag silang lumabas ng tahanan at pumunta sa barangay. Ang barangay po at lokal na pamahalaan ang pupunta sa kanila. Ang ayaw natin maghalubilo ho at pumunta sa sa barangay at mag kumpol-kumpol doon, yun nga iniiwasan natin kaya kami po ang pupunta sa kanila. Q: Senator maraming salamat sa oras, ingat ho kayo. SEN WIN: Maraming salamat Igan.