Nancy to DSWD, NFA: Distribute rice, help barangays operationalize food distribution

"Aside from COVID-19, hunger will be a re-emerging threat kung walang stable logistical infrastructure and humanitarian system na nakalatag for the next 14 to 30 days."

Sen. Nancy Binay expressed concern how families without enough means would be able to survive by just waiting for dole outs from government and kind-hearted individuals.

"Para doon sa mga pamilyang walang pambili, baka pwede munang ipamigay ng NFA ang kanilang mga bigas sa bodega nila. Kung may mga food packs pa ang DSWD, ipamigay na din muna nila. Importanteng maitawid muna natin kahit 14 days lang ang mga pamilyang direktang naapektuhan ng lockdown--saka na lang natin i-assess at i-fine tune ang system kung kinakailangan," Binay pointed out.