Press Release

March 14, 2020 Ensure food supply for locked-down daily wage earners, frontline workers: Pangilinan "Siguruhin ang food supply sa mga ma-lo-lockdown, lalung-lalo na mga daily wage earners, yung mga no-work-no-pay. Kaya inuulit natin ang panawagan na relief assistance para sa mga construction workers, jeepney/padyak/van/tricycle/Angkas driver, sidewalk vendor, etc. Wala pang lockdown, sila na yung hindi sapat at masustansya ang pagkain. Kapag hindi pumasok, walang sahod. 70% ng kanilang sinasahod, napupunta sa pagkain. At pag wala silang sinasahod, gutom. At pag gutom, mas mahina at magkakasakit. Ginagawa naman natin yan kapag mayroong kalamidad, pag may baha, pag may bagyo. Dapat gawin natin ngayon dahil malaking kalamidad din ito. Public emergency ang pagkalat ng COVID-19. Hindi pa nga natin ito nararanasan pero isipin na lang natin na parang super typhoon ang COVID-19, pinapahupa natin ang paghagupit niya nang isang buwan para hindi marami ang masalanta. Samantala, siguraduhin din natin ang kalusugan at kaligtasan ng pinaka vulnerable, kasama na ang mga nasa frontline: ang mga doktor, nurse, medtech, at maging ang mga nasa food transport industry at mga nasa media."