Dispatch from Crame No. 736:

Sen. Leila M. de Lima's Message of Appreciation and Salutation for those in the Frontline Against COVID-19

3/14/20

Sa ating mga manggagawang pangkalusugan, mga siyentista, mga kawani ng pamahalaan, at mga pribadong indibidwal na nasa frontline ngayon ng ating laban sa COVID-19, pagpupugay sa inyong matapang at taos-pusong paglilingkod sa bayan.

Despite the risks, you remain steadfast in our fight against this dreadful virus. Sa kabila ng mga kakulangan sa ating sistemang pangkalusugan, nananatiling buo ang serbisyong iniaalay niyo sa mga nangangailangan.

Please know that many of us, your countrymen, will be forever grateful for your sacrifices. Patuloy kaming mananalangin para sa inyong maayos na kalusugan, pati na ng inyong pamilya na malayo sa inyo sa panahong ito. At kapag dumating ang panahong kayo naman ang mangangailangan, maaasahan niyo kami.

Kayo ang tunay na puspos sa trabaho, hindi si Bong Go. Kayo ang dapat pinasasalamatan, hindi ang Tsina.

Maraming salamat, walang hanggang pasasalamat. Tunay kayong ipinagmamalaki ng sambayanang Pilipino.