Senator Win Gatchalian's RP1 Interview with Alex Santos on self-quarantine

Q: Senator magandang hapon Sir, Alex Santos po Sir.

SEN WIN: Magandang hapon Alex, good afternoon sa ating mga tagapakinig.

Q: Ikaw ay nagpa self-quarantine na po Senator no? nasa Bahay ka lang ba ngayon Sir?

SEN WIN: Correct, nasa bahay lang tayo mag-isa at bawal magkaroon ng contact sa ibang tao at nandito tayo ngayon inaantay natin yung ating pagkakataon para ma-testing para malaman din ng ibang nakasalamuha natin kung sila ay negative.

Q: Ngayon Senator ang testing ay gagawin sainyong tahanan o lalabas kayo papuntang ospital?

SEN WIN: Lalabas po kami papuntang isang lugar sa designated area, pwedeng ospital yan or sa office ang DOH ang pipili ng lugar na safe. Total swabbing lang eh, so kukunin lang yung laway mo at ite-test nila sa IRTM at babalikan kami.

Q: Yun ang kukunin ho yata yung DNA--

SEN WIN: Opo, correct, dahil doon nila makikita kung merong virus sa katawan natin o wala.

Q: Bukod doon sainyo Senator pati ho ba yung mga staff ninyo nag self-quarantine na po?

SEN WIN: Meron tayong 25 staff na nagkaroon ng direct contact dito sa pasyente at itong pasyente na ito dalawang beses pumunta sa amin noong Feb 27 nagkaroon kami ng consultation. After nung consultation nag picture taking of course pag nag picture taking, kakamay kayo, kwentuhan ng onti, small talk. Itong March 5 yung hearing proper na marami ang dumalo, maraming private schools dahil private school ang aming paksa noong araw na yun at almost, binibilang ko, ine-estimate ko almost 200 ang mga taong nasa loob ng kwartong iyon kaya inabisuhan ho namin yung mga tao na pumunta doon sa hearing na mag self-quarantine, wag muna silang lumabas at i-contact nila yung pinakamalapit nilang city health officer para humingi ng payo kung kailangan nila mag testing.

Q: Pero during the hearing at yung mga encounters niyo ho doon sa patient, napansin niyo ho ba kung medyo matamlay ba siya? May sakit ho ba siya?

SEN WIN: Actually wala, in fact ang Senate mahigpit dahil nga noong lumalabas itong corona virus nag implement po ang Senado ng mahigpit na patakaran para po hindi makapasok yung virus sa loob ng tanggapan ng Senado, may mga thermal scanners, yung mga may sakit pinapaalis na... mahigpit no, kapag wala kang appointment sa mga Senador hindi ka papapasukin at kung wala ka doon sa guestlist, hindi ka prin papapasukin. So mahigpit at tine-testing lahat ng mga pumapasok sa Senado pero kahit ganun pa man, obviously itong tao to nakapasok sa Senado. Wala namang sakit eh kaya siya nakapasok at late na nag manifest. Resource person namin siya eh noong after hearing alam ko nagkaroon pa siya ng meeting sa loob ng Senado kaya marami ho talaga siyang nakausap sa Senado. Magaling naman talaga itong resource person natin at hinahangaan pero yun na nga hindi naman niya kagustuhan na tamaan siya nung virus.

Q: Do you have an idea po Senator kumusta na po siya? Ano po kondisyon niya?

SEN WIN: Nakuha ko lang yung latest news ngayon na stable condition siya at kahapon critical pero ngayon nagpapa update ako, stable naman yung condition niya at nag transfer siya sa ibang ospital--siya yung asawa noong namatay kahapon, yung may corona virus.

Q: Doon sa Manila Doctors po no?

SEN WIN: Correct, at narinig ko kanina yung interview kay Secretary Briones at aking pananaw no, dahil ito ay kumbaga, ako mismo ay nabiktima, sakin person under monitoring, ang aking payo sa Department of Education na ipagpaliban muna yung mga graduation natin from daycare, moving up, senior high school and even college dahil unang-una, pag graduation pinaguusapan natin dito sa basic education ay 3 million students, times two yan so 6 million katao ang pupunta dahil may father and mother, yung anak, so 9 million ang pupunta sa iba't-ibang graduation ceremonies kahit na maglagay tayo ng mga thermal scanner, kahit tignan natin kung may sakit itong tao, kahit na paalala natin sa kanila na wag na kayo pupunta kung may karamdaman kayo, hindi natin mapipigil yun eh at baka lang may pumunta doon na walang sakit ngayon pero bukas magkasakit na, nakahawa na siya ng ibang tao. At yung mga ganitong graduation maraming OFW na umuuwi, syempre itong mga OFW natin hindi din nila masisigurado baka makasagap sila nitong corona virus at madala sa graduation site.

Q: So ang suggestion ninyo ipagpaliban na lang?

SEN WIN: I-suspend muna hindi naman natin kakanselahin, i-suspend muna natin dahil nga ang sitwasyon ngayon ay hindi natin dapat maliitin kagaya nga ng nangyari sa amin sa Senado, napaka higpit talaga, may thermal scanners, meron pa kaming scanners pero nakalagpas pa rin. Eh itong mga public schools natin wala namang image scanners at thermal scanners so ang kinakatakutan ko baka may makalusot, baka may makahawa, doon tayo magkakaroon tayo ng malaking problema.

Q: So talagang sana'y mapagisipan Mabuti ho to.

SEN WIN: Pagpaliban lang, tignan muna natin kahit isang buwan muna dahil alam ko talagang napakahalaga ng graduation. Tama si Secretary, ang graduation ay hindi lang para sa bata kungdi para sa mga magulang at sang-ayon ako sa kanya subalit ang sitwasyon ngayon hindi natin mapre-predict at ang gusto natin maging conservative sa ganito, kagaya ng nangyari samin sa Senado, kahit anong higpit ang gawin natin, may makakalusot talaga.

Q: Pano to Senator, kapag kayo po ay nasa self-quarantine wala ho kayong gagawin na mga committee hearing?

SEN WIN: Wala muna, naka lockdown ngayon ang senado at nag di-disinfect ang buong senado at ang payo ko naman sa senado ay huwag muna tayo mag hearing in the next two weeks. Kagaya nga ng sinabi ko, kagaya nito, bigyan lang kita ng onting description, talagang kampante kami na hindi makakalusot dahil meron naman kaming mga thermal scanners pero nakalusot pa rin at sa kasamaang palad may mga nag attend na galing sa ibang lugar; Muntinlupa, Las Piñas, Antipolo, kaya kung nag converge sila sa Senado at bumalik sa kanilang komunidad, may posibilidad na kumalat na, yun ang problema.

Q: So wala munang committee hearing at dahil naka break na ho kayo no? kahapon?

SEN WIN: Break kami session pero pinapayagan naman magkaroon ng committee hearing pero Nakita ko yung instruction ni Senator Tito Sotto na wala munang hearings for two weeks, so disinfect also para hindi lumala itong sitwasyon natin.

Q: Senator, sino po ang nagaalaga sainyo?

SEN WIN: Yan ang mahirap pag mag-isa ka eh, actually natuto ako mag hugas ng pinggan atsaka maglaba ngayon dahil magisa--

Q: Hindi ka ho pwede makipagsalamuha sa iba haha?

SEN WIN: Hindi pwede ho dahil pati yung best friend ko nga ngayon ay microwave eh hahaha

Q: Sige Senator magpalakas ho kayo ah!

SEN WIN: Thank you, maraming Salamat!