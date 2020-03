Transcript of Interview:

State of the Nation with Jessica Soho's interview with Senate President Vicente C. Sotto III

March 11, 2020

Jessica: Unang una po yung detalye, paano po nagkaroon ng hearing kung saan may nagpositive pala sa Covid 19 na resource person tuloy? Tama ho ba na si Sen.Gatchalian ay kailangan mag self-quarantine ngayon pati na yung kanyang mga kasama sa opisina dahil nakasalamuha raw nila itong positive sa Covid 19 na resource speaker na ito?

SP: Tumawag sa akin kanina si Sherwin, sinabi nya na meron silang natuklasan na isa sa mga resource persons na umatend nung hearing nila nung March 5. Nung nag hearing, wala namang problema eh. Kaya lang I think yesterday or today, tinawagan sila, pinaalam sa kanila nung tao na yun na sya ay nag positive sa Covid 19 at yung kanyang maybahay ay positive din at medyo naging malubha yata ang kalagayan nung asawa. So pinaalam nya kina Sherwin. Ang sabi naman nila Sherwin ay pinapa check, ako na mismo ngayon at si Sec. Villarica, pinapa check namin yung CCTV kung sino-sino nakasalamuha o nakadaupang palad nung tao at yung mga katabi sa hearing sa Padilla Room kung saan ginawa yung hearing. So by this evening, on the alert na ang buong Senado kaya ang nangyari nagkausap kami ni Sen. Gordon ika-cancel na yung hearing bukas at sabi ko kay Sec. Villarica i-lockdown na yung Senate at bukas i-disinfect na buong Senado para safe. Lahat ng importanteng measures dapat gawin.

J: So wala na rin pong iba pang hearings Tito Sen? Parang papabaskasyon na rin kayo, pa Lenten break? So tapos na lahat ba o may mga importante pang itatalakay?

SP: Ang plenary session naka break na starting today. Pero yung mga hearing ongoing dapat yun. Yung pagtawag sa akin ni Sen. Gatchalian kanina lang yun. Kanina lang nila umaga nalaman din or I think this afternoon lang nalaman tungkol dun sa nag positive na resource person. Pero may mga hearings na naka schedule. Pati naman si Sen. Gatchalian at mga staff nya, lahat ng members ng committee nya, ibig ko sabihin lahat ng mga empleyado nila dun sa committee nya ay nag se self-quarantine na sa kasalukuyan. Malalaman natin yung mga feedback na manggagaling sa kanila.

J: Ilang senador po yung nag attend ng committee na yan, yung hearing na yan? Si Sen. Gatchalian lang ho ba ang nandun sa hearing na yan?

SP: Ang pagkakaalam ko dalawa sila ni Sen. Namcy Binay. At alam na rin ni Sen. Nancy. Bale, from the time na nagkaroon ng hearing hanggang sa ngayon, binibilang na nila yung mga araw. At least after the 14th day eh makasiguro naman sila na wala naman silang mahahawahan or hindi naman sila mahahawa or anything like that. Hopefully, God permitting eh safe naman yung iba.

J: Senator baka may gusto pa ho kayong sabihin...

SP: Well napilitan kaming mag lockdown because of this happening. Pasensya na po yung mga ibang may pangangailangan sa Senado, hindi na po pwede muna siguro until makapag disinfect kami. At baka abutin until over this weekend yan. And then mag a-announce na lang kami kung kailan uli mag re-resume yung mga hearings nung ibang mga committees. Importante kasi yung hearing nung Blue Ribbon at Justice (committee), so ipapaalam po namin sa publiko at kayo unang makakaalam.