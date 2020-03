Press Release

March 10, 2020 Win Transcript - Ambush interview on NGCP hearing suspension,

POGO and COVID-19: suspension of work and graduation rites [start recording] NGCP HEARING SUSPENSION Q: Sir, yung nangyaring suspension, kanina niyo lang nalaman? SEN WIN: Oo kahit na alam naman nating naghigpit ang Senado ngayong araw na ito dahil nga sa nangyayari sa ating bansa at may partial lockdown ngayon sa Senado, tinuloy natin ang hearing dahil meron tayong issue tungkol sa ating national security. May problema sa seguridad ng ating bansa at matagal na rin itong na-delay, almost one month na. Nakakadismaya dahil ang presidente ng NGCP na dapat nandito para magbigay linaw sa mga issue, ay wala. Yung ibang mga Senators natin na nagbigay oras para dito, nadismaya rin dahil gusto nating marinig diretso from the NGCP President yung mga issues at allegations against NGCP. Pero dahil wala sya, hindi natin matutuloy ito. Binigyan natin sya ng warning na ito na ang huli at next time, dapat dumalo sya sa hearing. Q: Binanggit kanina sa hearing na meron syang representative, yung full team ng NGCP to answer the questions from the Senators. SEN WIN: Itong NGCP ay napakahalagang imprastraktura natin, importanteng marinig natin mula sa NGCP President yung mga sagot dahil gusto rin nating makita ang kanyang kakayahan at ang kanyang intension na siya lang ang makakasagot. Yung mga abogado niya, of course, legal ang kanilang sagot pero ang gusto nating marinig mismo mula sa NGCP President kung ano ang kanyang mga intensyon at nasa isip nya ngayon. Q: Ito na po ba yung magiging last hearing? SEN WIN: No, hindi pa. ito ang pangalawa sana at tatalakayin natin dito ang national security sana at yung mga alegasyon na maraming mga dayuhan ang nasa posisyon sa NGCP. Itong imprakstrakturang ito ay naka-reserve para sa mga Pilipino, walang ibang pwedeng mamahala sa imprasktrakturang ito kundi mga Pilipino. Base sa mga nakita namin sa records, maraming mga dayuhan. 35 foreigners ang nagtatrabaho rito. Ito yung mga tanong na gusto naming marinig ang sagot nang diretso. Q: Nasa management level? SEN WIN: Yes, out of 35, 11 ang nasa management level, hindi lang yun, operations level din. Ito yung mga nagpapatakbo ng electricity grid. So ibig sabihin, kaya nilang patayin kaya nilang buksan. Hindi lang yung banta galing sa ibang bansa ang pagkokontrol kundi sa loob mismo, sa NGCP, pwedeng kontrolin kaya delikado. Kasi kung tayo sasabotahin, hindi manggagaling sa ibang bansa kundi nasa loob mismo ang magsasabotahe. Q: Hanggang ngayon? SEN WIN: Sa ngayon, ang sabi wala. Nawala lang naman sila dahil napuna sila noong 2015. Kung natatandaan niyo, pumutok ito sa media at nag-umpisa silang magbawas ng mga dayuhan. Kung hindi ito pumutok sa media, tuloy-tuloy pa rin ang mga dayuhang nagtatrabaho roon. Ang issue ngayon ay tiwala, bakit sinira ang tiwala? Bakit nilabag ang constitution? Q: Walang nakalagay na time? SEN WIN: Wala. In fact, ang Constitution wala namang nakalagay na pwedeng short-time, medium-term o long-term, walang sinabi-ang nakalagay doon ay bawal. Q: Wala ring prescription Sir? SEN WIN: Wala ring prescription. Q: Yung audit report Sir, na-submit na po ba? SEN WIN: Hindi na-submit dahil hindi nila pinayagan ang DOE mag-inspect sa kanilang facility kay walang mabibigay na audit report sa atin. Gusto rin naming marinig sa DOE kung ano ang legal na aksyon at remedyong pwedeng gawin upang masiguro na ang interes nating lahat ay napoprotektahan. Q: Di po ba ay may ultimatum? SEN WIN: Pwede tayong mag-compel through the revocation of the franchise or pwede tayong mag-compel through another government agency tulad ng National Security Council (NSC) dahil maraming pwedeng ahensya ang pwedeng pumasok hindi lang DOE. Ang NSC ay pwede ring mag-audit. Gagawin nating lahat ng paraan under the law para mapwersa ang NGCP na payagan ang audit. Q: At this point, kailangan na bang kumilos ng NSC? SEN WIN: At this point, dapat na. In fact, dapat mabilis na ang pagkilos ng NSC at inter-agency, dapat gawin nila lahat ng aspeto, from energy to communications, national security ay dapat makita nila. Q: Just for the record, kayo na mismong committee ang magsusulat sa NSC to request? SEN WIN: Yes, the committee will urge through the committee hearing para gumalaw na ang NSC at gumawa na sila ng mga hakbang. We will also provide them with the budget dahil technical ito in nature, we will make sure that meron silang pondo para gumalaw. Ang cybersecurity na gagawin ng NSC ay sisiguraduhin natin na may pondo dahil very technical ito. Kailangan nila ng manpower para ma-inspect lahat. Q: Previously, nabanggit po ni General Esperon that nag-audit na sila? SEN WIN: Yes, meron silang preliminary audit na ginawa pero ito ay preliminary lang-pumunta doon, nag-picture pero ang importante ngayon ay mas malalim na pag audit na gagawin. Ang dapat tignan ngayon ay ang mga software na ginagamit ng NGCP so hindi lang inspection kundi full audit na mas malalim. Q: Anong target date Sir? SEN WIN: Itong hearing sana, dito namin pag-uusapan ang target date pero in my opinion, asap yan. Dapat gawin agad. Dito sa hearing din sana namin gagawin ang pagbibigay ng instruction sa NSC para gumalaw na kaagad at titignan rin namin kung magkano ang budget na kakailanganin. Dapat lang maintindihan ng ating mga kababayan na itong transmission grid, iisa lang ito sa buong Pilipinas at kung merong ibang taong nagkontrol na hindi Pilipino, pwede tayong masabotahe. Q: Yung dinahilan niyang sakit, hindi po ba kayo nagwo-worry na baka yung Covid-19 ang dahilan? SEN WIN: Well, antayin lang namin ang kanyang medical certificate. Wala naman silang sinabi na konektado ito sa corona virus. Hindi binigay sa amin ang kanilang excuse prior to the hearing. Sana man lang kaninang umaga, 5:00 a.m. eh tinext na kami na hindi matutuloy. Sabi may sakit. Hiningan namin ng medical certificate at complete details kung nasaan ang Presidente para makita natin kung ito ay totoo o hindi. Again, ito ang president ng pinakamalaki at iisang grid natin sa Pilipinas. Itong taong ito, ang kanyang kapangyarihan ay halos katumbas na ito ng isang malakas na politician kasi kung sasabihin nyang, "patayin ko itong kuryente o wag nating bigyan ng kuryente itong isang lugar o pahinain nating ang kuryente nito", kaya nyang gawin. Ang kanyang kapangyarihan ay kakaiba, isa lang sya sa buong Pilipinas kaya hindi pwedeng abogado lang ang magsalita kundi straight from him dapat nating marinig ang sagot. Q: Kung maagang nagbigay ng abiso, hindi na sana tinuloy? SEN WIN: Correct, kung maagang itong binigay, assuming 5:00 a.m. or even earlier, nasabi sana natin sa ibang Senators na nag-prepare rin para sa hearing. Si Senator Risa, ang tagal niya nang nag-prepare rito at si Senator Francis, nakita naman natin kanina ang preparation at nakakahiya para sa mga Senador na naghanda para rito sa hearing. Q: Nasayang ang oras Sir? SEN WIN: Nasayang ang oras. Q: Hindi po ba Sir dapat nag-iissue na kayo ng ultimatum na by this time, na-audit na yung NGCP? SEN WIN: Correct. Dapat by this time, nag-umpisa na. gusto rin nating marinig kung bakit hindi pa nag-uumpisa at gumawa tayo ng hakbang para doon. Pero ako, kumbinsido ako na may banta sa ating seguridad dahil sa mga dokumentong nakita natin, halos 35 na mga dayuhan ang nakita natin na nasa position ng NGCP. Delikado yan dahil hindi natin kilala ang mga ito at wala naman silang interes sa ating bansa, hindi naman sila nakatira rito. Anytime, pwede silang umalis kung merong problema. Q: Sir, do you see that as a challenge to your committee? Yung hindi pagsunod ng NGCP sa previous order nyo na they should submit themselves to full audit? SEN WIN: It is a challenge. Meron tayong remedy diyan at papatunayan namin sa hearing na ang paglabag nila sa batas ay isang dahilan kung bakit dapat tanggalin o i-revoke ang franchise. Makikita naman natin na napakahigpit ng pag-uusap sa franchise ng ABS-CBN, tinitingnan lahat. Ito, parehong may franchise, pareho dapat isa-isahin kung meron silang paglabag. Q: Sir anong sanctions for those who would be defiant? SEN WIN: Ang sanctions number one, pwede hong tanggalin yung kanilang prangkisa at ibalik muli sa gobyerno yung pag o-operate netong transmission line, bago naman na take over ng NGCP itong transmission line kumikita to eh at sa aking pag-aaral hindi naman kailangan ng pribadong sector para mag-operate, ang gobyerno kayang i-operate at kikita siya. Ngayon bibigyan natin sila ng pribilehiyo pero wag naman abusuhin ito, sumunod sa batas at sumunod sa nakasaad sa saligang batas natin. POGO Q: Sir, yung POGO sabi ni Presidente hindi na ititigil? SEN WIN: Ang importante ngayon yung safeguards dahil napakita ko sa isang study na yung pag-dami, yung pag -issue ng alien employment permit dumami rin yung krimen at yung crime na ginagawa ng mga Chinese dumami rin at correlated ito sa dami nang mga nag tratrabaho sa POGO. So hindi natin maalis talaga, evidence is saying, pagdami ng nag tratrabaho sa POGO kasabay dito yung pagdami ng sindikato na nakakapasok sa atin at pagdami ng krimen. Gusto natin manirahan tayo sa isang tahimik na komunidad, gusto natin walang krimen at lahat ay hindi kinakabahan sa kanilang komunidad pero baliktad yung nangyayari, may kidnapping na nangyayari, may prostitution, may human trafficking na kasabay nitong POGO kaya imbes na tumatahimik ang ating komunindad lalong gumugulo dahil dito sa POGO kaya ang aking pag-aaral dito, hindi naman natin kailangan ng POGO dahil even before POGO ang ating ekonomiya ay maganda na ang takbo at lumalago naman tayo around 6%. Dumating ang POGO ganun parin we're at 6%, so yung contribution at sang-ayon ako sa sinabi ng NEDA, yung contribution napakaliit, even less than 1% pero yung krimen at yung takot na nangyayari sa ating komunidad, yun ay hindi natin mabibilang sa in terms of GDP, ito ay nakakabahala sa ating lahat. Q: Sir how do you feel about the President's defense on POGO? Sinabi pa niya na parang speculation lang yun, issue on money laundering and yung mga issues na binabanggit ng mga Senators has been an issue even before? SEN WIN: I respect the opinion of the President dahil ang Pangulo natin tinitignan lahat pero saking palagay hindi natin kailangan itong POGO dahil nga kasabay nito ay krimen at kung hindi tayo maglalagay ng mas mahigpit na mga regulasyon, hindi natin makikita yung katahimikan sa ating komunidad so ang importante ngayon, dahil sinsabi ng ating Pangulo na ang POGO ay nagbibigay revenue sa atin, importante na higpitan na natin yung mga regulasyon. Siguraduhin natin na meron silang tamang permit, siguraduhin natin na ang Bureau of Immigration hindi papalampasin ang sinidikato na makapasok sa atin. Ang nangyayari kasi yung BI na dapat na magsala ng mga criminal ay pinapapasok, kumbaga, na-contaminate na rin yung BI. Q: Do you see it justifiable? Income from POGO can be used sa COVID-19? Or he was just being complacent kasi baka balikan siya, siya yung sisihin sa virus? SEN WIN: Hindi naman, tinitignan din niya yung kabuuan and the President has full information kung ano yung pangangailangan ng ating bansa at of course we respect the opinion of the President dahil alam niya yung nakakabuti sa ating bansa, pero para sa akin nga ang POGO hindi kawalan yan sa atin, marami tayong pwedeng kunan ibang pang source na hindi maglalagay sa peligro ang ating bansa. Q: Baka ibang data daw ang dumadating sa Presidente kaya ganyan ang opinion? SEN WIN: Kung ang mag bri-brief sakanya ay PAGCOR, definitely one-sided yan, alam naman natin na ang PAGCOR nakasarado na ang kanyang isip sa POGO dahil siya lang ang kumikita ang PAGCOR ay kumikita ng 6 billion a year pero siya lang nag kumikita, ang BIR hindi kumikita ang Pulis nahihirapan manghuli at ang mga LGUs nahihirapan manghuli. We have to remember ang PAGCOR kolekta ng kolekta lang, hindi naman siya yung nagre-raid, hindi naman siya yung nanghuhuli ng kidnappers, hindi naman siya nanghuhuli ng prostitusyon den, yung mga pulis natin yung mga nanghuhuli doon so hindi niya nararamdaman yung problema sa ating komunidad, in fact, di niya nararamdaman yung problema ng ating mga kababayan dahil kolekta lang siya ng kolekta 6 billion a year. Q: So possible na misinformed ang Presidente Sir? SEN WIN: PAGCOR wala na sarado na isip kung PAGCOR again yung mag bri-brief sa ating Pangulo eh talagang ibibigay lang nila yung magaganda at hindi ibibigay yung mga nararamdaman ng ating kababayan. Q: Hindi lang PAGCOR ang source niya? SEN WIN: Nabasa ko sa news PAGCOR yung apparently nag brief but I don't know the full extent of his briefing, wala naman ako doon. Q: Should the President also consider looking at other agencies? SEN WIN: Yes definitely, I think ang importante dito tignan ang kabuuan, imbitahan ang NEDA, imbitahan ang PNP, imbitahan ang LGUs, for example si Mayor Vico tuloy-tuloy ang pagsasara niya ng mga illegal businesses sa Pasig dahil nga itong mga businesses cater only to POGO clients na wala namang business permits so I salute Mayor Vico dahil isa siya sa pinaka aggressive sa nagsasara ng mga foreign-owned establishments na walang business permits. COVID-19 AND SUSPENSION OF GRADUATION RITES Q: Suspension of classes? SEN WIN: Unang-una yung suspension ng klase ay tama yan para hindi naman malagay sa alanganin ang ating mga kabataan, especially ang ating mga parents pero in the next three weeks magkakaroon na tayong ng mga graduation at ito ay dapat suspendihin na kaagad para yung mga OFWs natin na babalik pa hindi pa bumalik muna. Ang graduation is a family affair at marami sa ating mga OFWs talagang pinaplanong bumalik para sa graduation natin so suspendihin yung Senior High School graduation, suspendihin yung Moving-Up Junior High School at suspendihin yung daycare na graduation dahil yung daycare marami rin yan. Next week may mga daycare graduation na so sa daycare normally ang parents nandiyan eh pag yung parents nandiyan, malaki ang posibilidad na magkaroon sila ng interaction at contamination kaya ito ay dapat agad gawin para hindi maabala pa bumalik yung ating mga OFWs sa graduations. Q: Mas active ang estudyante sa tertiary and mas exposed? SEN WIN: The same suggestion ibingay natin sa basic education the same rin with tertiary education dapat suspendihin na rin ang graduation nila for now. The same rin na-notice ko sa tertiary graduation hindi lang parents, pati mga relatives pumupunta din because this is a very big event although mas onti ang nag gra-graduate sa tertiary but the same may interaction na pwedeng maging sanhi ng mga transmission so the same direction to suspend graduation for colleges and universities. WORK FROM HOME Q: Dapat ba talaga i-consider ang work from home? SEN WIN: Meron na tayong batas diyan, si Senator Joel Villanueva enacted the telecommuting law na pwede nating gamitin doon sa mga industries na pwede naman mag telecommuting; Senate, Congress or yung mga marketing businesses, trading businesses pwede naman sa bahay yan. As far as we can do it dapat i-implement na yan ng mga negosyo. [end recording]