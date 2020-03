Press Release

March 8, 2020 Transcript of Interview with Senate Minority Leader Franklin Drilon

DZBB's Balita sa Senado with Ms. Nimfa Ravelo

08 March 2020 Q: Ngayon po ay nasa state of public health tayo dahilan sa covid-19, ano po iyong assement n'yo diyan? Napapanahon na po ba? SFMD: Unang-una, liwanagin natin. Mayroon tayong bataas na ipanasa noong Abril 2019, RA 11332, ito ay nagre-require nf mandatory notifeable diseases and health evens of public health concern. Ibig sabihin, may batas na nagre-require ng mandatory reporting on the part of Department of Health. Ano ang nalagay sa batas? Ang DOH ay ma authority to declare an epidemic of national concern kagaya ng covid-19. The law says that when the same threatens national security, the President shall declare state of public health emergency and mobilize government and non-governmental agencies to respond the threats. Una, in cases where the epidemic threatens the national security. Q: Paano po yung definition kung may bantay na siya sa national security? SFMD: That is a political decision on the part of the President because he has more information - mayroong declaration na this is a public health issue and a state of public health emergency is declared. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang nakalagay sa batas, kapag nagdeklara ng state of public health emergency, mobilization ng government agencies to respond to the threats. Mandatory ang requirement sa batas na ito. Kahit nandiyan ang covid-19 o wala, nandiyan yung listahan ng diseases na dapat i-monotor ang occurrence at dapat i-report kaagad. So, epidemic iyan at kapag nandiyan yung national security concern, the President may declare a state of public health emergency. Nababasa ko sa pahayagan na sinabi ni Sec. Duque na sabi niya, the declaration would help ease the procurement of supplies and logistics to handle the acute respiratory diseases. Q: Ibig sabihin, sinasabi ni Sec. Duque na kapag may declaration, easy access sa pondo, wala ng bidding, ganoon po ba iyon? SFMD: Wala pong nakalagay sa batas na balewalain yung procurement laws, may bidding pa rin iyan. Ang sinasabi lang sa batas ay to mobilize. Bakit iyan? Dahilan sa halimbawa, itong covid-19, kapag ikaw ay may pneumonia o other respiratory diseases, iyan ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng widespread illness... Q: Kasi iyan daw po yung mas delikadong mamatay... SFMD: Yes, mas delikado kapay mag respiratory illness ka. Ang tanong: wala bang supply ang DOH ng mga gamot sa pneumonia and othe respiratory ailments? Q: Parang dapat hindi magkulang kasi hindi ba number one killer sa bansa yung tuberculosis? SFMD: That's correct. Kaya dapat nandiyan yung gamot sa supply nila. Yung batas ang sinasabi lamang ay mandatory reporting requirement at kung naging national security issue ay pwedeng mag-declare ng public emergency. Ngunit iyan nakalagay sa batas ay to mobilize national agencies to respond to the threat. Q: Ibig sabihin yung parang sinasabing walang ng procurement at bilhin na yung dapat bilhin, hindi po ganoon iyon? SFMD: Hindi po ganoon iyon kasi ang dapat nilang bilhin dapat nandiyan na. nakalagay iyan sa budget kaya dapat may adequate supply tayo niyan. Q: Ano po yung pagkakaiba ng may deklarasyon at walang deklarasyon? SFMD: Ang ibig lang sabihin, matindin ang monitoring, reporting requirement. Ang tanong diyan: yung reporting ingrastructure ng DOH at sapat ba? Is it in place to have adequate reporting? In fact, may mga nagsasabi na baka masyadong hindi nare-report kasi wala kang naririnig na cases of covid-19? Anong reporting ang natatanggap ng DOH para i-report sa publiko? Sapat ba itong information infrastructure nila? Dapat may listahan sila ng mga diseases na posibleng maging epidemic. They are supposed to maintain a list of notifeable diseases. Ipinasa pa naming ito noong April 2016. Ngunit hanggang ngayon parang wala pang implementing rules and regulations. Mayroon po ba tayong IRR dito? Sinabi ng Pangulo na dapat may transparency dito at iyon ang utos ng Pangulo at iyon ay sang-ayon sa Saligang Batas na dapat may transparency sa gobyerno. Dito nagkakaroon ng conflict kung sino ang dapat mag-report at dapat bang i-report. Sa akin, the public should be informed. Iyon ang tungkilin ng pamahalaan sa taumbayan.Ang sabi nga ng Pangulo, transparency. Ang kailangan lang itago rito ay yung private information (pangalan) dahil sa stigma, kung ikaw ay tinamaan ng covid-19. There must be respect of private information. Q: Mukhang hindi klaro at mukhang nagtuturuan. Kung may IRR ang batas, yung mga ganong issue ay dapat naliwanagan na. Napakahalaga ng information sa mga panahon nito para makapag-ingat ang taumbayan. SFMD: Ang bawal lang, yung bawal lang yung maglabas ng private information tungkol sa pasyente. Hindi bawal ang maglabas ng information tungkol sa ospital. Iyan ang importanteng ipaliwanag. Q: Yung performance ni Sec. Duque, sapat po ba o kulang? SFMD: Unang-una, huwag kalimutan na itong batas na ito ay mandatory requirement process para malaman ng taumbayan. Hindi natin alam kung may adequate information infrastructure ang DOH para malaman nila ang nagyayari sa buong bansa. Kasi importante iyang information. Wala akong alam that there is an adequate information system in place right no. Bakit wala pang IRR itong RA 11332? Q: May pagkukulang po ba? SFMD: Mukhang may pagkukulang in the information.mIyan ang kabuuan ng RA 11332, information sa publiko. Kasi yung covid-19, wala pang gamt dito kaya yung sinasabing ease in the procurement process, hindi ko maintindihan, dapat yung mga gamot sa pneumonia and other respiratory diseases nandiyan na iyan dapat. Ano yung ipo-procure nila rito sa covid-19 wala pa namang gamot? Kaya hindi ko maintidihan iyang ease of procurement na sinasabi nila. Q: Bakit po ninyo gustong ipatigil itong POGOs? Alin ba ipatitigilg? Yung lahat o yun lang hindi naka-registered? SFMD: Ang conclusion, itong POGO ay beyond regulation. Mukhang hindi na kayang i-regulate. Unang-una, may 60 licensed POGOs, sino itong licensees? Other than the 60, mayroon silang sub-licensing. Q: Yung sub-licensing, nakalisensya sa Pagcor at mayroon silang mga anak? SFMD: Tama po iyan. Mayroon silang anak. Mayroon silang 200 service providers, sub-licensees. Maliban doon, mayroon ding mga apo, dahila sa may mga hindi licensed na outlets. It has become uncontrollable. Hindi nila alam kung ilang ang POGO licenses at operators, workers, etc. Kaya ang daming mga figures, may ilang libong manggagawa kung saan-saan. Q: Pangalawa, nagbabayad ba ng income tax ito? Dapat magbayad sila. SFMD: Sinabi ng Pagcor na P8 billion last year, sinabi nila na possible na maging P20 billion industry ito in the coming years. Iyan ay registration fees. Hindi iyan income taxes kaya si Sec. Dominguez, gusto niyang mangolekta ng corporate income taxes kaya nag-aaway sila kung ito ay subject to tax. Sino po ba itong 60 licensees na ito? Mayroong listahan pero hindi alam kung sino yung nasa likod ng mga ito. Yung iba corporation. Limited eh. Wala akong nakitang pangalan ng tao. Kung income tax, ang katwiran nila dito sila nag-operate pero ang clients abroad. Ang prinsipyo sa taxation, where the taxable activity takes place. Ang ibig ba sabihin, dito ako nagtrabaho pero binabayaran ako sa ibang bansa? The taxable activity happens here kaya dapat magbayad sila. Q: Bale dalawa ito, yung corporate income tax and individual tax? SFMD: Yung mga workers, dapat may withholding tax iyan, yung income earned here. Q: Nasaan ang problema doon kung hindi namomonitor kung ilan itong POGOs? SFMD: Dapat sa Pagcor kasi sila ang nagbibigay ng license kaya sila ang supervising agency kaya sila ang dapat magbigay ng information. Taxable po ang operation ng POGOs. Sino ang dapat magseguro na dapat nakukuhanan ng income tax kasi itong BIR nagreklamo na sinasabi 11 out of 18 registered sa Pagor, ayaw magbayad ng tax? SFMD: Kasi yung bawat manggagawa, dapat may TIN. Iyan ay obligasyon ng employer na magwithhold ng taxes at i-remit sa BIR. Iyan sigurado ako na taxable iyan. The taxble activity happens in the country. Q: Kung hindi sila nakokolekta, bakit hindi pagbutihin na lang ang collection kung iyan ang problema? SFMD: Hindi lang iyon ang problema. Maraming nangyari. Inaamin ng kapulisan, si General Elezar, sinabi niya na mula noong 2017, 73 casino-related kidnappings at ang biktima ay umaabot sa mahigit 80. Mayroong homicide, noong 2019 pito ag pinatay, at pinakamabigat yung prostitution dens na dumami dahilan dito. Kaya hindi lang dahilan sa hindi naibabayad na buwis, because these are the social problems. Sinasabi ko, are you saying that okay lang yung may pinapatay, kini-kidnapped, prostitution dens, dahilan sa P8 billion na kinikita natin? Iyang POGO industry, sinabi ng AMLC, 0.029 percent lang sang benefit sa economy. I salute the AMLC for the information that they gather notwithstanding the non-cooperation of these agencies. Ito po ay nangyari na dumami ito sa nakalipas na tatlong taon. It has become uncontrollable. Kasi ang estimate, 200,000 workers at walang Filipino rito. Karamihan dito mga turista ang permit. Q: Hindi ito nagbibigay ng trabaho sa mga Filipino? SFMD: Hindi ito nagbibigay ng trabaho sa mga Filipino. Maliban siguro sa mga restaurants na kinakainan nila, pero that's negligible. Ang sabi nga ng AMLC, less than one-third of one percent ang benepisyo sa teknolohiya. Q: Kayo po ang nag-akda o isa sa mga nag-akda ng AMLA? bago SFMD: Ako yung Pangulo ng Senado noon. Bawal gamitin yung ating banking system para labhan yung maruming pera. Kaya tinawag na laundering. Para kang naglalaba ng damit. Ang prinsipyo rito, kung yung pera mo ay galing sa drugs at nagdeposito ka sa bank, iyan ay lagpas sa limit, iya ay tinatawag nating suspicious transaction at obligado ang banks na i-report ito sa AMLC. Ganoon din sa casino, kapag lagpas ng $100,000 dapat i-report ng casinos. Sa akin simple lang ang solution: alisin mo yung lisensya ng mga iyan. Bawal iyan sa China. Inaamin ng Pagcor, P8 billion daw ang kinita. Kapalit ng P8 billion, patayan, kidnapping? Talagang balewala yung P8 billion kumpara mo sa social cost of having POGOs here. Q: Sino ang magpapatigil nito? Kailanga ba ng batas? SFMD: Hindi kailangan ang batas. Walang batas authorizing POGOs. Iyan ay nabuo dahil sa license na ibinibigay ng Pacgor.Ang remedy, hindi batas kung hindi tanggalin ang license. Sa Cambodia, kinansel ng China ang passports. Hindi kailangan na mag-akto ang China dito sa atin. Alisin na lang yung 60 licenses. Q: Aakto ba ang Pagco ang sabi ninyo nga bakit sila sobrang in love? SFMD: I do not know. Ano ba ang remedy rito? Simple remedy: alisin yung mga license. Q: Dapat bang si President ang mag-utos nito? SFMD: They are getting the signals from the President. I assume that for such an important policy issue, they must consult the President. I do not know the operations of Pagcor. Q: Who will be put to task? SFMD: Unang-una, first on the line ang Pagcor, because hindi nila bingyan ng pansin yung malaking dagok sa sambayanan kung hindi ang pera lamang na pumapasok sa kanila. Q: Bukas daw po ipa-file yung petition sa SC? SFMD: Iyon po ang plano dahilan sa tapos na ang petition, na-finalize na kahapon. Tumulong po tayo sa paggawa ng petition. Ako po ang haharap na abogado ng senado. Q: Yung gagamitin po yung Senate Resolution 337 yung gagamitin, bakit hindi na-specify na for VFA? SFMD: Hindi lang ang VFA ang pinag-uusapan dito kung hindi ang kapangyarihan ng senado sang-ayon sa Saligang Batas nag magbigay ng consent sa pag-withdraw sa treaties. Kapag sinabi ng SC na dapat magbigay ng consent ang senado, ang hinhingi po natin sa SC ay utusan si ES Medialdea at Sec Locsin na ipadala ang VFA termination sa senado para pagdebatehan. Sa senado, may 20 tratado na sa ratification dapat may advice at consent ng senado. Maliwanag po iyan. Kaiangan ang abiso ng senado.