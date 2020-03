Win transcript ambush interview on Money laundering & ABS-CBN provisional authority

Q: Walang ginagawang action yung Money Laundering Council?

SEN WIN: Itong pangyayari hindi lang isang beses, tuloy-tuloy lang nangyayari ito kahit na pasok sila sa 10,000 Dollar limit pero kung tuloy-tuloy yung pagpasok dapat naging red flag na ito lalong-lalo na kung nanggagaling ito sa isang negosyo tulad ng POGO nakakatakot dahil hindi maliit na pera yung pumapasok, 500,000 pesos kada pasok at pwede itong gamitin sa money laundering, ibig-sabihin ginagawang legitimate yung pera dito na nanggagaling naman sa illegal na source o nagagamit ito sa mga krimen na nakikita natin. For example, over the last twelve months ang daming prostitution dens na nakikita natin, pano natin nalalaman na hindi pumapasok dito sa mga prostitution den itong pera na pumapasok dito sa atin na nanggagaling sa isang source which is the POGO sector.

Q: Epekto nito sa economy?

SEN WIN: Ang nakikita kong epekto dito hindi natin na mo-monitor kung itong pera na ito nagagamit sa pamumuhunan ng legitimate na negosyo. For example, kung itong mga pera ba na ito napupunta sa mga pagtatayo ng legitimate na negosyo; mga outlet shop, mga tindahan. Ang nakakatakot dito mas madalas natin nakikita yung mga illegal na negosyo tulad ng prostitution den at tulad ng mga pagpapalit ng pera. Nabalitaan natin na meron isang Chinese na pinatay dahil gusto niya magpalit ng pera, yung pagpapalit ng pera, ito ay regulated ng Bangko Sentral, lahat ng money exchange activities dapat nalalaman ng ating gobyerno, dapat na mo-monitor ito dahil malaking tsana napupunta ito sa illegal activities.

Q: Nagpapatayo ng infra mga POGO, meron daw firing range? Hindi ba alarming yun?

SEN WIN: Alarming yan dahil unang-una yung pagtatayo, let's say ng bahay o tirahan nila, hindi natin alam kung ito ay may permit o walang permit but more so ang aking kinakatakutan dito, saan nanggagaling yung pera? Itong pera ba na ito nanggagaling sa lehitimong source? Itong pera ba na ito ay nanggagaling sa human trafficking o pagbebenta ng illegal na droga sa labas at dinadala dito para gawing legitimate cash? Kaya nga meron tayong Anti-Money Laundering Council para ma-monitor yung mga pangyayari ito at hindi gawing money laundering haven ang ating bansa dahil nakikita nila maluwag ang pag mo-monitor at enforcement dito kaya dito nila dinadala yung pera para i-launder.

Q: Sir ano masasabi niyo sa AMLC natin, mabagal?

SEN WIN: Ang sabi ko natutulog, dahil dapat nag re-red flag na ito dahil hindi lang isang beses ito nangyari, tuloy-tuloy, trabaho nila i-monitor ito. Nagkaroon tayo ng pagdinig ngayon dahil gusto natin marinig sa kanila kung bakit sila tila natutulog sa trabaho.

Q: Yung PAGCOR nag report merong at least 200 licensed POGOs and meron tayong more than 100 na unlicensed. According sa economics ang contribution lang talaga ng POGO is less 1% sa economy natin, should we stop POGOs here in the country? You think it's about time?

SEN WIN: Ang tinitignan ko yung nawawala sa atin dahil its already established na close to 50 billion pesos ang nawawala sa atin. On top of that, hindi pa klaro kung pano mino-monitor yung kanilang kita dahil ito ay nangyayari sa internet, hindi natin nalalaman ngayon kung ang kanilang dinedeklara sa PAGOCR ay tama. Kung hindi natin alam, malaking tsansa na ang kanilang dinedeklara ay mas mababa sa kanilang kinikita. Yan ay may epekto din sa tax na kinokolekta natin, yung sinasabi natin 50 billion minimum yan pero kung kanilang idedekalara ay mas mababa pa sa 50 billion makikita natin ang na napaka laking halaga ang nawawala sa atin at kung ilagay naman natin sa konteksto sa ginagawa nating mga tax reform kung saan nagtataas nga tayo ng buwis para makalikom tayo ng mas maraming kita, taliwas naman ito sa mga pumapasok dito na hindi naman nagbabayad ng tama buwis tapos illegal pa ang kanilang mga operasyon.

Q: Kaya natin mag survive economically kahit walang POGO?

SEN WIN: Prior to 2016 wala naman POGO eh at ang ating ekonomiya at isa sa pinaka mabilis sa buong mundo. We were growing at around 6%, pumasok yung POGO we're still growing at around 6%. So ibig-sabihin wala siyang significant contribution sa ating ekonomiya kaya mawala man ang POGO ang medium term na mangyayari diyan, yung mga condominium mababakante pero dahil lumalago naman ang ating ekonomiya, ibig-sabihin may mga bagong negosyo o bagong mga kasal na maghahanap ng condominium, sila yung kukuha naman nito. Kung neto ang paguusapan, walang impact sa atin.

Q: Parang hindi kawalan?

SEN WIN: hindi kawalan sa mga pag-aaral namin, ang kita lang natin dito eh yung sa 6 billion sa PAGCOR. PAGCOR lang ang kumikita pero ang BIR at iba pang mga ahensya hindi naman kumikita. On top of that kino-compute namin ngayon yung gastos naman natin sa pag e-enforce ng criminal laws, meron ding gastos yung paghuli ng prostitution den, may gastos din yung pagiimbestiga ng kidnapping, may gastos din yung pag imbetiga sa mga namatay na Chinese national. So enforcement ng ating criminal laws may gastos din yun, ang gusto natin ay isang komunidad na mapayapa, isang komunidad na wala tayong kinakatakutan na krimen pero ang nangyayari ngayon mga kababayan natin natatakot dahil kung nagagawa nila pumtay at mag kidnap eh ng sarili nilang kababayan, baka sumunod na rin yung mga locals natin.

Q: Kung kayo ang tatanungin is it about time na itigil na yung POGO operations?

SEN WIN: In my opinion, it's about time to suspend the operations hanggang hindi klaro ang mga patakaran at regulasyon na dapat i-pataw sa POGOs, dapat suspendihin na muna kung hindi rin natin makokolekta yan at walang makolekta, dapat suspendihin. Kung talagang hindi natin magagawang makolekta ng tama ang buwis, eh dapat itigil na talaga natin dahil wala tayong napapala. On top of that kung titignan natin yung mga nagtratrabaho doon, less that 10% lang ang pinoy, almost 90% dayuhan, anong trabaho ang nalilikha? walang trabaho na nalilikha. Mabuti kung may mga trabaho rin nalilikha dahil yung trabahong nalilikha nagbabayad sila ng income tax, kung ganun kikita pa rin tayo.

Q: At the same time hindi rin sila kumakain sa restaurant natin?

SEN WIN: May mga ganun pa, yung mga restaurant ay para sa kanila, sila rin ang may-ari, sila rin ang kumakain doon. Isa sa mga Nakita ko sa social media yung pagsara ni Mayor Vico Sotto ng isang kainan na walang business permit. Ibig-sabihin itong kainan na tinatayo wala ring permit, so wala ring permit yung POGO, wala ring permit yung restaurant, so wala talaga tayong napapala.

Q: Dapat bang sumunod ang ibang lungsod?

SEN WIN: Yes, yung mga local officials dapat maging alisto na yung modus ng POGO at POGO related businesses na hindi kumukuha ng business permit at may mga illegal na ginagawa. Nakakatakot yan dahil kung nako-corrupt nila ang Bureau of Immigration, malaking tsansa na nako-corrupt na nila ang ating ibang opisyales na kapulisan. Kapag na-corrupt po ang kapulisan natin, sino pa ang tutulong at mag e-enforce ng ating mga batas?

ABS-CBN PROVISIONAL AUTHORITY

Q: Segue way lang ako sa ABS, inapprove yung reso, today in-announce ni Gadon na mag fa-file ng petition sa SC, kasi nga yung legal basis ng letter, anong effect nun pagdating sa SP kung meron man, sa intent?

SEN WIN: yung intent ng Senate Resolution is sense of the Senate na dapat bigyan ng provisional authority yung ABS-CBN pero malaking tsansa na ma cha-challenge ito after May 5pero hindi naman natin sinasabi na kung ma-challenge ito ay matatalo na kaagad dahil nga wala namang ganitong challenger in the past. Nasabi nga kahapon ni Senate President Sotto na mahigit 300 plus na provisional authority ang na issue before pero itong 300 plus wala naman nag cha-challenge sa korte, wala naman nag fa-file ng case against the provisional authority. Once again, unchartered territory ito dahil ito ay bago at depende na yan sa makikita ng Korte Suprema, pero kami naman sa Senado kampante tayo dahil may legal opinion na ang Department of Justice. Doon sa hearing natin at sa ating pag aanalisa, legally sound naman ang suggestion ng DOJ at ito ay pwedeng gawing basehan sa pag depensa ng pag issue ng provisional authority.

Q: Walang effect yun sa challenge ni Sen. Gadon with respect to strength of the so-called appeal to the NTC? Walang effect doon sa intent sa panawagan sa NTC?

SEN WIN: Dahil provisional authority itong i-issue, ma cha-challnege talaga yan at in-expect natin yan dahil nga high profile ang ABS-CBN, maraming gustong i-test itong provisional authority theory pero in my view dahil pinagaralan ng mabuti ito ng DOJ, we're taking the view of the DOJ, may legal basis naman yung pag issue ng provisional authority, lalo na kung merong resolution na manggagaling sa Senado.