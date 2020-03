Senator Win's interview on Radyo Singko with Orly Mercado and Cheryl Cosim on GMRC, POGO and ABS-CBN franchise

Q: Good morning Senator Win.

SEN WIN: Magandang umaga po at sa ating mga listeners.

Q: Ito pong GMRC at Values Education Act, na-ratify na po. Ano po ba itong GMRC?

SEN WIN: Bibigyan ko lang po ng kaunting background ang ating mga listeners. Sumang-ayon ang Kongreso, both Lower House and Upper House na ibalik ang GMRC at gawing core subject dahil ang GMRC po ay lumabnaw at ito ay naihalo sa ibang subjects. Hindi po ito nabibigyan ng gaanong importansya sa pagtuturo. Ngayon kasi, sa dami ng impluwensyang natatanggap ng isang bata, lalo na sa social media, nakakaapekto ito sa asal at pag-uugali ng ating mga kabataan. Minabuti ng ating mga mambabatas na ibalik ito at gawing core subject sa ating basic education, sa elementary at high school.

Q: And because it is ratified na po, next school year po ba ay sisimulan na itong ipatupad?

SEN WIN: Tama. This coming 2020, mag-uumpisa na yan. Ang concept nito ay from Kindergarten to Grade 6, good manners and right conduct po ang ituturo. From Grades 7 to Grade 10, i-eexpand yan to values education. Importante ring matuto ang ating mga kabataan ang tinatawag nating values kung paano maging mabuting mamamayan, kung paano mahalin ang ating bansa at yung iba't iba pang values gaya ng pagmamahal, respeto sa kapwa at nasyonalismo. Pagdating naman po sa Grades 11 and 12, ito naman ay ihahalo ulit sa ibang subjects dahil ang bata sa Grades 11 and 12 ay may kaisipan na.

Q: That's good po na may focus sa murang edad ay naituturo na ito. Minsan po kasi kahit sa mismong tahanan ay hindi po ito naituturo, nakakalimutan o wala nang oras. At least sa school ay makakapag-focus po na habang nasa murang edad hanggang pagtanda ay bitbit na nila.

SEN WIN: Correct. Hindi rin natin iiwanan ang responsibilidad sa magulang at tahanan. Kasama sa batas na gagawa ang Department of Education na maging partner ang magulang at komunidad sa pagtututo ng GMRC at values education. Hindi natin pwedeng iwan rin lang ito sa ating mga guro at eskwelahan, kasama po ang komunidad at mga magulang.

Q: Maybe they could have activities together. Minsan nakakatuwa na ang mga bata ang nagpapaalala pa sa mga magulang na 'that's bad', eto yung natutunan ko sa school.

SEN WIN: Correct. Ang importante ho rito ay hindi lang konsepto at istorya ang ituturo kundi kasama ang mga activities, character building activities for example, role playing na ituturo rin sa kanila para maging malalim at mabigyan ng focus ang GMRC.

Q: Sinasabi na tayong mga Pilipino ay very personalistic, malinis din tayo sa sarli pero pagdating sa komunidad, medyo kulang tayo dun.

SEN WIN: Tama ho. Aminado tayo ngayon na ang mundo ay iba na dahil sa internet at sa teknolohiya. Ngayon po, ang information ay nadadala na natin sa bulsa sa pamamagitan ng cellphone. Yun po ay accessible sa mga bata at nakakaapekto sa kanila. Kaya ho importante na bigyang diin ho ang ang GMRC dahil ang impluwensya ho sa kanila ay pwede nang mangyari anumang oras at kahit saan.

Q: Nakakalimutan o nababawasan. Tayo nga lang ho ang may salitang malasakit eh. Sabi nga ng mga foreign friends ko, kapag pinapa-explain nila, sabi ko there's no exact word for malasakit in English pero tayong mga Pilipino ang meron yan na sana ay hindi makalimutan lalo na ay maituro sa ating mga kabataan.

SEN WIN: Ang importante sa batas na ito ay gagawin siyang core subjects so kung ano po ang pagturing sa Math and Science, ganun din po ang atensyon sa GMRC.

Q: Isa sa mga bagay na naiisip natin na sa pagtuturo, napakalaki ng impluwensya ng mass media. Sa totoo lang, the classroom is limited compare to the impact of television, radio at iba pang mga social media natin. Napakabigat ng atensyon sa ABS-CBN, sa prangkisa, ano ba ang magagawa ng mass media para tuloy-tuloy rin ang pagtuturo natin ng GMRC?

SEN WIN: Importante po ang self-regulation ng mass media. Yung mass media, hindi nabibigyan ng mabigat na regulasyon ng pamahalaan. Yung content nila ay self-regulated yan at importante rin na ang self-regulation mechanism ng mass media, lalo na ang tv at ang radio, one-way yan eh. Hindi gaya ng social media na two-way communication. Kapag may lumabas ho sa TV, wala nang balikan ho yan kaya importante ang self-regulation. For example, kung meron pong mga palabas na hindi maganda, na makakasira ng values ng ating bansa, dapat wag nang ipalabas yan.

Q: Ito pong resolution para nga sa patuloy na operasyon ng ABS-CBN ay inaprubahan na ng Senado, what's next po?

SEN WIN: Ito po ay simple resolution at ang ibig sabihin nito ay ini-express ng Senado na bigyan ng NTC ng provisional authority ang ABS dahil based on the timetable, hindi talaga mabibigyan ng prangkisa ang ABS pagdating ng May 4. So ang aming pagbabalik sa Senado ay May 11 so ibig sabihin, by May 5, wala nang prangkisa ang ABS. So ang sinasabi ngayon ng Senado sa NTC ay bigyan muna nila ng provisional authority para makapag-operate sila habang dinidinig ang prangkisa ng ABS. Ngayon, ang debate rito ay whether that provisional authority is enough or may legal standing sa pag-ooperate sa ABS. Malaking debate ito kagaya na lang ng ating Chief Justices, iba-iba ang kanilang opinion pero ang aming pinanghahawakan sa Senado ay ang pagdinig sa Senado. Sinabi ng ating Justice Secretary na pwede silang bigyan ng provisional authority basta sinabi ng Kongreso at Senado.

Q: Tsaka matagal nang practice yan eh.

SEN WIN: Correct. Ngayon lang ho nabigyan ng malaking attention dahil ang ABS ay malaki, giant ang ABS. Kung titignan natin ang history, yung maliliit na radio stations sa probinsya na paso na ho ang kanilang prangkisa, binibigyan naman ng provisional authority hanggang makuha nila ang kanilang prangkisa.

Q: Pero kailangan din po ng resolution mula sa Lower House?

SEN WIN: In this case dahil kulang na ang oras, ang pinanghahawakan po ng Senado ay ang kanilang sulat na binigay. Si Speaker Cayetano, nagbigay ng sulat na ang tema ay kapareho po ng simple resolution ng Senado. Yun po ang pinanghahawakan ng Senado ngayon.