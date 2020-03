Senator Win's interview on One Ph with Cheryl Cosim, Jove Francisco and Chiqui Vergel on Senate Resolution seeking provisional authority for ABS-CBN

Q: Good evening po Senator Win.

SEN WIN: Good evening po sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanuod.

Q: Para po maintindihan ng ating mga kababayan, ano po ang inyong isulong kanina na pinagbotohan ninyo rito tungkol sa prangkisa ng ABS-CBN?

SEN WIN: Nagkaisa ang mga Senador na magpasa ng isang resolusyon na sinasabi sa NTC na magbigay ng provisional authority sa ABS. Kung matatandaan natin, ang prangkisa ng ABS ay mag-eexpire sa May 4 pero kami next week ay mag-aadjourn na ang session kaya wala nang oras para maaprubahan ang prangkisa at babalik kami ng May 11. So pagbalik naming, expired nay un. In the meantime na wala pang prangkisa, ang Senado ay nagbigay ng expression na magbigay muna ng provisional authority ang ABS para makapag-operate sila ng tuloy-tuloy.

Q: Parang guidance sa NTC?

SEN WIN: Correct. Parang guidance for NTC at magkaroon sila ng basis na magbigay ng provisional authority kasi ang sinasabi ng NTC ay kailangan nila ng basis. Ang basis na ito ang gagamitin nila, itong resolution na pinagbotohan ng mga Senador.

Q: Ang naalala ko po Senator, ang NTC sinasabi nila na parang naiipit sila dahil naninindigan sila na hanggat walang franchise renewal, hindi sila makakapaglabas nitong provisional authority at hinihintay pa po nila ang final decision ng kanilang legal team. Naipaabot po ba sa Senado kung ano ang desisyon ng legal team nila or recommendation po ng legal team?

SEN WIN: Dalawang bagay ang dapat nating bigyang-diin. Unang-una, hindi ito bago. Itong provisional authority ay ginagawa na ito ng NTC, maraming beses na. In fact, kanina sinabi ni Senate President Sotto na ang provisional authority ay hindi bago, more than 300 times na nag-issue ang NTC ng provisional authority sa iba't-ibang kompanya na nangangailangan ng prangkisa at hindi nabigay on time ang prangkisa. So hindi bago ito. Matagal na nila itong ginagawa. Subalit ng nagkaroon kami ng hearing dito, ang opinion ng DOJ ay dapat may resolusyon na manggagaling sa Kongreso kaya kahit na ginagawa na ito ng NTC matagal na, para mabigyan ng basis ang NTC, sumang-ayon ang mga Senador na mag-issue ng resolusyon.

Q: Wala naman po bang magiging conflict sa parating binibring up ni former Chief Justice Renato Puno na back in 2003 nga daw, na rule ng Supreme Court na hindi pwedeng walang bagong prangkisa before mabibigyan ng provisional authority?

SEN WIN: Talagang magkakaroon ito ng malaking debate pagdating ng May 4. Sa aming palagay, dahil nga ng pagdinig namin ay sinabi ng DOJ na kakailanganin ng resolusyon, ay sumang-ayon kami bilang mga Senador. Pero hindi ibig sabihin na sa May 5, kapag nawala na ang prangkisa, ay magkakaroon ito ng kalinawan dahil iba pa rin ang may prangkisa. Ang prangkisa ay talagang batas yan at matibay yan. Ang provisional authority ay manggagaling lang sa NTC. Hindi ito kasintibay ng isang batas kaya ito ay magiging debate at pwedeng maging issue pagdating ng May 5 at hindi natin maiiwasan kung may kukwestyon nito sa korte. Hindi natin maiiwasan yan.

Q: Sinabi po rin kanina ni Senator Drilon na it is still up to the NTC to decide if it will grant the temporary license or not. Ito ay kahit meron na po kayong naging move sa Senado, meron na rin pong opinion dyan ang DOJ. Pero sa tingin nyo po ba, ibibigay nila?

SEN WIN: Kasi ang nangyari ngayon, ang Kongreso nagpadala ng isang sulat na nagsasabi na pwedeng bigyan ng provisional authority, ang Senado naman through a resolution sinasabing pwedeng bigyan ng provisional authority pero hindi ibig sabihin na hindi pwedeng kwestyunin ito pagdating ng May 5. Kagaya ng sinabi ko, iba ang may prangkisa. Batas yan eh, matibay na matibay. Itong provisional authority, hindi ito kasingtibay ng prangkisa. Pupwedeng maging issue ito pagdating ng May 5.

Q: Malaking hamon sa ito sa mga mag-aabogado.

SEN WIN: Correct. Magiging legal battle ito pagdating ng May 5 dahil dito mag-eexpire, dito magkakaroon ng malaking tanong. Even kung pakinggan mo ang mga chief justices natin, iba-iba ang opinion nila eh. Iba ang opinion ni Chief Justice Puno, iba ang opinion ni CJ Panganiba, iba rin ang opinion ng ibang mga dalubhasa sa batas. Kung may iba't-ibang opinion, hindi malayo na magkaroon yan ng debate pagdating ng May 5.

Q: Senator Win, lumalabas po dito na ang pinakaipit po talaga, the final decision will come from NTC.

SEN WIN: Correct. Kung ako naman, dahil nga ito ay ginagawa na nila sa ibang pagkakataon, alam rin nila ang legal basis nito at kung ano ang pwede nilang gamitin na legal cover. Kasi hindi ito ang unang beses, hindi lang naha-highlight in the past pero hindi bago itong provisional authority.

Q: May sinasabi po sila na iba ang sitwasyon ng ABS ngayon.

SEN WIN: Hindi iba. Iba ang sitwasyon ngayon dahil naha-highlight ang ABS-CBN. Napakalaking sitwasyon ito pero kung titingnan natin ang ibang stations na maliliit, nabibigyan nila ng provisional authority. So ngayon, iba dahil ang attention ay nasa ABS pero conceptually, nagagawa na rin nila ito in the past.

Q: Would you give us a reason po kung bakit napaaga itong schedule first hearing sa Kamara?

SEN WIN: Discretion nila yan kung kelan sila magbibigay ng hearing but the sooner the better.

Q: Maraming salamat po Senator Win Gatchalian.