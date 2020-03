POGO IS A THREAT TO NATIONAL SECURITY

Closing Statement

Senator Risa Hontiveros

March 02, 2020

'Yung mga kababayan natin natatakot. Ako rin natatakot. Kasi nakikita natin sa paligid natin na parang nasa peligro na ang seguridad natin dala nitong POGO.

Our border control was bought off by Chinese money, and no less than our government officials had a hand in that. Mga mag-ama, magkakaibigan, magkakatropa.

Napalakas ito sa isang DOJ circular noong panahon ni dating Sec. Aguirre na nagpabilis ng pagpasok ng mga Chinese nationals sa bansa at sa pagpapalakas ng posisyon ng kanyang mga tauhan sa loob ng Bureau of Immigration.

Salary Grade 13, around P24,000 monthly, pero nakakatakbong mayor at may net worth na 5 milyong piso? Staff assistant o security guard, may net worth na 7 milyong piso?

Nawawalang SALN, mga net worth na hindi katumbas ng Salary Grade. Hindi na ito bago. Classic korap moves ito. Bistong-bisto na pero deny pa, nag-mamaang-maangan pa.

I know you are covering for each other right now. Nakakagalit na may excuses pa kayo na hiding behind technicalities pero tama na ang mga palusot niyo. Wala kayong niloloko. Video na 'yan, may viber screenshots pa, hindi ang mga 'yan nagsisinungaling -- ang mga video at mga shots. May "he said, he said" pero mas paniniwalaan ko ang may ebidensiya at 'yung tumetestigo na naglalagay ng sarili niya sa panganib.

Nakailang banggit din ang pangalan ni Sec. Aguirre ngayong araw. Ano ang kanyang pananagutan, kung mayroon, at ano ang extent ng nalalaman tungkol dito sa 'pastillas' scam? I, and I'm not alone, want to know his involvement in all these. Ipatatawag natin si Sec. Aguirre sa susunod na hearing para magpaliwanag.

Pero ang mas nakadidismaya dito ay alam na nila ang modus na ito last year pa, pero ang mga sangkot ay nilipat-lipat lang at hindi naman talaga tinanggal sa puwesto. Ongoing theme ang pag-recycle ng mga opisyal at hindi napapanagot sa batas. Talagang may kapit itong mga opisyal ng BI na ito, kumita ng milyun-milyon.

At ano ang epekto? Paglago ng mga prostitution rings sa bansa catering to Chinese nationals, kaliwa't kanang human trafficking at labor violations, pagkakaroon ng real estate bubble, kidnapping, money laundering, at kamakailan lang, assassination sa ating pampublikong lugar.

Like many, if not most of you, I want to reform the BI. Like what the Bureau of Immigration is sworn to do, I want to secure our borders. I want the Filipinos to feel secure na hindi nakakapasok ang mga criminal elements na nambibiktima ng mga kababaihan at nambibiktima ng mga bata.

Dahil sa mga reports na ginagamit ang POGO bilang channel ng mga Chinese spies at sa iba't-iba pang krimen na dala nito, hindi ko maintindihan kung bakit di pa sinususpend ang operation nito sa bansa.

POGO is threat to our national security.

POGO is a threat to our women.

POGO is a threat to our children.