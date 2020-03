Press Release

March 1, 2020 Transcript of Interview with Senate Minority Leader Franklin Drilon

DZBB's Bantay Balita sa Senado hosted by Ms. Nimfa Ravelo

01 March 2020 SFMD: Noong 2001, ako ang Pangulo ng senado at nagtulak ng AMLC law. Maraming mga subsequent amendments kasama na yung RA 10927 na nagsama ng casino sa AMCL law. Q: Sinabi ni Sen. Gordon na based sa report ng BOC, may mga Chinese nationals na nagpapasok ng million of dollars. Papasok ba ito sa anti-money laundering? SFMD: Alam mo, hindi naman bawal basta i-report mo. Ngunit hindi mo naman maitago iyan na gagamitin mo iyan dito sa Pilipinas, casino man or other activities. Kapag dumaan ka sa ating sistema, may kailangang reporting requirement lalo na yung ganitong halaga. Sa ating AMLC law, kung aabot sa $100,000 dapat i-report lalo na yung suspicious transactions. Ang basic ang prinsipyo sa anti-money laundering act, kailangan yung KYC (know your customer). Kailangan kilala mo yung customers at may identification na kailangan bago ipasok yung pera sa casino; bago bumili ng chips sa sa casino, kailangan itong KYC kaya hindi dapat makalusot ito. Kung ating maalala itong sa Bangladesh heist, ginamit ang casinos natin ng mga Chinese nationals kung saan nawalan ng $81 million ang Bangladesh Central Bank. Isa ito sa mga dahilan kaya inamyendahan natin ang AMLC para isama yung mga casinos. Q: Yung pagdadala ng pera, suspicious na kaagad iyon? SFMD: Hindi naman. Kailangang i-declare sa BOC. Ano ang gagawin mo sa cash? Sa akin, ang maliwanag, ginamit ang ating bansa para sa money laundering at talagang lumalaganap at lumalakas ang loob nitong mga Chinese syndicate at nagiging haven tuloy ang ating bansa for money launderers. Lumalakas ang loob. Sigurado akong sindikato ito na magpapasok ng pera dito. We have never seen this kind of behavior. Talagang confident sila na hindi sila mahuhuli kaya kailangan natin na gawan ng paraan. Q: Kapag ito ay pumasok na sa casinos, yung mga casinos dapat nagre-repot sa AMLC? SFMD: Opo, may obligasyon sila na mag-report sa AMLC. Ann PAGCOR, ang dapat mag-supervise at monitor sa mga casinos for compliance dito sa transaction reporting. Q: Dahil sa malaking halaga ito, magpapatawag daw ng investigation. Kailangan bang ipatawag at tanungin yung AMLC. SFMD: In general, tanungin sila kung paano yung compliance nila dito sa reporting tungkol dito sa money laundering. Yung PAGCOR pa, nagsu-supervise at yung AMLC ginagawa ba nila yung tungkulin nila. Q: Kung hindi sila nagrereport. Kasi alam daw nila ang sabi ni Sec. Dominguez, ano ang gagawin doon sa knowledge na iyon? SFMD: Liwanagin natin, yung pagpasok ng pera, wala akong alam na labag sa batas basta deklarado. Q: Halimbawa po pumasok na sa mga casino... SFMD: Iyan po, may obligasyon ang mga bank, casino, na i-report ang mga transaction kapag lagpas sa $100,000. Q: Kung hindi, may krimen? SFMD: May criminal penalty iyan. Q: Kung iimbestigahan, dapat itanong yung records sa AMCLS kung mag-jibe yung amount. SFMD: Pwede rin na hindi dumaan sa casino. Pwedeng dumaan sa bank o sa money changer. Pero lahat sila ay covered ng batas at may obligation sila to report these transactions. Q: Ang sabi n'yo nga po, hindi natin alam kung saan pupunta ang pera, ang possibility ay sa POGOs ang bagsak nito. Pwede kayang sabihin na nagagamit ang POGOs sa money laundering at maging dahilan na isuspinde ito? SFMD: Tama po iyan. Ang presumption ng anti-money laundering act lalo na pagdating sa casinos, ay gagamitin ang casino sa mga money laundering scheme. Kaya sakop ang casinos at may obligation silang i-report kung saan nanggaling yung pera. Kaya KYC, know your customer, dapat naman mayroon silang kakayahan. Q: Hindi ba magiging mainit tayo sa mata ng mga nagbabantay sa money laundering tulad ng Financial Action Task Force kapag na-picture tayo na may mga nag-money laundering? SFMD: Tama po iyan. Kawawa diyan yung mga OFWs dahil sa tinatawag nating enhanced examination, kung saan maraming dokumento ang kakailanganin para lamang makapagpadala ng pera ang mga OFWs sa Pilipinas. Q: Yung situation natin ngayon na ang daming issues sa POGOs ngayon, krimen, national security issues, tapos madadamay pa itong OFWs. SFMD: At this stage, ang kailangang tingnan yung compliance. Nandiyan yung batas. Pwedeng tawagin yung AMLC, yung BSP, yung PAGCOR. Ano ba ang kanilang ginagawa para magampanan ang kanilang tungkuling para imonitor lalo na yung POGO. Q: Paano dapat timbangin sa patuloy na operation ng POGOs? SFMD: Yung POGO, sa aking tingin, walang malaking contribution sa ating ekonomiya; hindi nakakadagdag ng trabaho dahil puro naman Chinese nationals; yung real estate, tinatawag nating bubble o artificial ang pagtaas ng real estate. Maraming exposure ang real estate companies dito sa mga office spaces na nili-lease ng POGOs sinasabing aabot sa 1 million square meter. Kaya sa akin walang direct benefit sa ating ekononmiya. Ayaw ng Chinese government ng ayaw nila ang POGO. Illegal ito sa China kaya hindi dapat ipagpatuloy itong POGO, iyan ang sabi ng bansang China. Nag-object sila sa Cambodia kaya naipasara ang POGOs doon SFMD: Siguro hindi na malayo ang panahon baka ipilit nila na ipasara yung mga POGOs by cancelling the passports of POGO workers. SFMD: Sa akin, dapat isara itong POGO na ito. Q: Masama pa yung nagyayari sa atin kaysa sa napapakinabangan natin sa POGOs. SFMD: Tama po iyan. Wala tayong masyadong pakinabang diyan.