Press Release

February 27, 2020 DWIZ Interview Of Senator Win Gatchalian with Edwin Eusebio On POGO, COVID-19, Anti-Terrorism Act POGO Q: Senator Sherwin, magandang umaga po. SEN WIN: Good morning po. Q: Sobrang busy nyo po sa Senado, madaming dinidinig araw-araw. SEN WIN: Oho. Medyo busy dahil naghahabol kami. March 11 ay tapos na ang session so naghahabol kami ngayon. Q: Speaking of mga issue ngayon, dumaragsa pa rin ang mga Chinese nationals. Ano ba ang latest dito sapagkat nagtatanong rin ang ating mga viewers sa Facebook live? Ano na ba ang naging pagdinig niyo rito sa mga Chinese nationals na pumapasok pa rin sa bansa? SEN WIN: Ako, personally, minomonitor ko itong sitwasyon na ito at nakita natin ang paglago nitong POGO sa ating bansa. Noong taong 2016, nang pumasok ang POGO sa ating bansa, maraming natuwa dahil tingin natin dito ay investment at namumuhunan sa ating bansa. Ang unang tingin natin dito ay papasok ang mga trabaho at lalago ang ating ekonomiya. Tapos nang almost four years na, parang kabaliktaran ang nangyari. Pagpasok ng POGO rito, dumami naman ang mga krimen dito sa ating bansa. Q: Dumami ang krimen, dumami ang Chinese. Sila-sila rin naman ang naglaro diyan sa lugar na yan. SEN WIN: Nakakatakot kahit sila-sila rin lang. ang kinatatakutan ko, ang mga krimen na naririnig natin ay baka tumawid ito at ang maging biktima ay mga kababayan din natin. Q: Hindi malayo dahil nasa ating bansa sila no. SEN WIN: Correct at alam naman natin na ang ganitong mga operator, magaling mag-corrupt yan eh. Nakita natin sa Bureau of Immigration, nakita natin kung gaano nila kinorrupt ang BI. Ito namang BI natin, mga walang hiya rin, tinanggap ang pera at ang nakakatakot rito ay ang mga taong dapat magbigay proteksyon sa ating bansa para hindi makapasok ang mga criminal ay nakipagsabwatan. Ngayon, lumabas doon sa hearing namin na 700 fugitives, ito yung may mga kaso sa China, ang nakapasok dito. Kapag sinabi nating mga fugitives, ito yung may mga kaso--mga mamamatay tao, mga swindler, mga criminal na may kaso sa China at nandito sa ating bansa. Hindi ka magtataka na maraming mga prostitution den, mga krimen ang nakikita natin na nagmumula sa mga Chinese workers na nagtatrabaho sa POGO. Q: Nakarating na ba sa inyo ang mga ulat na pina-deport ang mahigit 2,000 Chinese nationals na nagtatrabaho sa POGO? SEN WIN: Kaya nga ito naman ang nakakapagtaka. Nagsalita ang China na bawal ang POGO, hindi nila tinatanggap yan at kinansela nila ang mga passports ng mga nagtatrabaho sa POGO. Ito yung nakakapagtaka. Yung POGO na ang pinaka-customer ay China, pero China mismo ang nagsasabi na bawal ang POGO. Pero sa atin, wini-welcome natin ang bawal. Ang pumapasok rin mga bawal. Ito yung mga criminal, may kaso sa China. Kaya sa tingin ko, pinag-aaralan natin ito ng mabuti, tinitingnan natin kung ano ba ang naging dulot nitong POGO. Nakita ko walang dulot na maganda. Q: Lahat naman yata ng empleyado nila ay puro Chinese eh. SEN WIN: Correct. Yung POGO na nag-ooperate rito, almost 90% ay Chinese ang nagtatrabaho roon. Ang kasamaan pa, hindi sila nagbabayad ng buwis. Hindi ba't ang gusto nating negosyante na pumapasok sa bansa ay nagbabayad ng buwis at nakikinabang tayo. Pero nakita namin na kada buwan, ang nawawala sa atin ay mahigit P51 billion. Ang laki niyan. Ibig sabihin, kung ang mga nagtatrabaho roon ay Chinese, ang nawawala sa atin ay P51 billion, ano pa ang pakinabang na nakikita natin at nakukuha natin dito sa mga POGO? Q: Kaugnay nito, meron ka bang panukala against this proliferating this incident ng pagdami ng Chinese nationals at POGO workers dito? SEN WIN: Dalawang step ang ating gagawin. Una, ang mga criminal dapat ay ma-address agad yan. Yung pagdami ng krimen dito sa ating bansa at pagpasok ng mga sindikato, nakakatakot eh. Imbes na safe ang ating komunidad, nagiging mas delikado at hindi maganda ang environment ng ating mga komunidad. Pangalawa, tingin ko dapat ipagbawal na itong POGO at ihinto na dahil nagiging sanhi ng pagdami ng krimen at nagiging sanhi ng pagpasok ng mga sindikato. Kaya kung ipanagbabawal na ito sa China at matagal na nilang iniimplementa ito, tingin ko dapat tayo ay sumunod na rin dahil nga hindi ito mabuti sa ating komunidad. COVID-19 Q: Sana kung anuman ang iyong ihahaing panukala ay diyan pa rin nakasalalay ang pansin para sa higit na nakararami nating kababayan. Kamusta naman po ang ginagawa nating pagdinig sa nangyayari sa pagdami ng karamdaman? Nakarating na rin ba yan sa Senado? May mga pagkilos ho ba kayo diyan dahil may mga partial ban na yata na pinatutupad. Ngayon nga ay ang South Korea. SEN WIN: Oo, nakakabahala rin dahil noong una, nakita ko na pababa na ng pababa ang dami ng kaso ng nagkakaroon ng COVID-19. Ngayong linggo ay dumami ulit, particularly sa Korea, sa Italy at iba pang bahagi ng mundo. Nag-implement na nga tayo ng travel ban sa Korea dahil meron isang lugar doon na dumadami ang cases ng COVID-19. Ang aming mungkahi sa Senado ay dapat dagdagan pa ang budget ng DOH at siguraduhin na meron tayong sapat na budget at kagamitan. Dapat maging handa tayo. Itong ganitong mga sitwasyon, siguraduhin natin na ang ating frontline health workers natin kagaya ng nurses, doctors at ospital ay may sapat na gamit dahil sila ang gumagamot sa may mga cases. Siguraduhin natin na may sapat na proteksyon sila dahil sila rin ang gagamot sa iba pa. Ang ayaw nating mangyari ay mag-collapse ang ating health system at magkaroon tayo ng problema sa ating bansa. ANTI-TERRORISM ACT Q: Isa pa Sir, nabalitaan namin ang Senado ay medyo okay na kayo sa final reading ng Anti-Terrorism Act? SEN WIN: Tama. Mas mahigpit at mas malawak itong Anti-Terrorism Act. Alam naman natin ngayon na ang terorismo ang pinaka-real and present danger sa mundo at dito sa atin, tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok ng mga terrorists lalo na sa Mindanao dahil doon, mabilis makapasok eh. Maglantsa ka lang, makakapunta ka na sa Malaysia, Indonesia at doon pumapasok. Ito ngayon ang nagiging problema ng buong mundo, ang terorismo. Kaya dapat makasabay tayo at magkaroon tayo ng mas mahigpit na batas at siguraduhin na ang mga nagtatangka pa lang ay mahuli na. Q: Alright. Ilang araw na lang po ba kayo Sir bago mag [session break]? SEN WIN: Dalawang linggo na lang at kami ay mag-aadjourn na. Q: Maraming salamat po Senator Win Gatchalian. SEN WIN: Maraming salamat po.