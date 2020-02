Transcript of Interview of Sen. Francis "Kiko" Pangilinan in Naga City on EDSA People Power Anniversary, ABS-CBN Franchise, Charter Change

ON EDSA PEOPLE POWER ANNIVERSARY

SFNP: Syempre ginugunita natin ngayon ang People Power, Feb. 25. Napakahalagang pangyayari sa ating bansa na nagkaisa ang ating mga kababayan para iwaksi ang pang-aabuso at pagmamalabis ng kapangyarihan ng isang diktador. [Napatunayan] natin na kaya nating harapin at tutulan ang pang-aabuso at pagmamalabis, ang corruption. At napakahalaga dahil sa ngayon, nakikita natin ang banta na manumbalik itong authoritarianism, manumbalik itong one-man rule, at napakahalagang sariwain natin itong -- ano ba ang lesson ng EDSA?

Ultimately, walang forever. Pangalawa, 'pag napuno ang salop, ang mamamayan na mismo ang kikilos kaya dapat tuloy-tuloy ang ating pagbabantay.

Irony na kahapon 'yung hearing sa Senado tungkol sa prangkisa ng ABS-CBN. Ako'y naniniwala na ito'y isang dagok sa press freedom, dagok sa freedom of expression, at sa ating freedom bilang isang bansa. Kaya we have to learn from the lessons of People Power and accept and acknowledge na sa huling banda, ang pinakamalakas na pantabla at pinakamalakas na maaaring humarap sa pang-aabuso at sa tyranny ay ang taumbayang kumikilos at naninindigan.

ON ABS-CBN FRANCHISE

Q: Sir sa ganitong sitwasyon sa init ng sitwasyan, sa usapin sa prangkisa ng ABS-CBN, sa tingin nyo matutuloy, sir? Mangyayari ba o hindi? Sa March 30 or May 4, sir?

SFNP: Kung hindi maipasa ang prangkisa sa House, ako'y naniniwala, walang basehan para mag-operate ang ABS-CBN at malaking kalungkutan ito na pinabayaan at hindi inaksyunan at nung nakita natin nga sa -- maganda ang sinabi nung kanilang kakampi na mismo, kaalyado nila na si Sen. Ralph Recto. Number one, walang violation sa NTC. Number two, walang violation sa tax sa BIR. Number three, walang violation sa SEC. O bakit isasara? Bakit may death penalty? Sabi nga -- ano'ng kasalanan nila kung wala namang nagsasabing meron silang kakulangan? Ang mga ahensya na ng gobyerno na ang nagsasabi nun.

Q: Sa tingin ninyo pulitika ang [pinanggagalingan]?

SFNP: Well, maliwanag. Sabi ko nga pati kami sa Otso Diretso, nung nakaraang kampanya, milyon ang hindi nailabas at na-bump-off na mga ads sa huling mga araw, the last seven days na critical. Syempre may hinanakit din kami dahil kung nailabas sana 'yon, baka nagbago ang resulta at merong naipanalo pero hindi nangyari. Pero ang sabi ko nga, kahit na may hinanakit kami, hindi naman dapat mauwi sa may mawawalan ng trabaho ang 11,000 na empleyado.

Q: Sir, bakit daw nauna ang Senate sa pag-hearing sa isyu sa ABS-CBN?

SFNP: Alam mo, Chairman ako ng Committee on Rules in the 14th Congress, 15th Congress, 13th Congress, so tatlong Kongreso ako bilang Majority Leader at sa lahat ng mga Kongresong iyon hanggang sa ngayon, may parallel hearings lagi ang Senado kahit na ba it should originate from the House. Ginawa na natin 'yan sa budget. Dapat ang budget emanates from the House. Ginawa natin 'yan sa tax measures. Dapat mag-emanate from the House pero may hearing na kami at ganun din sa local bills. Dapat maipasa muna sa House pero naghi-hearing na ang Senado. So this is consistent with our rules and consistent with a Supreme Court ruling na sinasabing as long as wala namang committee report at walang official action ang Senate plenary, these hearings are consistent with the rules and consistent with the [INAUDIBLE].

Q: Sir, reaksyon. Bara-bara daw 'yung naging Senate hearing sabi ni Speaker Cayetano. Reaksyon po.

SFNP: Bara-bara daw? Hindi ko alam kung ano'ng ibig sabihin nyan. Baka kasi hindi siya sumasang-ayon doon sa mga resulta ng hearing kaya hindi siya naniniwala na ito'y maayos. Pero ang taumbayan naman ang nakakita eh. Sila na mismo ang naging saksi. At 'yung mga impormasyon na dapat lumabas, dahil nga iniipit ang ABS-CBN at sinasabing may mga paglabag sa batas, eh nakita namang wala, so hindi ko alam ano'ng ibig sabihin ng bara-bara.

Q: Senator, mag-i-initiate si Sen. Drilon ng concurrent resolution para makapag-operate pa rin ang ABS-CBN kahit na mag-expire 'yung franchise by May 4 or March 30. Will you support this, Sen?

SFNP: Yes. Yes. We support that joint resolution as an expression ng Senado. Baka lang ang magiging problema riyan ay hindi nga aksyunan ng Lower House. But still, mahalaga 'yan dahil maipapakita natin at tulad ng nangyari kahapon, oportunidad para mailabas at mapag-usapan 'yung mga isyu.

Q: Sipsip daw ho 'yung mga senator sa ABS, sabi.

SFNP: 'Yung mga ganyang bitiw na salita hindi na dapat patulan.

ON CHARTER CHANGE

Q: ...kasi sa DILG may mga hearing din sa local, usapan sa mga amendments sa 1987 Constitution.

SFNP: Noon pa naman may mga hearing, may mga pagpupulong ang DILG, mula pa nung 2016, 2017, 2018, pero nasaan ba ang tao rito? Nakikita ba ng tao ang kahalagahan? In fact, ang pinakahuling survey tungkol diyan ay wala pang 5% ang naniniwalang urgent ang charter change so tingnan natin. Bilang chairman ng Committee on Constitutional Amendments, syempre minomonitor natin 'yan. Maliwanag na lahat ng ating kilos ay kokonsultahin natin ang ating mga Senador.

Q: So sa tingin niyo, sir, hindi napapanahon itong pag-usapan 'yung constitutional amendments?

SFNP: Eh lalo na kung pag-uusapan ang term extension tsaka no election, 'di ba? Kumbaga, pansarili lang ang inuuna. Sabi ko nga ang kailangan ng mga kababayan natin ay trabaho. Bakit inuuna ang trabaho ng pulitiko -- paano mapapalawig, paano mapapa-extend? Unahin natin 'yung hanap-buhay at trabaho na dapat makuha ng ating mga kababayan. Maraming naghahanap ng trabaho pero ang inuuna 'yung trabaho ng pulitiko. Hindi tama 'yun.

Q: May mga umiikot na ngayong mga kilalang pulitiko. 'Yung ilan 'yung mga natalo, 'yung iba ay mga incumbent sa iba't ibang mga probinsya at ang pinag-uusapan po ay no term limits. Sa tingin niyo mangyayari 'yun?

SFNP: Kapag ganyan ang usapin, lalong mawawalan ng suporta mula sa mamamayan. Any effort at charter change, kung hindi susuportahan ng taumbayan, will fail.

Q: Senator, minority po kayo, baka ituloy ng majority.

SFNP: Tingnan natin. Pero hindi naman ako magiging Chairman ng Committee ng Constitutional Amendments kung hindi naman sinusuportahan ng majority.