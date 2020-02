Paggunita sa EDSA People Power 1986 ni Sen. Francis "Kiko" Pangilinan:

Kamulatan sa Pambansang Realidad

Ang lahat nag-umpisang hindi mulat. Ang totoo, mas marami ang hindi "politicized" at hindi interesado sa kaganapan sa pulitika. Believe it or not, once upon a time, isa akong "apolitical at indifferent" na UP student nung 1980s.

May nauuna sa kamulatan sa pulitikang pambansa at may nahuhuli. Ang lahat ng kamulatan nag-uumpisa sa personal level at experience. Dito sa personal level, nag-uumpisa ang pagtatanong at paghahanap ng mga sagot sa mga tanong na ito. Unti-unti dumarating ang kamulatan sa pagtatanong at pakikinig hanggang sa mauunawaan na ang mga pangyayari sa bansa at ang epekto nito sa buhay natin, ng ating mga anak, pamilya.

Kaya mula pa nung aktibista ako sa UP nung panahon ni Marcos, mahalaga na ang mga pulong-bayan, pulong-bahay, fora, symposia at education discussions o mga ED tungkol sa mga pangyayari sa bansa at sa mundo at ang ugnayan nito sa buhay ng bawat isa upang mas mapalalim pa ang pag-unawa sa mga pambansang realidad.

Sa harap ng pag-agos ng fake news, paninira, propaganda, at paglilihis, lalong kailangan ang mga symposia, fora, mga pulong-bayan upang mag-usap, makinig, matuto, umunawa, at sa huli kumilos.

At dahil anibersaryo na ng 1986 People Power ngayon, ang personal experience ko sa pagiging interesado sa pambansang realidad ay naganap nung August 21, 1983 nung walang-awang binaril sa airport si Ninoy Aquino.

"Apathetic at indifferent" UP student pa ako up to that point. Hindi pa ako sumabak sa pagiging student leader nun. Personal ito sa akin dahil fraternity brother ko sa Upsilon Sigma Phi si ex-Senador Aquino. Personal twice over dahil brod ko rin si Marcos.

Nagulo at nahati ang fraternity sa nangyari. Sa hanay ni Marcos ang mga big names na mga Upsilonian tulad nina Arturo Tolentino, Roberto Benedicto, Estelito Mendoza, General Josephus Ramas, Jolly Bugarin. Kahanay naman ni Ninoy ang mga Upsilonians na big guns naman ng opposition na sina Doy Laurel, Gerry Roxas, Joker Arroyo, Jake Almeda Lopez, Senseng Suarez, Armando Malay at pati brods na namundok tulad nina Mer Arce at Melito Glor.

Dun ako nag-umpisa sa pagtatanong at paghahanap ko ng mga sagot. Mababaw pa nga ang mga unang tanong ko tulad ng, bakit pinapatay ni Marcos ang ating brod na si Ninoy? Paano naman nakalusot ang "communist hitman" na si Rolando Galman sa 3,000 sundalo ng AFP na nakabantay at nakapaligid sa airport dahil sa kanyang pagdating? Di ba katangahan ng AFP na nakalusot si Galman? Nakalusot ba o pinalusot? Communist hitman daw ang pumatay? Etc. etc.

Maraming mga katanungan na hangad ko ang mga sagot. Nakinig ako sa mga symposium. Nag-umpisa akong magbasa ng We Forum, Mr & Ms, at iba pang independent news sources, na "Mosquito Press" ang tawag noon. At matapos ay sumabak na ako sa campus activism sa susunod na taong 1984.

Nagtanong. Naghanap ng mga sagot. Nakinig. Natuto. Namulat. Kumilos.