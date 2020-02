Press Release

February 25, 2020 MENSAHE NG PAKIKIISA PARA SA IKA-34 NA ANIBERSARYO NG EDSA PEOPLE POWER Sa paggunita natin ng ika-34 na anibersaryo ng 1986 EDSA People Power ngayong araw, isaalang-alang natin na lahat tayo ay Pilipino na may iisang hangarin—ang makatarungan, maunlad at malayang Pilipinas. Nasaksihan ng buong mundo ang kahulugan ng "People Power", ang mapayapang rebolusyon ng milyon-milyon nating kababayan sa EDSA na nagpanumbalik sa ating demokrasya noong 25 Pebrero 1986. Subalit ang mga pang-aabuso at pagmamalabis noon sa ilalim ng martial law ni Marcos ay nanumbalik sa kasalukuyang mapang-abusong pamumuno ni Duterte. Kahapon, 24 Pebrero 2020, ang ikatlong taon ng aking pagkakakulong dahil mariin kong tinututulan ang mga patayan, pang-aabuso at korapsyon sa pamahalaan. Inosente ako ngunit nakakulong pa rin dahil hinahadlangan nila ang pagtatanggol ko sa karapatan ng mga Pilipino. Kahapon, dininig ng Senado ang usapin ukol sa franchise renewal ng ABS-CBN, ang pinakamatagal na broadcasting network sa bansa, sa harap ng mga pagbabantang ipasara ito. Binibiktima rin nila ang malayang pamamahayag. Kinakasuhan at pinatatahimik ang mga kritiko. Pinapatay ang maralitang Pilipino. Ang lahat ng ito ay dahil may namumunong ganid sa kapangyarihan. Pero malinaw ang mensahe ng EDSA: Walang mapang-api na nagwawagi. Sa kauna-unahang "International Forum on Lawfare: Weaponizing the Law vs Democratic Dissent" noong 21 Pebrero 2020, nagtipon-tipon sa Pilipinas ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor at panig ng mundo para labanan ang pagbaluktot sa batas ng mga gobyerno upang kitilin ang demokratikong diskurso at boses ng oposisyon. Tiwala ako na buhay ang diwa ng EDSA sa mga Pilipino. Paigtingin pa natin ito. Magmalasakit tayo at igalang ang ating kapwa. Ipagtanggol natin ang inaapi at bigyang dignidad ang bawat isa. Magkaisa tayo sa pagtataguyod ng karapatang pantao, katarungang panlipunan, at demokrasya para sa kinabukasan ng ating bayan. LEILA M. DE LIMA PNP Custodial Center, Camp Crame 25 Pebrero 2020