Senator Win Gatchalian's interview on DZBB with Nimfa Ravelo on POGOs

Q: Magandang umaga po sa inyo Mr. Senator.

SEN WIN: Good morning Nimfa. Good morning sa ating mga listeners.

Q: Sir, yung sa POGO, may binanggit kayo nung isang araw na mas malaki ang nawawala sa atin o mas marami ang hindi magandang nangyayari sa atin kesa sa nagiging pakinabang natin sa POGO. Ano po ang hugot nun Senator?

SEN WIN: Nimfa, minomonitor ko itong POGO na negosyo sa ating bansa. Nakita ko na sa pag-umpisa, around 2016, and 2017 dumami na yan hanggang ngayon. Nung una, sinasabi nga ng mga negosyante kasama na ang PAGCOR na ang POGO ay makakadala ng trabaho at kita. Pero after three years, tiningnan ko ulit ang mga numero para makita natin kung meron talaga tayong benefit o kabutihan na nakukuha o kung talaga bang kumikita ang ating bansa. Idi-divide ko ito sa dalawa. Una ang kita para sa ating bansa, pangalawa, ang tinatawag nating social impact. Ito yung mga krimeng nangyayari dahil hindi natin maalis na kasama sa POGO ang mga criminal na pumasok din sa ating bansa. Ito ay nakakatakot. Unahin ko muna ang kita dahil dun sa aming calculation, ang BIR ay nakakakolekta ng halos P11 billion sa POGO.

Q: Ano yung 11 billion? Income tax ba yun?

SEN WIN: Income tax, kasama na rin ditto ang regulatory fees pero ito ang nakokolekta ng BIR. Pero sa aming estimate at lumabas na rin sa hearing na dapat ang nakokolekta ng BIR ay 62 billion so ang nawawala ay 51 billion sa koleksyon ng BIR kasi hindi sila nakakakolekta ng iba pang dapat nilang kolektahin. Nung binasa ko ang mga research na lumalabas, ang nangyari, nagpapalusot itong mga POGO sa ating bansa. Meron silang tinatawag na offshore companies so ibig sabihin, dito sila nag-ooperate pero hindi sila nagbabayad ng taxes dahil ang kanilang sinasabi, hindi naman sila Philippine-registered, sila ay offshore registered. So ito consistent dun sa sinasabi ng BIR sa hearing na hindi nila mapwersang kolektahan itong offshore POGOs dahil hindi sila nakarehistro dito. Pero para sa akin, ito ay palusot dahil alam naman nating nandito ang mga tao nila, ang mga makina nila, dito sila nag-ooperate. Yung building nandito rin. Lahat nandito. Yung pinakakompanya lang ang hindi nakarehistro rito. Ang nangyayari, pinapalusutan nila tayo. In fact, out of the 60 POGO licences na binigay ng PAGCOR, 11 lang ang Philippine-registered. The rest ay foreign-registered so makikita nating pinapalusutan na lang nila tayo na kapag tayo ay foreign registered, hindi na tayo magbabayad sa BIR at hindi tayo magagalaw ng BIR.

Q: So yung binabanggit nyo ho, dun sa 60, ang sabi ng PAGCOR, hindi naman ho lahat yan ay Chinese ang may-ari. Ang iba ho doon ay Israeli, American at may Filipino-owned POGOs. So ano po ang tinutukoy natin na nagpapalusot Sir?

SEN WIN: Regardless naman kung anong nationality nila. Ang punto rito ay ang POGOs hindi nagbabayad ng tamang taxes sa ating bansa. Yun ang punto. Ang nawawala sa atin ay close to 51 billion every year in terms of taxes.

Q: Edi problema Sir ng tax collection yun o problema talaga ang matitigas ang ulo at madadayang POGO?

SEN WIN: Pareho. Pero para sa akin, kung magnenegosyo ka rito, magbayad ka ng taxes. Ang nangyayari kasi ngayon, nagnenegosyo sila rito pero ang nasa isip nila ay paano makalusot sa pagbabayad ng taxes. Lahat naman ng negosyante kung magnenegosyo, kasama doon ang pagbabayad ng taxes. Ang nangyayari dito sa POGO, pagpasok nila dito, hindi lang sila hindi nagbabayad ng tamang taxes, nakahanap pa sila ng palusot para hindi magbayad ng taxes.

Q: So parang binabastos nila ang gobyerno natin Sir? Anong solusyon natin ditto? Palayasin natin?

SEN WIN: Tama yun. Gusto natingf umakit ng maraming negosyante at mamumuhunan sa ating bansa. Kasama iyan sa pagpapalawak at pagpapalaki ng ekonomiya ng ating bansa pero itong mga investors na ito, kunin natin ang mga tama at moral na mga investors na dapat pagpasok nila rito, ang unang nasa isip nila ay paano magbayad ng tamang buwis. Hindi paano magpalusot. Based sa nakikita kong records, kahapon pa nga ako nagbabasa, na talagang gumagawa sila ng paraan para makalusot. Ngayon, meron namang tinatawag na service providers. Dati, walang service providers. Ang POGO ang mismong service providers.

Q: 214 daw po sabi ng PAGCOR.

SEN WIN: Correct. Para sa akin, palusot din ito eh. Dahil nga hinatin nila ngayon. Sinasabi nila na ang pinakasugal ay wala sa Pilipinas, at yung nandito lang ay ang service providers na nagbibigay ng IT. Pero alam naman natin na ang pinakakita ay nasa sugal. Yun ang pinakamalaki. In fact, kapag in-estimate naming, kapag sinama mo ang kita sa sugal, ang nawawala sa atin ay close to 181 billion dahil ang claim ng POGOs ay hindi rito nangyayari ang pagsusugal eh. Ang claim nila, ang pagsusugal ay nangyayari sa ibang bansa. Kaya kinalkula naming, kapag ditto ginawa ang pagsusugal, 180 billion ang perang dapat pumasok sa ating bansa. Ngayon, hindi pumapasok yan.

Q: Ito Sir, premises considered sabi nga. Yung kita, hindi nila binabayaran ang buwis, nandyan ang social impact pa, ang krimen, corruption at social cost pa. ano po ang inyong recommendation ditto Sir? Kailangan ba silang magpatuloy at hayaang mag-flourish pa ang POGO industry?

SEN WIN: Idudugtong ko ito sa mga krimen na nangyayari dahil ito ang pinakanakakatakot. Hindi maaalis sa POGO itong mga krimen. In fact, ang pagdami ng POGO sa ating bansa ay directly correlated sa pagdami ng krimen lalo na sa Makati dahil dyan nag-ooperate. Lumalabas sa mga report na merong 14 kidnapping incident na nangyari, may nine prostitution dens na nahuli at merong 191 foreiogn nationals na nahuli ditto sa prostitution dens. Kasama na rin dyan ang 56 recorded incidents of assault, robbery and crimes against property. So in short, ang sinasabi ko lang, ang dala rin nitong mga POGO ay mga sindikato at mga criminal na nakapasok sa ating bansa. In fact, lumabas nga dun sa hearing na may 733 fugitives. Ito yung may mga kaso sa China, mga killers, rapists, magnanakaw.

Q: Kasama sila dun sa mga pinalusot sa pastillas scheme?

SEN WIN: Kasama sila dun. Imagine, ang mga mamamatay tao, rapists, magnanakaw, may mga kaso sa China, nandito at nag-ooperate sa ating bansa. Talagang makikita mo, ang daming mga prostitution dens na nadidiskubre dahil itong mga criminal na ito, walang sinasanto itong mga ito. Basta makalusot ay mag-ooperate sila. Ang kinakatakutan ko ditto ay mag-uumpisa yan sa foreign nationals, sila-sila muna ang magkikidnapan, sila-sila muna ang papasok sa prostitution pero kung ito ay nagkaroon na ng ugat sa sistema natin, tatawid yan sa pagkikidnap ng mga local, pagkikidnap ng mga sarili nating kababayan pati prostitution ay papasukin nila yan dahil may ugat na sila eh.

Q: So ano po ang nakikita nyong gawin para masolusyunan at hindi na lumawak pa ang problema sa POGO?

SEN WIN: Sa akin, sa mga nakita kong repots, walang kabutihan na naidudulot sa atin ang POGO dahil nga unang-una, hindi sila nagbabayad ng tamang buwis. Pangalawa, dinala nila kasama dito ang mga criminal syndicates, ang mga pugante galing China. Kung ganun lang din ang mangyayari sa atin, hindi na nga nagbabayad ng tamang buwis, may kriminalidad pang kasama. Bakit pa natin pinapa-operate dito? Itigil na muna natin ang POGO na ito at palakasin natin an gating mga industriya dahil makikita rin natin na ang POGO na ito ay ipinagbawal na rin ng China. So nakakatawa itong sitwasyon dahil China na mismo ang nagsasabing binabawal yan sa amin, walang kabutihan yan sa China. Sa atin, niyakap natin kasi akala natin sa una ay may kabutihang maidudulot pero after three years, wala rin pala dahil hindi sila nagbabayad ng taxes at kaakibat doon ay kasama pa ang mga pugante at criminal na galing China.

Kaya para sa akin, itigil na itong operation ng POGO dahil nga nakakatakot na ang environment ngayon. I-visualize natin, kung hindi titigil ang POGO, patuloy papasok dito ang mga kriminalidad, patuloy papasok dito ang mga prostitution dens at kidnapping. Ang kinakatakutan ko ay ang ating environment at sambayanan ngayon, nag-ooperate na tayo ngayon sa delikadong environment at nakakatakot na itong mga taong ito ay nasa mga lansangan natin. Itong mga taong ito ay may layang makapag-operate sa atin at nakakatakot rin, kino-corrupt ang agting mga opisyal.

Q: Sir, mag-take two tayo tungkol dito at bitbitin nyo ho ang inyong graph.

SEN WIN: Yes, para makita natin. In fact, nilagay ho talaga namin para makita natin ang tototong sitwasyon. Maging honest tayo sa ating sarili dahil hindi natin pwedeng palaguin ang isang industriya na wala namang kabutihan na ibinibigay sa ating bansa.

Q: Maraming salamat po sa inyo, Senator Gatchalian.

SEN WIN: Maraming salamat, Nimfa.