Senator Win Gatchalian's interview on Radyo Singko with Orly Mercado and Cheryl Cosim on gag order

Q: Kasama po natin sa linya ng ating telepono ang Vice-Chairman ng Senate Committee on Public Services, Senator Sherwin Gatchalian. Tuloy pa po ba ang inyong oversight hearing dahil ang plano po yata ay mas paagahin nga?

SEN WIN: Opo. Tuloy po iyon. In fact, kahapon po ay kausap ko si Senator Grace po para pag-usapan ang schedule at kung saan gagawin ang hearing. So tuloy po tayo next week. Naka-schedule po ng February 26, inagahan po ng one day.

Q: Makakaapekto po ba ang pag-file ng Solicitor General ng gag order sa Korte Suprema?

SEN WIN: Sa aming pagdinig ho ay wala po itong epekto dahil trabaho po ng Senado ang tinatawag nating oversight. At dahil ang Senado at Kongreso ang nagbibigay ng prangkisa at ang prangkisa po ay isang uri ng batas, sinisigurado po ng Senado na ang mga probisyon sa loob ng prangkisa ay nasusunod at natutupad. Dito po pumapasok ang tinatawag nating oversight. Sa oversight po, pwede tayong mag-imbita ng resource persons at mga eksperto na magbibigay-linaw po sa probisyon ng prangkisa.

Q: Pero lalabas din po ang isyu ng sub judice diyan, di ho ba na kapag ang isang kaso ay dinudulog sa korte, ipinagbabawal ang mga involved at hukom at mga witnesses to make statements on this matter 'di ba?

SEN WIN: Sa labas po ng Senado, sila po ay bawal magsalita tungkol sa kaso dahil pwede po itong makaapekto sa merito ng kaso pero marami na pong Supreme Court rulings pati sa rules ng Senado na kapag pagdating naman po sa loob ng Senado, at ang Senado po ay mag co-conduct ng oversight at tatanungin po ang mga resource persons tungkol sa iba't-ibang aspeto ng operasyon - pwede ho silang magsalita at magbigay-impormasyon. Mahirap po ma-control ang tanong ng ating mga Senador, alam niyo naman po iyan. In fact, ang mga topic po ay pwede talagang lumiko kaya nga ho kapag pumasok po yan sa loob ng Senado, mahirap na po sabihin kung ano ang mga tanong at mahirap malimitahan ang mga tanong. Kaya maaaring mapag-uusapan ang ilang bahagi na nakapaloob sa kaso.

Q: Dapat po ba ay hindi maging public ang hearing? Dahil panigurado po ay tututukan ho iyan ng media, hindi naman po yan magiging against sa media, ire-report lang kung ano ang nangyari sa hearing.

SEN WIN: Kaklaruhin ko lang, ang pagdinig sa Senado, ang objective niyan ay oversight at titignan kung tumutupad po ang ABS-CBN at ang ibang sangay ng gobyerno sa mga probisyon ng franchise. Ang objective naman po ng kaso ay litisin at tignan kung ano ang violation sa prangkisa ng ABS. Iba po ang objective, iba po ang gustong makuhang impormasyon, sa dulo ng oversight ay in aid of legislation. For example, meron pang mga batas na kailangang gawin o dapat amyendahan ang prangkisa, dito papasok ang Senado pero hindi ho natin titignan kung guilty or not guilty dahil trabaho na yan ng korte.

Q: Pero sabi niyo nga ho, depende sa pagtatanong.

SEN WIN: Correct. Alam niyo naman pagdating sa Senado, kung may mga questions na pumupasok dun sa merito ng detalye ng kaso, hindi na natin masasabi yan dahil mahirap ihiwalay talaga kung ano ang topic ng kaso at ano ang topic ng oversight. Pero ang objective, malinaw - ibang-iba ho.

Q: Kapag ho naliliko na, pwedeng maging mediator na lang ho? Pwede ho ba na may magsabing, "teka medyo hindi na ho yata related yan sa kaso kaya hindi natin pwedeng ipasagot yan sa mga resource persons"? Pwede ho bang ganunin ang isang kapwa Senador?

SEN WIN: Depende yan sa Chairman pero ang magiging basehan niya ay ang rules ng Senate at ang Supreme Court ruling na kapag pagdating sa in aid of legislation, malawak ang pwedeng ibigay na leeway sa pagtatanong at magiging desisyon yun ng Chairman kung ito ay ipagpapatuloy. For example, may isang topic na medyo grey area, kung kaso ba yan or in aid of legislation, nasa decision yan ng Chairman. Kung ang direksyon ay in aid of legislation, dapat ho ay bigyan at hayaang magsalita ang resource persons at pagdating sa ganitong pagdinig, talagang binibigyan po ng media coverage unless hihingi ng executive session. Yan ay decision pa din ng Chairman kung papayagan na mag-executive session but as a rule, binibigyan po ng media coverage ang oversight hearing.

Q: May three branches of government at iginagalang natin ang bawat isa di ho ba?

SEN WIN: Tama po at co-equal branch yan. Ang trabaho po ng Senado ay gumawa ng mga batas na makakatulong at oversight. Ang trabaho naman po ng judiciary o hukom ay litisin ang kaso at tingnan kung may violation o wala.

Q: Okay, it appears that this is going to be one of the more interesting public hearings na mangyayari in these recent times.

SEN WIN: Correct. Gusto ko rin pong ulitin na itong pagdinig natin ay in aid of legislation, hindi pa ho pag-uusapan dito ang renewal of franchise. Kaya't nasa kapangyarihan po ng mababang hukuman ang pagdinig naman pagdating sa renewal ng franchise. Sa Senado po ay in aid of legislation.

Q: What's your take po dito sa pag-file po ng gag order?

SEN WIN: Nakakita na po ako ng maraming gag orders at ginagawa ito para hindi maimpluwensyahan ang paglilitis ng kaso sa loob ng korte kaya ito ay isang remedy na pina-file ng petitioner para hindi maimpluwensyahan ang justices at mga hukom sa pagdedesisyon. Kaya ginagawa ho ito pero for practical purposes, hindi mo naman pwedeng i-gag order ang buong sambayanan dahil may social media. Paano po iga-gag order ang lahat ng sumusuporta sa ABS-CBN o ang lahat ng hindi sumusuporta sa ABS dahil napakadami. Typically, ang mga gina-gag order nito ay mga parties doon sa kaso pero hindi pwedeng lahat lalong lalo na hindi pwede ang Senado.

Q: Nothing can be kept secret anymore eh.

SEN WIN: Correct. Napakabilis ho ng impormasyon. Salita lang ay wala pang isang minute, nasa social media na po.

Q: Thanks a lot Senator Win, Vice-Chairman ng Senate Committee on Public Services.

SEN WIN: Thank you Orly, Cheryl.