February 18, 2020 GRACE POE AMBUSH INTERVIEW TRANSCRIPT Question: Ma'am lang ang epekto kung sakaling ma-grant ang gag order ni SolGen Calida? Sen. Grace Poe: Alam mo kasi para sa akin, sa tingin ko naman sa hinaba-haba ng panahon na ang Korte Suprema ay nagbigay ng kanilang opinyon na kinikilala nila ang mandato ng Senado o kapantay nila pagdating sa mga pagdinig, lalung-lalo kung para sa isang batas, eh hindi naman tinututulan ng Korte Suprema ang lehislatura na gawin ang trabaho nila. Kaya ngayon, finile lang naman 'yun, wala pa namang desisyon ang Korte Suprema. Pero kung babalikan natin 'yung mga naging desisyon nila noon, katulad ng mga ilang jurisprudence na lumabas eh makikita naman na pinanigan ng Korte Suprema ang Senado na ipagpatuloy ang kanilang pagdinig. Q: Ma'am considering 'yung timing, nag-announce kayo na February 27 ang hearing, do you think it has something to do with it? Poe: Hindi ko alam kung ano ba talaga ang iniisip nila, pero sa aking ispekulasyon ay ayaw talaga nila na magsalita ang mga may kinalaman dito. Eh di'ba, paano natin malalaman ang katotohanan kung hindi makakapagsalita ang mga 'yun. Alam naman natin na pagdating sa mga proceedings sa korte, hindi naman nadidinig ng taumbayan. Hindi ba mas maganda para malaman kung talaga bang may kasalanan o wala eh bukas ang pagdinig. Kasi kung tinatago mas lalong may duda ka. Bakit tinatago, bakit kailangan itago? Q: Sino talaga tatamaan ng gag order na ito? 'Yung ABS-CBN employees and executives? Poe: Hindi ko nga alam kasi sabi nila ABS-CBN and other concerned persons so ibig sabihin lahat ng resource persons who can shed light o pwedeng magbigay ng eksplanasyon dito, o pwedeng magsalita. Pero nangyari na dati, di'ba may kaso na hinarap dito, Sabio vs. Gordon; Romero vs. Estrada na lahat naman sinabi ng Korte Suprema eh pwedeng ipagpatuloy ang hearing sa Senado o sa Kongreso. So, para sa akin ngayon ha, tuloy pa rin ang ating pagdinig, wala namang dahilan para itigil natin. Oo, nagfile sila ng gag order pero kung pagbabasehan natin ang mga nakalipas na desisyon ng Korte Suprema, kinikilala nila kami bilang kapantay nila at kami rin naman ay kinikilala rin namin ang kanilang kapangyarihan. Q: Pero Ma'am kung may ruling for example lumabas ang ruling, whether favorable o hindi tuloy ang hearing? Poe: Siyempre 'pag may lumabas na ruling, kailangan din namin tingnang mabuti kung ano ang basehan nito. Kung sinabi ng Korte Suprema na ipatigil muna ang pagdinig o may gag order ang mga resource persons, ang pwedeng gawin ng Senado ay kwestyunin din ito sa kanila para magkaroon ng linaw. Kaya 'pag ganun ang nangyari, kailangan magtipon-tipon din ang mga miyembro ng Senado at pag-usapan kung anong susunod naming hakbang. Kasi siyempre ginagalang din namin ang Korte Suprema. Kung meron silang kadahilanan dito, nais naming malaman pero muli ayokong pangunahan. Ang gusto ko lang sabihin ay ito, sa lahat ng kaso na dininig ng Korte Suprema, kinilala nila ang mandato ng Senado na kami ay hinalal ng ating mga kababayan na bigyan sila ng representasyon at boses. Q: Kung sakaling may ruling at gag order, anong effect sa hearing niyo kasi hindi na makakapagsalita ang mga resource persons? Poe: Tingnan muna natin kung ano ang sasabihin. Kasi ang gusto ko talaga ay makausap muna ang ating mga kasama pero sinabi na ni Senator Drilon, siyempre si Senator Drilon, mahaba na ang kanyang karanasan sa mga ganitong uri ng talakayan at sinabi naman niya na bilang co-equal branch na nasa Konstitusyon natin pagdating sa pagdinig ukol sa mga batas merong awtoridad ang Senado. Q: So merong proteksyon pwedeng ma-accord ang hearing itself doon sa magte-testify as resource persons? Poe: Actually we're committed to protect our resource persons kung anuman ang kanilang sasabihin. Ngayon gaya nga ng sinabi ko, meron na bang nahatulan ang Korte Suprema sa pagsasalita nila dito sa Senado, wala pa naman. Siyempre merong susubok na mag-file ng kaso para pahirapan 'yung mga testigo, pero risonable naman ako, umaasa, ang ating Korte Suprema na makikita nila na kung ang mga senador ay exempt sa pagsasalita nila sa isang hearing, parang common sense na kasama 'yung mga kausap nila di'ba, alangan naman kausapin ng Senado ang sarili nila. Q: Ma'am you're assuring them of this protection if ever may gag order? Poe: For whatever authority the Senate can extend we would like to offer that protection, but of course it does not prevent others from filing a case against them before our court system. Now whether or not the Court will decide in favor of the Senate, what I can say is in the past the Supreme Court has always upheld that the Senate is a co-equal branch of government. Q: Ma'am, have you considered moving the scheduled committee hearing earlier kasi 'yung Supreme Court, they gave ABS-CBN five days to comment on the issue so if the committee hearing will be held earlier, wala pa siya sa decisison ng Supreme Court, regardless of what that decision is. Poe: We're trying to move it earlier. Q: How early po? Poe: Basta earlier, ang mahirap dito mahirap kumuha ng venue kasi sa dami, totoo madaming mga bills na pending, maraming mga oversight functions ang Senado kaya makikipagtulungan kami sa Secretariat para makahanap ng venue. Q: Ma'am you're trying to move it earlier is para hindi kayo masakop ng whatever rule ng SC on gag order? Poe: Let's just say that alam mo ginagawan nila ng paraan para huwag magsalita 'yung ating mga resource persons, eh papaano naman kami magkakaroon ng maayos na pagdinig so siyempre kailangan din kami gumawa ng hakbang para naman maprotektahan din ang aming layunin dito. Q: Dahil sa gag order hindi magsasalita ang resource persons, pipilitin niyo ba sila or contempt? Poe: Alam mo kapag ayaw magsalita ng isang resource person at wala pa namang, remember five days from now hihingi pa lang ng reaksyon ang Korte Suprema so sa mga panahon na 'yun 'pag nagkaroon tayo ng pagdinig ay wala pa naman desisyon ang Korte Suprema noon. So walang dahilan bakit hindi muna sila magsasalita kasi hindi pa sila saklaw. Di'ba magsalita sila before the ruling of the Supreme Court ay hindi sila mapaparusahan sa ganun. At saka kahit na, ako ay kumpiyansa at ako'y nananalig na magiging patas rin an gating Korte Suprema at kikilalanin nila ang mandato naming bilang magkakapantay sa ating Konstitusyon. Q: Ma'am, safe to say this week kasi five day 'yung binigay na deadline for ABS to reply? Poe: Basta. Q: Pero Ma'am marami na nag-confirm doon sa invited resource persons? Poe: Basta meron namang mga nag-confirm na pero hindi ko naman masasabi lahat dahil ang iba ay, lalung-lalo na kapag pinalitan natin 'yung date, siyempre kailangan natin anuhin kung sino ang makakarating. Q: Confirmed 'yung mga government agencies? Poe: Siyempre kasama sila doon. Q: Kailan malalaman Ma'am 'yung date? Poe: Tingnan natin baka mamayang hapon malalaman ko 'yung date, kakausapin ko muna 'yung mga kasamahan natin kung ano ang palagay nila at saka 'yung lokasyon nga kung saan gagawin.