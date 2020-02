Press Release

February 17, 2020 OPENING STATEMENT Magandang umaga sa lahat. I'd like to acknowledge my fellow Senators. Nung nakaraang linggo, sinamahan ko si Ivy, isang Taiwanese national na naging biktima ng human trafficking ng kanyang mga boss na Chinese nationals. She was promised an advertising job, pero natakot siya nang nalaman niyang POGO pala, at fly-by-night pa. Tinanggalan siya ng passport, pinagtrabaho halos 24 oras kada araw, at minolestiya din. In her own words, "they touched my body and laughed at me". Ang kuwento din ni Ivy ay kuwento ng maraming mga kababayan nating OFW na inaabuso sa ibang bansa. Dito ngayon sa Pilipinas, kahit saan ka magpunta, maraming mga Chinese nationals, at karamihan sa kanila ay mga POGO workers. Ok lang naman kung legal ang lahat at sumusunod sa batas, pero parang may dala pang krimen kagaya ng prostitusyon, trafficking at illegal detention. Hindi pa nagbabayad ng buwis. At dinuduraan pa ang mga kapulisan natin. Gusto kong siyasatin sa hearing na ito kung paano nakakapasok sa bansa ang napakaraming mga Chinese workers, at mga Chinese women na biktima ng human trafficking, na nabibiktima na rin ang mga sarili nating mga kababayan. Sentro sa usaping ito ang Bureau of Immigration, na may responsibilidad na i-secure and ating national borders. Sabi noong nakaraang hearing, and I quote, "even the Chinese embassy and some Chinese officials are raising some concerns because ang ating mga Immigration officers ay napakahigpit." Totoo kaya ito? Kamakailan lamang, may nakilala ang aking opisina na gustong isiwalat ang isang napakalaking modus na sa tingin ko ay dapat bigyang pansin dito sa hearing ngayon. Ang video na ito ay galing sa aming informant. Uunahan ko na kayo. Wag na wag niyong lolokohin ang taumbayan. Hindi standard procedure yan! Wag niyong idedeny na ang mga nakita natin sa video ay wala lang. Bakit parang may VIP escort itong mga Chinese nationals papasok ng bansa? Sa katunayan, may guest list nga ng mga Chinese nationals na pumapasok. Ito ang ilang mga screenshots sa viber group ng mga immigration officers. Ito ay dating viber group ng mga immigration officers kung saan pinapadala ang mga pangalan ng paparating na Chinese nationals, kasama ang flight details, at minsan may kasama pang picture. Bakit parang ang ating mga immigration officers ay ginawang welcome committee sa mga papasok na POGO workers? Yung mga Pilipino ang hirap hirap makapunta sa ibang bansa, pinapahirapan sa immigration. Pero ang satin, parang karinderyang bukas sa lahat? Sabi nila maraming dalang investments itong POGO. Pero imbes na investments, bakit parang naging invasion? Ayon sa aming informant, mas lumakas ang ganitong modus dahil sa libu-libong mga POGO workers na dumarating sa bansa araw-araw. Dati, pinapadala ang mga pangalan at flight details sa isang viber group. At dahil minanmanan ito, ang ginawa ay sa mga boss nilimitahan ang listahan ng mga Chinese nationals. Nakita natin ito sa video kanina. Ngayon, ang modus daw ay balik-viber ang listahan, pero secret group chat at nag-eexpire ang mga messages para mas secured at hindi ma-screenshot. Let's follow the money. Ayon sa aming informant, ang bawat Chinese national, marami ay POGO workers, ay nag-aapply bilang tourist visa. Pero dagdag sa kanilang visa fee, ay ten thousand pesos na "service fee": paniguradong hindi ka masisita sa immigration ng Pilipinas at mayroon ka pang welcome committee. Sa sampung libo, dalawanlibo ang nakakarating sa ating mga airport, pinaghahatian sa level ng airport. Nasaan yung 8,000? Ayon sa aming informant, distributed na, bago pa man makarating sa airport: sa Chinese tour operator, sa ka-kontratang local tour operator, sa sindikatong magdodownstream sa airport. During the last hearing, it was shared that 1.8 million Chinese nationals have entered the country in recent years. This actually tallies roughly with what our informant said that around 2000 Chinese nationals enter the country every day. Sabihin na natin sa 1.8 million, 800,000 ang totoong turista o estudyante o nagapply ng totoong work visa, at 1 million ang pumapasok gamit ang sistemang 10,000 "service fee". Ibig sabihin - general estimate only - 1 billion pesos na ang nabayad sa kickback. At kung sa 10,000 pesos kada pasahero ay 2000 pesos ang napunta sa airport operations, that means two hundred million pesos kulang kulang na ang pumapasok sa airport galing sa Chinese.