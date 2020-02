Press Release

February 13, 2020 Isang sakong bigas na lang ang iregalo

BULAKLAK SA VALENTINE'S DAY SOBRANG MAHAL! - IMEE "Sa halip na bouquet of flowers, mas mabuti pa sigurong isang sakong bigas na lang ang iregalo sa Valentine's Day!" Ito ang sinabi ngayon ni Senador Imee Marcos, matapos mapag-alamang halos umabot sa P2,500 hanggang P4,000 ang presyo ng isang 'bouquet of flowers' sa mga pamilihan partikular sa bagsakan ng mga bulaklak sa Dangwa, ang sentro ng pamilihan ng mga bulaklak sa Maynila. Ayon kay Marcos, ang dating P1,000 - P1,800 na isang bungkos ng rosas nito lang nakaraang Enero ay umabot na sa P2,5000 habang ang Ecuadorian roses ay naglalaro na ngayon sa P2,500 hanggang P4,000 mula sa dating P2,000 kada bouquet. Ang Indian rose na dating P400 kada boquet ay umaabot na ngayon sa P600 hanggang P800. "Josko ano ba yan, mukhang hindi na praktikal ang pagbibigay ng bulaklak kung ganyan rin lang naman ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon, mas mabuti siguro kung ibang bagay na lang ang ibigay tulad ng bigas," paliwanag ni Marcos. Sinabi pa ni Marcos na ang kada piraso ng bulaklak na rosas na galing sa Baguio City ay umabot na sa halagang P100 - P150 mula sa dating P50, at ang Malaysian mums mula rin sa Baguio City ay nasa P150 hanggang P200 kada isang piraso sa dating P100 hanggang P120. Bukas, Valentine's Day, inaasahang mas lolobo pa ang presyo ng mga bulaklak sa mga pamilihan at lalu na sa Dangwa.