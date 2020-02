Press Release

February 12, 2020 Transcript of DZRH Interview with Senate Minority Leader Franklin Drilon Q: Ano po ang epekto nitong pagkansela ng VFA? SFMD: Maraming epekto po iyan. Sa ngayon inaamin naman ng armed forces na hindi tayo handa sa mga activities na ginagampanan ng Amerikano. Halimbawa rito yung intelligence activities sa Mindanao, iyan po ay tinutulungan tayo ng Amerikano. Yung kanilang tulong kapag may mga disaster tulad ng bagyo na ating nakikita sa ating bansa, malaki po ang tulong dahilan sa magandang relasyon ng dalawang bansa. Ilan din sa mga weapon at weapon upgrading; yung Balikatan exercises, at marami pa. In general, yung ating relasyon sa pinakamalakas na bansa sa buong mundo, syempre lalabnaw iyan dahilan dito sa pagkansela sa VFA. Iyan yung mga bagay na dapat nating sundan sa loob ng anim na buwan dahilan sa pangtanggal ng VFA. Q: Ang sabi ni President masyado raw one-side ang agreement at bakit daw nakilaam yung America sa ating internal affairs, yung pagbabawal sa ibang opisyal na pumuntan sa Amerika at yung pagkansela ng visa ni Se. Bato. SFMD: Yung pagkansela ng visa ni Sen. Bato, kahit saan tayo pumunta ay iyan ay karapatan ng mga bansa. Noong hindi pinapasok sa China noon sina dating Ombudsman Conchita Caripo-Morales at former Foreign Affairs Sec. Albert Del Rosario, ano po ang sabi ng Malakanyang? Iyan po ay karapatan ng bansang China na pagbawalan ang sinnuman na ibig nilang pagbawalan dahil iyan ay karapatan ng isang malayang bansa. Ganon din po sa Amerika, it was the prerogative at tanggap ni Sen. Bato na karapatan ng isang bansa iyan, for whatever reason or kahit walang reason, na kanselahin ang kaniyang visa. Sa akin po, yung dahilan ng pagtanggal o pagputlo ng VFA dahilan sa visa ni Sen. Dela Rosa ay hindi tama. Q: Yung issue na bawal na raw pumunta sa US ang ilang government officials na may kinalaman sa pagpapakulong kay Sen. De Lima, iyan daw po ay interference? SFMD: Sa ating current world affairs, po pagdating sa usaping ng human rights nawawalan po ng mga borders ang mga bansa. Lahat po iyan nagkokomento. Mayroong commission on human rights sa UN. Iyan po ay international issue at hindi po siguro pwedeng sabihin na huwag kayong makialam dito dahil ito ay issue ng human rights sa ating bansa. The issue of human rights does not recognize international borders. Q: Marami sa inyo sa senado ang nababahala sa abrogation ng VFA. Bakit daw po kayo nababahala pero noong alisin ang US bases noon ganyan din ang mga pangamba pero wala namang nangyari? SFMD: Tama po iyan. Nakabawi tayo after so many years. Ngunit sa ngayon, kahit sa armed forces po, sinasabi ni Sec. Delfin Lorenzana na maraming disadvantage sa military kung mawala ang VFA. Kahit si Foreign Affairs Sec. Teddy Locsin, inaamin niya na may dahilan na ating rebyuhin ang VFA ngunit huwag munang putulin. Kaya yung resolution sa senado ay hinihiling ng na rebyuhin muna. Ngunit ang decision ng Pangulo ay kanyang karapatan bilang pangulo ng bansa. Q: Kayo po ay dating executive secretary ni Pangulong Aquino noong alisin yung base miltar ng US, ano po yung nakitang problema noon? SFMD: Marami pong nangamba noon na talagang maraming mawawalan ng trabaho. Marami rin ang opinion noon. Ang opinion noon ay dapat manatili yung mga US military bases. Sa katunayan, isa sa mga dahilan kung bakit yung yumaong Sen. Butch Aquino ay nahirapan noong halalan ng 1992 dahilan sa kaniyang position siya sa termination ng US bases. Kamuntik na po siyang matalo noong 1992 dahilan sa maraming nawalan ng trabaho niya sa Central Luzon noong magsara ang US bases. Q: Paano kung hindi sumang-ayon ang Amerika? SFMD: Terminated talaga, dahilan bilateral po iyan, two parties. Kung ayaw ng ating bansa, scrap of paper na lang ang VFA. Having said that, yung EDCA, iyan ay hindi pwedeng manatili at iyang EDCA ang siyang nag-authorized ng operasyon between the US and the Philippines, lalo na po pagdating sa operation, balikatan, information, atbp. Iyan po, ang sabi ng SC, ang EDCA ang basehan niya ay ang VFA. Kung terminated na ang VFA, wala ng basehan ang EDCA. Dahilan diyan, mapipigil ang lahat ng relasyon at operasyon between the Philippines and US. Q: Paano kung ayaw ng US? SFMD: Ang VFA po ay terminated. Para patuloy ang VFA, kailangan ang 2 bansa, parehas. Kapag sinabi ng isang party na pinuputol ko ang kasunduan, wala ng kasunduan. Q: Kung sabihin ng US na ayaw nila na alisin yung VFA? SFMD: Hindi pwede po. Halimbawa, ano yung mga activities na nagaganap dahilan sa VFA. Yung presence ng American soldiers sa Mindanao. Wala pong basehan ang kanilang continued stay sa Mindanao kung walang VFA. Kung walang VFA, hindi mananatli ang mga US soldiers sa Mindanao. Kung wala na ang VFA, magiging illegal o di sang-ayon sa ating Saligang Batas yung presence ng mga Amerikano doon sa Mindanao. Q: Hindi po ba nagpadala na ng notice of termination, pero ayaw ng US? SFMD: Ulitin ko lang, hindi pwedeng manatili ang VFA kung sinabi natin na terminated na ito. Kahit anong sabihin ng US, hindi na maibabalik iyan. Kapag sinabi ng isang party sa agreement, kahit gusto pa ng isang partido, hindi na matutuloy iyan. Q: Sa issue ng franchise, pwede pa bang mag-operate ang ABS-CBN? SFMD: Sa akin po, bilang abugado, sa akin yung franchise kapag natapos, yung authority ng ABS-CBN under the franchise mawawala din yun. Ngayon may debate sa senado noong nakaraang tatlong taon, ang debate ay paano yung mga franchise na nag--expired na pero yung franchise pinagdedebatehan pa. Sabihin natin yung DZRH franchise nag-expire today ngunit yung renewal ng DZRH franchise ay pending pa sa senad. Ang tanong, hindi na ba pwedeng mag-operate ang DZRH habang tinatalakay yung franchise? Ang opinion noon, ang expectation noon dahil wala namang opposition, pwedeng ituloy para kapag na-approve na, in effect, mag-retroact yung approval ng franchise to the day the franchise expired. That is being used today in order to justify that the ABS-CBN franchise may continue. Sa akin po, legal question iyan. Sigurado ako that SolGen Calida will go to the SC na hindi na pwedeng mag-operate ang ABS-CBN. Q: Paano po kung katigan ng SC yung quo warranto? SFMD: Wala pong magagawa ang senado dahilan sa yung franchise ay hindi naman pwedeng talakayin kung hindi pa ito aprubado sa mababang kapulungan. Sa ngayon wala pa kaming natatanggap mula sa HoR kaya wala pa kaming magawa dito sa senado. Sa aking basa, halos lahat ng senador ay pabor sa pag-renew ng franchise. The ABS-CBN is a manifestation of our press freedom. Kung mag-decide ang SC, hindi na po natin pwedeng pakialaman.