Press Release

February 11, 2020 OPENING REMARKS OF SENATOR JOEL VILLANUEVA ON THE INQUIRY ON INFLUX OF ILLEGAL FOREIGN WORKERS INVOLVED IN PHILIPPINE OFFSHORE GAMING OPERATIONS AND THE UNCOLLECTED TAXES FROM SAID OPERATIONS (as delivered) Mapagpalang araw po sa ating lahat. Isa lang po ang intensyon ng mga resolusyon at panukalang batas na pag-uusapan natin ngayong araw dito sa joing committee hearing: para suriing mabuti kung ano nga bang pakinabang ng paglago, kung meron man, pakinabang ng paglago ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO industry sa ating bansa. Mahigit tatlong taon na po ang nakakaraan, December of 2016, mula nang punahin at talakayin natin dito sa Senado ang pagdagsa ng mga illegal workers sa Pilipinas. Kung maaalala po ninyo, humantong sa pag-aresto kina dating Deputy Commissioner ng Bureau of Immigrations Argosino at Robles ang serye ng mga imbestigasyon noon dahil sa pagtanggap nila ng 50-milyong pisong na suhol para mapagtakpan ang mga ilegal na nagtatrabaho sa "Next Games" na operator ng sugal doon po sa Clark airbase. Aaminin ko po, I'm not a fan of gambling, but I'm not also an extremist. It is just that gambling comes with corruption, comes with ... may kakambal na krimen, prostitusyon, at ngayon katulad ng mga naririnig natin, even kidnapping. Ilang beses na po nating napatunayan 'yan. Kaya noon pa tayo nananawagan na, in fact noong nasa Kamara de Representantes pa tayo, alam nila dating Congressman Bello iyon, na ang PAGCOR ay pag-aralan natin ng Mabuti kung ito ba ay regulator or bangkero. Ito yung hanggang ngayon ay nais nating pag-aralan anong bang mas makakabuti sa ating bansa. Today, we are confronted with this question: Do we really need POGOs in this country? Is it good or bad for the country? If we examine the figures submitted by different government agencies, and I'd like you to comment on this, it appears that POGOs do not really generate jobs for Filipinos because these POGOS employ primarily foreign nationals. When you look at foreign nationals with our problem na tinatalakay nitong mga nakaraan na hearings sa committee on labor, maganda po ang binigay na datos ng Bureau of Immigration. Bumaba po ang bilang ng Special Work Permits, meaning na scrutinize nila ng mabuti. Perhaps this is the fruit of the interagency task force initiative. But we wanted to find out kung ano ang kalagayan ng mga foreign workers na pumapasok sa atin at kung nadadagdagan ba yung mga illegal foreign workers. Let me also point out that I am not against foreign workers here in the country. Pag meron tayong foreign nationals na nagtatrabaho na legal, uulitin ko, legal, dito sa ating bansa, it's a good thing for our country because na-sha-share nila yung technical know-how. That's why we have a bill here that we are trying to espouse, na yung technical know-how we make sure there is a mechanism para ma transfer yung knowledge sa ating mga kababayan so that time will come we will no longer need to hire foreign nationals for a particular job. This problem is even confounded by the fact that the system of issuing employment permits appears to be not working. The tally of different government agencies, and I'd like to get your figures because it does not match yung mga sinubmit niyo sa committee. Magkakaiba-iba ang mga datos ng mga nadiskubre na illegal workers at nakita natin dito na umaabot sa 6,678 illegal workers sa hanay pa lamang ng mga POGOs na nainspeksyon na ng DOLE. Kung ganyan po sila kadami sa mga legal na POGO, sa mga may lisensya, paano pa doon sa illegal? Nakakabahala rin po na sa bawat sampung POGO worker, wala pa pong dalawang Pilipino ang nagkakatrabaho. Halimbawa, ang pinakamalaking POGO licensee na Oriental Game, LTD na may kabuuang 21,976 workers ay may 2,000 plus o 10.7 percent Pinoy workers Malinaw po ang "Filipino First" Policy na nakasaad sa ating Konstitusyon. Article 12 Section 12 Kaya nga nandyan ang Labor Market Test (LMT). If you would recall, we have been on pounding this sa Bureau of Immigration before because the only agency that has the capacity to vet whether or not a particular job can be given to a foreign national is lodged with the Department of Labor and Employment. Kaya po importante po ito ang armas ng ating mga kababayan para matiyak na hindi nananakawan ng trabaho at oportunidad ang mga Pilipino. Ang tanong ho: nagagawa po ba itong Labor Market Test para sa pangangailangan ng mga POGO? Kailangan bang ibang paraan o special mechanism or initiative para i-pursue ito. Naghanap na po ba tayo ng mga Pilipino na magaling magsalita ng Mandarin? What's worst is that foreign workers in POGO-related establishments are not properly paying taxes! We want to hear from the DOF, from the BIR ano na nga ba ang estado nito. Hindi pa po natin nababanggit ang pabigat na dulot ng POGOs sa peace and order situation sa ating bansa. Imagine po, in our record, 733 fugitives entered our country in 2019. This is not a joke. 733 fugitives. Most of them came under the pretense of working here. Paano nakapasok ang mga fugitive na ito? Bukod pa dito, nagsitaasan rin ang presyo ng mga condominium and office units sa bansa, lalo na sa mga lugar kung saan maraming mga POGO companies. There have been reports in other residential condominiums of tenants leaving their units due to the sharp rise of rents of up to 30 percent. Yes, we are aware that appropriate actions have been taken and are still being taken on account of our problems with POGOs. Yet, as we all know, these actions may not be enough. That's why we are all here. May kababayan po tayong lumapit sa atin, ang sabi, Senator Joel, ang pangarap ko lang ay magkaroon ng aking sariling unit dyan malapit sa Senado, sa Macapagal avenue, pero tila baga unti unti nang nawawala ang pangarap ko dahil dyan sa real estate bubble. Ito ang isang simpleng pangrap ng isa nating kababayan. Paano pa kaya yung gusto mag negosyo at mataas ang presyo ng renta ng space. Yung BPO na more than one million direct jobs ang ibinibigay sa atin, mas mababa na ang demand kaysa sa POGO office space. We must heed the utmost urgent importance of finding concrete solutions for these concrete concerns on think very seriously of the propriety of suspending the licensing of POGOs for now until our concerned government agencies get their acts together. Simple lang ang gusto nating sabihin: Sumunod kayo sa patakaran, o umalis na lang kayo sa aming bansa. Kung nagbabayad kayo ng tamang buwis, at sumusunod sa mga tamang patakaran, wala pong dapat ikatakot ang mga POGO sa pamahalaan. May God help and guide us in this noble and tremendous task at hand.