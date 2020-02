GRACE POE AMBUSH INTERVIEW TRANSCRIPT

Question: Ma'am ano na 'yung implication muna 'nong may quo warranto habang hindi pa dinidinig sa House 'yung ABS-CBN franchise?

Sen. Grace Poe: Hiwalay naman kasi ang kapangyarihan ng hudikatura sa Kongreso o sa lehislatura so habang dinidinig 'yan, pwede naman patuloy pa ring dinigin ang prangkisa ng ABS-CBN.

Q: Ma'am gaano katagal, will it take?

Poe: Sa Senado kasi hindi naman ganon katagal basta kumpleto lang ang dokumento at 'yung mga nais magbigay ng kanilang pahayag o 'yung mga oppositors o kaya'y 'yung supporters ay makakadalo agad, mabilis lang 'yun. Ang problema kahit na dinigin natin sa Senado at mapasa ito dito, kapag ito naman ay hindi naipasa sa Kongreso, hindi pa rin makakapasa.

Q: Tama ba 'yung pag-estimate ni Senator Migz, three weeks daw, fastest, here in the Senate?

Poe: Posible 'yun kasi ang una naman d'yan talaga ay public hearing, pagkatapos n'yan ay maggagawa ng committee report tapos ididipensa sa plenaryo. Marami na rin akong nakausap na ating mga kasamahan dito sa Senado at marami namang sumusuporta sa panukala na 'yon.

Q: So likely to pass sa Senate, can you say that?

Poe: Sa ngayon ang masasabi ko lang bukas ang pananaw ng ating mga kasama dito sa Senado, hindi naman natin masasabi na sila ay kontra dito o siguradong suporta kasi lahat naman 'yan malalaman natin ang merito kapag nagkaroon na tayo ng pagdinig.

Q: Do you expect a lengthy debate?

Poe: Siguro meron pero kaya naman natin 'yon. Pero para sa akin, nirerespeto ko ang kapangyarihan ng Solicitor General, pati na rin ang ating mga Korte kaya sana umaasa rin kami na respetuhin rin nila ang kapangyarihan ng Kongreso at ng Senado.

Q: Wala bang constitutional crisis na mangyayari, well in the long run magkaiba kayo ng desisyon, pinasa nyo tapos kunyari sa SC ma-quo warranto?

Poe: Kasi ganito 'yan eh. 'Yung didinigin ngayon sa Korte Suprema ay para sa prangkisa nila ngayon. Ang ibibigay namin sa kanila kung saka-sakali ay prangkisa magmula 2020 hanggang sa 25 years after that. So kung kinansela man ng Korte ang aking pananaw dito ay para dito sa nananatiling prangkisa nila. Ngayon, kung hindi sapat 'yun, pwede namang magbayad ng multa, pwede namang sabihin nating may ibang paraan para mapunuan ang pagkukulang. Alam mo wala namang perpekto, wala namang santo, lahat ng humihingi ng prangkisa dito ay may kakulangan. 'Yung ibang prangkisa nga dahil sa pagkakamali nila may nababawian ng buhay, naibabalik ang prangkisa nila, wala pang multa, wala pang pagbabayad utang. Kaya sa panahon na ito, tignan nating mabuti, maging patas tayo, balansehin natin. Anong pagkukulang, ano naman nagiging kapalit na serbisyo? Bagama't ang pag hindi sunod sa isang batas ay isang puntos laban sa kanilang prangkisa, puwede naman nating sabihin na ang batas ay nariyan para balansehin at magbigay ng patas na pagtingin.

Q: So ma'am even if the Court grants the quo warranto, pero ini-grant naman ang 'yung bago ng franchise, they can continue to operate from... ?

Poe: That is my view. Unless of course the Court has a detailed explanation as to their decision that might prohibit further operations. But in my view and I think in the view of many of my colleagues, there's separation of powers, may pagkakahiwa-hiwalay ng kapangyarihan. Kapag nagbigay ng prangkisa ang lehislatura, ito ay mandato namin. Kapag nagbigay ng desisyon ang hudikatura o ang Supreme Court o ang mga ibang korte, 'yun ay karapatan nila pero dapat nakadetalye kung bakit nila binigay 'yun at bakit nakabangga sa batas na nakasaad sa ating Konstitusyon o kung saan mang iba pang nakasulat.

Q: So you don't feel na parang nawi-weaken 'yung mandato niyo to renew or revoke 'yung franchises nitong quo warranto na ito?

Poe: Ganon talaga sa isang demokrasya, may pagsasalubong ng kanya-kanyang opinyon pero para sa akin, igigiit ko ang mandato ng Senado na dapat ay madinig man lang ang mga bagay-bagay ukol sa prangkisa. Bakit tayo magkakaroon ng opinyon, hindi pa nga natin nadidinig dito? Paano maipiprisinta? Sila ba talaga'y nagkaroon ng pagkakamali? Sila ba talaga'y nakatulong? Papaano natin malalaman 'yun at ang pagdinig dito sa Senado ay bukas para mapakinggan ng ating mga kababayan.