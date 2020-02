GRACE POE INTERVIEW TRANSCRIPT

dzMM w/ Henry Omaga-Diaz

Feb. 10, 2020

Henry Omaga-Diaz: Sa ating linya ng telepono, si Senator Grace Poe, magandang umaga po.

Sen. Grace Poe: Magandang umaga rin, at sa lahat ng mga nakikinig.

Diaz: Reaksyon po doon sa pag-file ng OSG ng quo warranto laban sa ABS-CBN.

Poe: Well unang-una nais kong malinawan kung ano ba talaga'ng basehan nito kasi sinabi nila abusive practices, diumano, or mapang-abusong gawain, pero hindi naman nadetalye pa sa ating pagsasaliksik o sa news na lumabas kung ano ba itong mga ito. Unang-una, siyempre may kanya-kanya namang kapangyarihan, ang hudikatura may kapangyarihan, pero ang Kongreso, kasama ang Senado ay meron din namang mandato kung ito ay nais magbigay ng isang prangkisa sa katulad ng media company ng ABS. Para sa akin, hindi naman tayo lahat santo, wala namang perpektong kooperatiba o kumpanya, lahat ay may pagkakamali. So siguro sa mga pagkakamali na 'yon dapat maidetalye kung ano-ano ang mga 'yan. Kung ano ang angkop na kaparusahan, pero ito ba ay nangangailangan ng pagkansela. Kaya nga ito ay isang bagay na akin talagang pinag-aaralan at para sa akin ang pinakaimportante dito ay dapat magkaroon ng patas na pagbusisi na pagdinig, sa Kongreso man o sa hudikatura.

Diaz: 'Yun nga po nakatakda na 'yung mga pagdinig na ito, although hindi pa kina-calendar. Pero meron na pong pahayag sa liderato ng Mababang Kapulungan, for example na ika-calendar nila ito at nakatakda na itong dinggin para madinig ang mga panig sa pagbibigay o pag-extend ng prangkisa ng ABS-CBN at dumating nga po itong pag-file ng OSG sa Korte Suprema. Kanina po, ang sabi po halimbawa ni Congressman Rufus Rodriguez maaring violation ito ng Saligang Batas, dapat daw sa Kongreso na ito ipinaubaya 'yung naturang desisyon na 'yon, ano po'ng masasabi n'yo rito?

Poe: Hindi ako abogado pero malinaw sa akin ang pagbibigay ng prangkisa ay prerogatiba ng lehislatura. Ngayon ang problema dito ay hindi pa dinidinig sa Mababa o sa Mataas na Kapulungan. Para sa akin bilang chairman ng Committee on Public Services, nagbibigay ako ng paggalang sa Mababang Kapulungan na dinigin nila 'yan sapagkat dapat nag-uumpisa sa kanila pero dahil malapit na nga ang expiration baka mawalan naman ako ng prerogatiba kundi didinggin na lang 'yan kaagad para at least mabigyan ng pagkakataon, hindi lamang ang mga empleyado ng ABS-CBN, kundi yung mga nagrereklamo laban sa ABS-CBN na ilabas nila ang kanilang mga saloobin at ang kanilang mga pruweba. At para sakin kapag ikaw ay nagkaroon ng violation or hindi pagtugon sa iyong kasunduan, meron 'yang karampatan na kaparusahan kung hindi man ito ay multa, puwedeng suspensyon. Pero sabihin para kanselahin dapat ay napakabigat talaga ng iyong pagkakasala para ito ay mangyari. Ang masasabi ko lamang ay ito, ang pagdinig at siguro ang pag-usap tungkol dito ay tungkol sa kung ano ang tamang business practices kung may pagkakamali ba ang ABS dito kailangan talaga sila ay masingil. Pangalawa, kung mayroon ba talagang pagkakamali sa pagtrato ng empleyado, kung anupaman, ano ang puwede nating gawin pag-aayos dyan para magkaron ng datos na dapat ay kanilang ibigay pero ang pinaka importante sa lahat ano nga ba ang kabutihan laban sa pagkakamali, kung maninimbang tayo ano ba ang maari nating sabihin para sa ating mayorya ng ating mga kababayan. Nakabuti ba ito or nakasama, sapagkat ang prangkisa ay isang pribilehiyo pero ito ay para sa serbisyo ng mas nakakarami, kaya kung anuman ang nagiging isyu natin, ang pinakaimportante, Henry, at para sa ating mga kababayan, timbangin natin, ito ba ay nakabuti sa kalaunan or nakasama. 'Yun ang dapat nating talakayin.

Diaz: Maraming Salamat po, Senator sa inyong panahon na binigay po sa amin. Thank you po, ma'am.

Poe: Salamat.