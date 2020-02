DZRH INTERVIEW WITH MILKY RIGONAN

K-12 | PISA | NGCP

K-12

Q: Ano ba ang tingin ng iyong kumite, hindi ba epektibo ang implementasyon ng K-12?

SEN WIN: Bigyan ko muna ng konting history tungkol dito sa K-12 system natin. Ito ay isa sa pinaka malaking reporma na inimplementa ng ating bansa dahil sa buong mundo, tatlo na lang ang bansang hindi pa K-12-- isa na tayo dun. Kaya inimplementa ito noon ay para makapareho natin ang sistema ng ibang bansa pagdating sa edukasyon para maging global standard tayo. Ito ay inilunsad noong 2013 at maraming pangako ang K-12. Isa sa mga pangako nito ay ang mga magtatapos ng K-12 ay makakakuha agad ng trabaho. Yung isa pang pangako ng K-12 ay gawing handa ang mga magsisipagtapos ng programa para sa kolehiyo dahil ang pangarap ng bawat pamilyang Pilipino any makakuha ng college diploma ang kanilang mga anak.

PISA

Q: Oo nga kulelat

SEN WIN: Tayo ang pinaka huli pagdating sa Reading. Second to the last tayo pagdating sa Science and Mathematics. So nakikita natin na ang pangako ay gagaling at tatalino ang ating mga anak pero dun sa pandaigdigang pagsasanay, mababa ang resulta natin kaya ito ay pangakong hindi natupad. Pangalawa, yung trabaho. Sabi sa K-12 dahil idinagdag yung Tech-Voc ay makakakuha sila ng national certification or NC1 or NC2 certification at makakahanap sila agad ng trabaho pero marami rin kaming nakitang istatistika tungkol sa pagkuha ng mga kumpanya ng K-12 graduates at lumalabas na less than 30% ng ang kinukuha nilang K-12 graduates dahil sa tingin nila ay kulang pa sa kaalaman at hindi automatic yung certification na ibinibigay ng TESDA. Kaya nakita natin maraming pagkukulang gayunpaman, para sa akin, mahalagang reporma ito dahil tayo ay sumusunod lang at nag-aalign lang sa isang global standard. So ang problema dito hindi yung K-12 kundi yung pag iimplementa ng K-12 at yung kahandaan ng ating pamahalaan pagdating sa pag-iimplementa nito.

Q: Ano ba talaga ang problema nasa estudyante ba o nasa mga guro na nagtuturo?

SEN WIN: Mahirap ituro talaga yung pinaka dahilan. Marami itong dahilan at gusto kong ibanggit dito yung top 3; number one, yung curriculum, napaka congested, ibig sabihin ay masikip at pangako ng K-12, dahil nagdagdag tayo ng dalawang tao, ay luluwag ang curriculum. Pag maluwag ang curriculum mas maraming oras ang ating mga gurong magturo, mas maraming oras ang mga estudyanteng mag-aral. Pero imbes na paluwagin ang curriculum, pinasikip. Pangalawa, yung problema sa kahandaan. Nakausap yung ibang mga guro natin at yung mga nag aaral sa kolehiyo hindi naituturo nang mabuti yung K-12 kaya pagpasok nila sa pagtuturo hindi naka align yung kanilang napag aralan sa kolehiyo at sa pagtuturo sa tootong mundo. Pag sumabak na sila sa trabaho, hindi naka align yung kanilang pinag aralan at kailangan pa ng in-training habang sila ay nagtuturo. Pangatlo, yung kagamitan. Halimbawa yung textbooks and curriculum guide, late nang dumating at kung dumating man hindi naka align dun sa pagtuturo ng mga guro. Yun ang tatlo sa pinaka mahalagang bagay na dapat ireporma para maging epektibo ang pagtuturo natin ng K-12.

Q: Hindi po ba dapat din nating i-consider dito sunod-sunod na kalamidad marami sa mga probinsiya ang naapektuhan din?

SEN WIN: Tama ka. Dahil alam naman natin taon-taon tayo ay pinipeligro ng kalamidad. Pagdating ng June babaha yan kaya kalimitan ay walang pasok at nababawasan yung pagtuturo sa bata. Ang DepEd naman may mekanismo para humabaol para siguruhin na yung 200 days ay laging kumpleto. Gayunpaman, maraming areas na madalas tinatamaan ng lindol, halimbawa, nag-aaral sa labas ng classroom, hindi ito conducive especially sa pag-aaral ng mga bata. Halimbawa, nung pagputok ng taal, maraming paaralan ang apektado, inilipat yung ibang mga bata, walang textbook, etcetera at ito ay nakakaapekto sa kanilang pag-aaral. Kaya isa sa ating mungkahi ay magpagawa ng permanenting evacuation dun sa mga areas na laging tinatamaan ng kalamidad. Halimbawa sa Bicol region para kung nag evacuate meron nang mas maluwag na lugar.

Q: May schedule na ba ang hearing dito sa K-12?

SEN WIN: Uunahin naming yung PISA para malaman natin kung saan ang problema. Gusto nating sukatin ang ating kakayahan laban sa buong mundo. Dapat malaman natin kung saan tayo pwdeng mag improve. Gusto kong tratuhin ito bilang hamon. Nakakalungkot, pero kailangan natin harapin ito.

NGCP

Q: Isang issue NGCP. Binibigyan mo hanggang bukas Feb. 10 to submit the report.

SEN WIN: Bukas yung deadline. Nag motion si Sen. Gordon na isubpoena ang lahat ng records sa NGCP. Isa lang ito sa nagbibigay ng kuryente natin. Mahalagang negosyo ito na may kinalaman sa buhay ng bawat Pilipino. Kung ito ay sasabutahin, magkakaroon tayo ng malaking problema sa ating bansa. Meron safeguards na nakasaad sa ating saligang batas. Natuklasan naming na yung NGCP nagtalaga ng foreigner sa pangalawang pinaka mataas na posisyon sa kanilang kumpanya kaya klaro na lumabas sa saligang batas at inamin ng President ng NGCP na meron nga silang isang dayuhan sa management position.

Q: Alisan ng prangkisa?

SEN WIN: Pribilehiyo yan na binibigay ng kongreso na basehan na pwdeng kanselahin yung kanilang prangkisa.